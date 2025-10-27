Απίστευτα επεισόδια σε αγώνα ποδοσφαίρου: Οπαδός υπέστη έμφραγμα προσπαθώντας να προστατέψει το παιδί του

Σε μία ακόμα τραγική επίδειξη βίας στα τοπικά γήπεδα, σοβαρά επεισόδια σημάδεψαν το ντέρμπι του δευτέρου ομίλου της Β’ κατηγορίας της ΕΠΣ Αχαΐας, μεταξύ της Πάτρα 2005 και της ΑΕ Αιγίου, που διεξαγόταν στο γήπεδο Σαραβαλίου.

Οι συμπλοκές και η ένταση οδήγησαν σε οριστική διακοπή του αγώνα, αλλά το σοκ ήρθε με τον τραυματισμό τριών ατόμων και την εσπευσμένη μεταφορά ενός οπαδού στο νοσοκομείο, ο οποίος υπέστη έμφραγμα.

Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα της Πάτρας, η ένταση ξεκίνησε περίπου στο 60ό λεπτό της αναμέτρησης, αρχικά μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μεταξύ των παικτών. Πολύ γρήγορα, ωστόσο, το χάος επεκτάθηκε και στις εξέδρες, όπου οπαδοί των δύο ομάδων ενεπλάκησαν σε βίαιες συμπλοκές.

Η κατάσταση ξέφυγε τόσο δραματικά από τον έλεγχο, που κατέστη απαραίτητη η άμεση επέμβαση ισχυρής αστυνομικής δύναμης για να γίνει εφικτή έστω η στοιχειώδης αποκατάσταση της τάξης. Οι διαιτητές, κρίνοντας ότι η ασφάλεια όλων των παρευρισκομένων δεν ήταν διασφαλισμένη, αποφάσισαν την οριστική διακοπή του αγώνα.

Το πιο σοκαριστικό περιστατικό εκτυλίχθηκε στις εξέδρες, όπου τραυματίστηκαν συνολικά τρία άτομα. Ένας οπαδός της ΑΕ Αιγίου βρέθηκε αντιμέτωπος με την απόλυτη τραγωδία: στην προσπάθειά του να προστατεύσει το ανήλικο παιδί του από τις συμπλοκές, υπέστη έμφραγμα.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας, όπου οι γιατροί καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο τον κίνδυνο που εγκυμονούν οι πράξεις οπαδικής βίας, μετατρέποντας μια αθλητική εκδήλωση σε πεδίο μάχης με θύματα αθώους πολίτες και, κυρίως, ανήλικα παιδιά.

Η ΕΠΣ Αχαΐας αναμένεται να επιβάλει αυστηρές κυρώσεις στις εμπλεκόμενες ομάδες, ωστόσο το ερώτημα παραμένει: πώς είναι δυνατόν, σε έναν αγώνα Β’ τοπικής κατηγορίας, να φτάνουμε σε τέτοια επίπεδα βίας που θέτουν σε κίνδυνο ακόμα και ανθρώπινες ζωές.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το patragoal για τα επεισόδια:

«Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος φίλαθλος βρισκόταν στην πλευρά του κυλικείου μαζί με το παιδί του. Όταν ξέσπασαν τα επεισόδια, πήρε το παιδί αγκαλιά για να το απομακρύνει με ασφάλεια. Ωστόσο, η ένταση και η αγωνία της στιγμής προκάλεσαν ξαφνική δυσφορία, που κατέληξε σε έμφραγμα.

Μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου οι γιατροί προχώρησαν σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και σχεδιάζουν στεφανιογραφία και αγγειοπλαστική. Η κατάσταση του χαρακτηρίζεται σταθερή, αλλά παραμένει υπό παρακολούθηση, ενώ η είδηση έχει προκαλέσει σοκ στην ΑΕ Αιγίου και στην ποδοσφαιρική κοινότητα της Αχαΐας».

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Σαραβαλίου, Σπύρος Κασπίρης, με ανάρτησή του εξέφρασε την ανησυχία και την απογοήτευσή του για τα γεγονότα, επισημαίνοντας ότι αυτά «δεν τιμούν κανέναν» και αντιβαίνουν στο πνεύμα του αθλητισμού.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του κ. Κασπίρη:

«Θλιβερά περιστατικά στο Δημοτικό Γήπεδο Σαραβαλίου. Όσα συνέβησαν σήμερα στο γήπεδό μας δεν τιμούν κανέναν. Οι εγκαταστάσεις του Δήμου Πατρέων, όπως το Δημοτικό Γήπεδο Σαραβαλίου, παραχωρούνται δωρεάν σε ομάδες και αθλητές για να αθλούνται, να χαίρονται το παιχνίδι και να προάγουν τον αθλητισμό, όχι για να μετατρέπονται σε πεδία επεισοδίων.

Η συντήρηση του γηπέδου απαιτεί συνεχείς προσπάθειες, συνεργασία και προσωπική εργασία εθελοντών που αγαπούν το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό. Είναι λυπηρό να βλέπουμε φιλοξενούμενες ομάδες και οπαδούς να μην σέβονται έναν χώρο που χρηματοδοτείται και συντηρείται από τους Πατρινούς πολίτες.

Ο αθλητισμός ενώνει, δεν διχάζει. Ως υπεύθυνος του γηπέδου και Πρόεδρος της Κοινότητας Σαραβαλίου, καταδικάζω απερίφραστα τα γεγονότα και καλώ όλους – ομάδες, φιλάθλους και παράγοντες – να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Το Σαράβαλι είναι τόπος φιλοξενίας και αθλητικού πολιτισμού.

Ας σεβαστούμε τον χώρο που μας φιλοξενεί γιατί αν χαθεί, θα το πληρώσουμε όλοι».