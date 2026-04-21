Από τον Κλοπ, στον Ποτσετίνο: Τα ονόματα που ακούγονται για τον πάγκο της Ρεάλ
Η Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται να εξετάζει ήδη εναλλακτικές για τον πάγκο της σε περίπτωση που δεν συνεχίσει με τον Άλβαρο Αρμπελόα.
Ο Άλβαρο Αρμπελόα πριν την αναμέτρηση με την Αλαβές (21/4 22:30), έκανε έναν απολογισμό της πορείας της Ρεάλ Μαδρίτης την τρέχουσα σεζόν, η οποία όπως όλα δείχνουν θα ολοκληρωθεί χωρίς την κατάκτηση κάποιου τροπαίου.
Όταν ρωτήθηκε για το μέλλον του, ο Αρμπελόα ήταν σαφής στο να θέσει τον σύλλογο πάνω απ’ όλα. «Είμαι οπαδός της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά είμαι ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης και αυτό δεν με αφορά. Δεν ανησυχώ για το μέλλον μου, ανησυχώ για αυτά τα επτά παιχνίδια, που είναι τα πιο σημαντικά».
Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Athletic», σε περίπτωση που ο Φλορεντίνο Πέρεθ, αποφασίσει να μην συνεχίσει με τον Άλβαρο Αρμπελόα, ήδη έχουν αρχίσει να εξετάζονται δυνατές εναλλακτικές για την τεχνική ηγεσία, με τρία ιδιαίτερα ηχηρά ονόματα να βρίσκονται στη λίστα των υποψηφίων.
Τι λένε για τον πάγκο της Ρεάλ – Κλοπ. Ποτσετίνο, Ντεσάμπ
🚨 𝐑𝐄𝐕𝐄𝐀𝐋𝐄𝐃: Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino and Didier Deschamps are the 𝐌𝐎𝐒𝐓 𝐋𝐈𝐊𝐄𝐋𝐘 replacements if Real Madrid decide not to continue with Álvaro Arbeloa, according to @TheAthleticFC ⚪️

«United States manager Mauricio Pochettino remains a 𝘀𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴…
«United States manager Mauricio Pochettino remains a 𝘀𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴… pic.twitter.com/nWKAAexG7L
— 433 (@433) April 21, 2026
Ο Γιούργκεν Κλοπ, ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο και ο Ντιντιέ Ντεσάν εμφανίζονται ως οι πιο πιθανές λύσεις για τον πάγκο της «Βασίλισσας», σε ένα σενάριο αλλαγής προπονητή που θα μπορούσε να προκύψει μέσα στους επόμενους μήνες.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η περίπτωση του Ποτσετίνο λογίζεται ως η επικρατέστερη, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι ιδιαίτερα υψηλά στην εκτίμηση του Φλορεντίνο Πέρεθ.
