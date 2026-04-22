Ο υπηρεσιακός πρόεδρος του Περού, ο Χοσέ Μαρία Μπαλκάσαρ, ανακοίνωσε χθες Τρίτη την αναβολή της αγοράς μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-16 από τις ΗΠΑ, κρίνοντας πως η απόφαση αυτή επαφίεται στην επόμενη κυβέρνηση, που θα αναλάβει τα καθήκοντά της τον Ιούλιο (φωτογραφία αρχείου από το Reuters/Ints Kalnins, επάνω).

Η εξέλιξη καταγράφεται καθώς στη χώρα μένει να διεξαχθεί ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών τον Ιούνιο, εν μέσω —χρόνιας — πολιτικής αστάθειας.

Η αγορά των F-16 επαφίεται στην επόμενη κυβέρνηση, καθώς μένει να διεξαχθεί ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών

«Η σύμβαση αυτή θα αναβληθεί, ώστε να είναι ο νέος ή η νέα πρόεδρος που θα εκλεγεί εκείνος ή εκείνη που θα οριστικοποιήσει αυτού του είδους τις αγορές», εξήγησε στον ραδιοφωνικό σταθμό RPP ο υπηρεσιακός πρόεδρος Μπαλκάσαρ, βετεράνος πολιτικός που ανήκει στην περουβιανή αριστερά.

Η συμφωνία των περουβιανών αρχών με την αμερικανική κατασκευάστρια του μαχητικού πολλαπλών ρόλων, τη Lockheed Martin, ήταν προγραμματισμένο να υπογραφεί στη Λίμα στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, την Παρασκευή, κατά δημοσιεύματα του Τύπου.

Απειλές από ΗΠΑ

Την ίδια ημέρα, ο αμερικανός πρεσβευτής στο Περού, ο Μπερνάρντο Ναβάρο, διεμήνυσε μέσω X ότι «αν διαπραγματευτείτε με κακή πίστη με τις ΗΠΑ και υπονομεύσετε αμερικανικά συμφέροντα (…) να είστε βέβαιοι ότι θα χρησιμοποιήσω όλα τα εργαλεία που έχω στη διάθεσή μου για να προστατεύσω και να προωθήσω την ευημερία και την ασφάλεια της χώρας μου και της περιφέρειας».

If you deal with the U.S. in bad faith and undermine U.S. interests, rest assured, I, on behalf of @POTUS Trump and his administration, will use every available tool to protect and promote the prosperity and security of the United States and our region. — Embajador Navarro (@USAmbPeru) April 17, 2026

«Δεν έχουμε προχωρήσει στην αγορά ακόμη», αντέτεινε ο υπηρεσιακός πρόεδρος Μπαλκάσαρ, η θητεία του οποίου άρχισε τον Φεβρουάριο και θα ολοκληρωθεί την 28η Ιουλίου.

Ο κ. Μπαλκάσαρ είναι ο όγδοος αρχηγός του κράτους του Περού τα τελευταία δέκα χρόνια.

Τον Οκτώβριο του 2024, η χώρα προκήρυσσε διεθνή διαγωνισμό για τον εκσυγχρονισμό του στόλου των αεροσκαφών της πολεμικής αεροπορίας της, αναγγέλλοντας την απόκτηση 24 σύγχρονων μαχητικών έναντι 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι προσφορές

Στις προσφορές που είχαν υποβληθεί συγκαταλέγονταν δύο από ευρωπαϊκές κατασκευάστριες, αντίστοιχα για μαχητικά των τύπων Rafale (Dassault Aviation, Γαλλία) και Gripen (SAAB, Σουηδία).

Τελικά, τον Φεβρουάριο, η επιτροπή που ανέλαβε να εξετάσει τις προσφορές επέλεξε την αμερικανική.

Κατά δημοσιεύματα του ειδικού Τύπου, η πολεμική αεροπορία του Περού χρησιμοποιεί σήμερα μαχητικά παλαιότερης τεχνολογίας, ιδίως 12 Mirage 2000 (Ντασό), ενώ διαθέτει ακόμη σοβιετικού σχεδιασμού MiG-29 (Μικογιάν) και Su-27 (Σουχόι), που είχαν αποκτηθεί από τη Λευκορωσία το 1997, αλλά τα περισσότερα έχουν τεθεί εκτός υπηρεσίας ή βρίσκονται αποθηκευμένα σε υπόστεγα, στην εφεδρεία.

Πηγή: ΑΠΕ