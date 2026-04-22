Ιταλία: Η Μελόνι απαντά στον ρώσο παρουσιαστή για την «πιστοποιημένη ηλίθια» και «κακή και άσχημη γυναικούλα»
Ρώσος παρουσιαστής χαρακτήρισε «πιστοποιημένη ηλίθια, κακή και άσχημη γυναικούλα» την Τζόρτζια Μελόνι, η οποία σήκωσε το γάντι...
Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι αποφάσισε να απαντήσει, με ανάρτησή της στο διαδίκτυο, στον ρώσο τηλεοπτικό παρουσιαστή Βλαντίμιρ Σολοβιόφ, ο οποίος σε εκπομπή του τη χαρακτήρισε, μεταξύ των άλλων, «πιστοποιημένη ηλίθια» και «κακή και άσχημη γυναικούλα» (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Remo Casilli, επάνω, η Τζόρτζια Μελόνι).
Il capo propagandista del Cremlino, Vladimir Solovyev, insulta Giorgia Meloni in russo e in italiano: «Vergogna della razza umana, idiota patentata, bestia, PuttaMeloni, feccia fascista, tradimento è il suo secondo nome».
Com’era quella storia che la Russia non è nostra nemica? pic.twitter.com/r4vDSUANrK
— Marco Fattorini (@MarcoFattorini) April 21, 2026
Η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης ανέφερε μέσω Χ ότι «από τη φύση του, ένας πρόθυμος προπαγανδιστής του καθεστώτος δεν μπορεί να δώσει μαθήματα ούτε ελευθερίας, ούτε συνοχής.
»Σίγουρα οι καρικατούρες αυτές δεν θα μας κάνουν να αλλάξουμε πορεία. Σε αντίθεση με άλλους, δεν μας κινούν νήματα, δεν έχουμε ιδιοκτήτες και δεν δεχόμαστε εντολές.
«Το συμφέρον της Ιταλίας»
»Η πυξίδα μας παραμένει πάντα μια και μοναδική: το συμφέρον της Ιταλίας. Και θα συνεχίσουμε να την ακολουθούμε με περηφάνεια, παρά τις επιθυμίες των προπαγανδιστών, όπου και αν βρίσκονται».
Per sua natura, un solerte propagandista di regime non può impartire lezioni né di coerenza né di libertà.
Ma non saranno certo queste caricature a farci cambiare strada.
Noi, diversamente da altri, non abbiamo fili, non abbiamo padroni e non prendiamo ordini.
La nostra bussola… pic.twitter.com/UPmr22zAwO
— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 21, 2026
Πηγή: ΑΠΕ
