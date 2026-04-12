Πάρμα – Νάπολι 1-1: Ο Στρεφέτσα έβαλε «στοπ» στους Παρτενοπέι (vid)

Χάρη στο εκπληκτικό γκολ του Γκάμπριελ Στρεφέτσα μόλις στο 1′, η Πάρμα πήρε «χρυσό» βαθμό με σκορ 1-1 κόντρα στη Νάπολι, σε μία αναμέτρηση η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής της Serie A.

Ο Βραζιλιανοϊταλός μεσοεπιθετικός, που αγωνίζεται στην ομάδα της γειτονικής χώρας ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, σκόραρε το πρώτο του γκολ ως ποδοσφαιριστής της Πάρμα και έκανε το 1-0 στο παιχνίδι.

Ο Στρεφέτσα μπήκε από αριστερά μέσα στην περιοχή της Νάπολι και με υπέροχο πλασέ με το δεξί έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των «παρτενοπέι» για το 1-0.

Δείτε το γκολ του Στρεφέτσα για το 1-0 της Πάρμα:

🚨🇮🇹 | GOAL: WHAT A SENSATIONAL GOAL FROM GABRIEL STREFEZZA! ONLY 33 SECONDS OF THE GAME! Parma 1-0 Napoli. — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) April 12, 2026

Η Νάπολι το μόνο που κατάφερε να κάνει ήταν να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας με το γκολ του ΜακΤόμινεϊ στο 60′, με το οποίο διαμορφώθηκε το τελικό 1-1 στο ματς.

Με αυτό το αποτέλεσμα η Νάπολι έμεινε στο -6 από την πρωτοπόρο Ίντερ (72-66), με τους «νερατζούρι» να έχουν και ένα ματς λιγότερο βέβαια, καθώς το βράδυ (12/4, 21:45) θα αγωνιστούν στην έδρα της Κόμο.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΡΜΑ: Σουζούκι, Βαλέρι, Βαλέντι, Τρόιλο, Κεϊτά, Τσιρκάτι, Ντελπράτο, Μπερναμπέ (67’ Ορντόνιεθ), Ελφεγκέ (60’ Σόρενσεν), Νικολούσι Καβίλια (67’ Εστέβες), Στρεφέτσα (78’ Μικολαέβσκι)

ΝΑΠΟΛΙ: Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, Ζεσούς (46’ Μποϊκέμα), Μπουοντζιόρνο, Πολιτάνο (79’ Γκουτιέρεθ), Ανγκισά (57’ Άλισον Σάντος), Λομπότκα, Ολιβέρα, Σπινατσόλα, ΜακΤόμινεϊ, Χόιλουντ (66’ Ζιοβάνε), Ντε Μπρόινε (78’ Ελμάς)

Το πρόγραμμα της 32ης αγωνιστικής της Serie A:

Παρασκευή (10/04)

Ρόμα-Πίζα 3-0

(3′, 43′, 52′ Μάλεν)

Σάββατο (11/04)

Τορίνο-Ελλάς Βερόνα 2-1

(6′ Σιμεόνε, 50′ Κασαντέι – 38′ Μπάουϊ)

Κάλιαρι-Κρεμονέζε 1-0

(63′ Εσπόζιτο)

Μίλαν-Ουντινέζε 0-3

(27′ αυτογκόλ Μπαρτεσάγκι, 37′ Έκελενκαμπ, 71′ Άττα)

Αταλάντα-Γιουβέντους (21:45)

Κυριακή (12/04)

Τζένοα-Σασουόλο 2-1

(18′ Μαλινόφσκι, 84′ Εκουμπάν-57′ Κονέ)

Πάρμα-Νάπολι 1-1

(1′ Στρεφέτσα – 60′ ΜακΤόμινεϊ)

Μπολόνια-Λέτσε (19:00)

Κόμο-Ίντερ (21:45)

Δευτέρα (13/04)

Φιορεντίνα-Λάτσιο (21:45)

Η επόμενη (33η) αγωνιστική:

Παρασκευή (17/4)

Σασουόλο-Κόμο (19:30)

Ίντερ-Κάλιαρι (21:45)

Σάββατο (18/4)

Oυντινέζε-Πάρμα (16:00)

Νάπολι-Λάτσιο (19:00)

Ρόμα-Αταλάντα (21:45)

Κυριακή (19/4)

Kρεμονέζε-Τορίνο (13:30)

Βερόνα-Μίλαν (16:00)

Πίζα-Τζένοα (19:00)

Γιουβέντους-Μπολόνια (21:45)

Δεύτερα (20/4)

Λέτσε-Φιορεντίνα (21:45)