Χαλκιδική: Νεκρός σε παραλία της Νικήτης εντοπίστηκε o 73χρονος αγνοούμενος
Aπό τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν φαίνεται ο θάνατός του να οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.
Νεκρός εντοπίστηκε λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ, στην παραλία Καστρί της Νικήτης, στη Χαλκιδική, ο 73χρονος κάτοικος της περιοχής που είχε εξαφανιστεί.
Ο 73χρονος έφυγε το πρωί της Δευτέρας από το σπίτι του στη Νικήτη και σήμερα το απόγευμα δηλώθηκε η εξαφάνιση του στο Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας.
Για την αναζήτησή του πέρα από τις Αρχές, είχαν κινητοποιηθεί οι βάσεις ετοιμότητας του ΟΦΚΑΘ στη Χαλκιδική.
Θα γίνει νεκροψία
Για την υπόθεση αναμένεται να γίνει νεκροψία, προκειμένου διαλευκανθούν τα αίτια του θανάτου του άτυχου άνδρα. Ωστόσο, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν φαίνεται ο θάνατός του να οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.
Συγκεκριμένα, ο θάνατος του 73χρονου φαίνεται πως προήλθε από παθολογικά αίτια και όχι από κάποια εγκληματική ενέργεια, μιας και ο ίδιος φέρεται να αντιμετώπιζε πρόβλημα με την καρδιά του.
