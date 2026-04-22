Ίντερ – Κόμο 3-2: Οι «νερατζούρι» προκρίθηκαν στον τελικό του Κυπέλλου με επική ανατροπή

Η Ίντερ μέχρι το 86′ έχανε εντός έδρας από την Κόμο (1-2, 0-2 πιο πριν!) και μαζί το εισιτήριο για τον τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας, ωστόσο με δύο γκολ σε τρία λεπτά (86′-89′) έκανε τη μεγάλη ανατροπή, νίκησε με 3-2 και πέρασε στον τελικό του Coppa Italia. Το πρώτο ματς είχε έρθει 0-0.

Στο 32’ ο Μπατούρινα έγραψε το 0-1 με πλασέ από το πέναλτι. Στο 48ο λεπτό ο Ντα Κούνια πάτησε περιοχή από δεξιά, πλάσαρε με το αριστερά και έκανε το 0-2. Ωστόσο, η Ίντερ στη συνέχεια πέτυχε τη σπουδαία ανατροπή.

Στο 69’ ο Τσαλχάνογλου μείωσε σε 1-2 με μακρινό συρτό σουτ. Στο 71’ ο Μαρτίνεθ απέκρουσε το σουτ του Ντιαό και στο 87’ ο Τσαλχάνογλου με κεφαλιά ισοφάρισε σε 2-2. Και στο 89ο λεπτό ο Σούτσιτς με όμορφο σουτ από το πέναλτι διαμόφωσε το τελικό 3-2, υπογράφοντας έτσι μία μυθική ανατροπή και πρόκριση!