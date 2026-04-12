Κόμο – Ίντερ 3-4: Ανατροπή τίτλου για τους «νερατζούρι»

Στο 45′ η Ίντερ βρέθηκε να χάνει με 2-0 και ουσιαστικά με την πλάτη στον τοίχο… Στο 58΄ωστόσο ο φωτεινός πίνακας στο γήπεδο της Κόμο έδειχνε σκορ 2-3 και μαζί μια μεγάλη ανατροπή που πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις όταν το τελικό αποτελέσματα διαμορφώθηκε στο 3-4 για τους «νερατζούρι» σε παιχνίδι για την 32η αγωνιστική της Serie A!

Έτσι μετά τις απώλειες που είχαν οι διώκτριες της Ίντερ, Νάπολι και Μίλαν, η πρωτοπόρος της βαθμολογίας «πέταξε» στο +9 (έφτασε τους 75)και έγινε ξανά αδιαφιλονίκητο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Από την πλευρά της η Κόμο του Τάσου Δουβίκα (αγωνίστηκε σε όλο το ματς) γνώρισε την 6η ήττα της στη Serie A, έχασε έδαφος για το Champions League, ενώ πλέον απειλείται από την 6η Ρόμα (58β. έναντι 57β) για την 5η θέση που δίνει πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Μεγάλοι πρωταγωνιστές για την Ίντερ Τουράμ (45+1′, 49′) και Ντάμφρις (58′) οι οποίοι μετά τα δύο γκολ των Βάγιε (36′) και Παζ (45′) ανέτρεψαν την κατάσταση, ενώ ο τελευταίος ήταν εκείνος που πέτυχε και το 4ο τέρμα των φιλοξενούμενων στο 72′.

Το μόνο που κατάφερε να κάνει η Κόμο ήταν να μειώσει στο 89′ σε 3-4 με πέναλτι του Ντα Κουνιά, όμως ο τελικός νικητής δεν άλλαξε..

Κόμο: Μπουτέζ, Φαν Ντερ Μπρεμπτ (67′ Σμόλτσιτς), Κάρλος (46′ Ραμόν), Κεμπφ, Βάγε (80′ Μορένο), Σέρτζι Ρομπέρτο (46′ Ντα Κούνια), Περόνε, Ντιαό (80′ Μοράτα), Μπατούρινα, Νίκο Παζ, Δουβίκας.

Ίντερ: Ζόμερ, Ακάνζι, Ατσέρμπι, Μπαστόνι (46′ Κάρλος Αουγκούστο), Ντούμφρις, Μπαρέλα (78′ Μκιταριάν), Τσαλχάνογλου, Ζιελίνσκι (57′ Σούτσιτς), Ντιμάρκο (56′ Λουίς Ενρίκε), Εσπόζιτο (56′ Μπονί), Τουράμ.

Τα αποτελέσματα της 32ης αγωνιστικής της Serie A:

Παρασκευή (10/04)

Ρόμα-Πίζα 3-0

(3′, 43′, 52′ Μάλεν)

Σάββατο (11/04)

Τορίνο-Ελλάς Βερόνα 2-1

(6′ Σιμεόνε, 50′ Κασαντέι – 38′ Μπάουϊ)

Κάλιαρι-Κρεμονέζε 1-0

(63′ Εσπόζιτο)

Μίλαν-Ουντινέζε 0-3

(27′ αυτογκόλ Μπαρτεσάγκι, 37′ Έκελενκαμπ, 71′ Άττα)

Αταλάντα-Γιουβέντους 0-1

(48′ Μπογκά)

Κυριακή (12/04)

Τζένοα-Σασουόλο 2-1

(18′ Μαλινόφσκι, 84′ Εκουμπάν-57′ Κονέ)

Πάρμα-Νάπολι 1-1

(1′ Στρεφέτσα – 60′ ΜακΤόμινεϊ)

Μπολόνια-Λέτσε 2-0

(5′ Φρόιλερ, 92′ Ορσολίνι)

Κόμο-Ίντερ 3-4

(36’ Βάγιε, 45’ Παζ, 89’πεν. Ντα Κούνια – 45’+2, 49’ Τουράμ, 59’, 72’ Ντούμφρις)

Δευτέρα (13/04)

Φιορεντίνα-Λάτσιο (21:45)

Η βαθμολογία σε 32 αγωνιστικές

Η επόμενη (33η) αγωνιστική:

Παρασκευή (17/4)

Σασουόλο-Κόμο (19:30)

Ίντερ-Κάλιαρι (21:45)

Σάββατο (18/4)

Oυντινέζε-Πάρμα (16:00)

Νάπολι-Λάτσιο (19:00)

Ρόμα-Αταλάντα (21:45)

Κυριακή (19/4)

Kρεμονέζε-Τορίνο (13:30)

Βερόνα-Μίλαν (16:00)

Πίζα-Τζένοα (19:00)

Γιουβέντους-Μπολόνια (21:45)

Δεύτερα (20/4)

Λέτσε-Φιορεντίνα (21:45)