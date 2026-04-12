Κυριακή 12 Απριλίου 2026
12.04.2026 | 09:12
Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα
Πάρμα – Νάπολι 1-1: Ο Στρεφέτσα έβαλε «στοπ» στους Παρτενοπέι (vid)
Ποδόσφαιρο 12 Απριλίου 2026, 18:39

Πάρμα – Νάπολι 1-1: Ο Στρεφέτσα έβαλε «στοπ» στους Παρτενοπέι (vid)

Ο Στρεφέτσα άνοιξε το σκορ, ο ΜακΤόμινεϊ ισοφάρισε μεν, αλλά η Νάπολι δεν κατάφερε να γυρίσει το ματς και στραβοπάτησε στην έδρα της Πάρμα (1-1), για την Serie A.

Πασχαλινό τραπέζι: Tips για ομαλή μετάβαση από τη νηστεία

Χάρη στο εκπληκτικό γκολ του Γκάμπριελ Στρεφέτσα μόλις στο 1′, η Πάρμα πήρε «χρυσό» βαθμό με σκορ 1-1 κόντρα στη Νάπολι, σε μία αναμέτρηση η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής της Serie A.

Ο Βραζιλιανοϊταλός μεσοεπιθετικός, που αγωνίζεται στην ομάδα της γειτονικής χώρας ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, σκόραρε το πρώτο του γκολ ως ποδοσφαιριστής της Πάρμα και έκανε το 1-0 στο παιχνίδι.

Ο Στρεφέτσα μπήκε από αριστερά μέσα στην περιοχή της Νάπολι και με υπέροχο πλασέ με το δεξί έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των «παρτενοπέι» για το 1-0.

Δείτε το γκολ του Στρεφέτσα για το 1-0 της Πάρμα:

Η Νάπολι το μόνο που κατάφερε να κάνει ήταν να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας με το γκολ του ΜακΤόμινεϊ στο 60′, με το οποίο διαμορφώθηκε το τελικό 1-1 στο ματς.

Με αυτό το αποτέλεσμα η Νάπολι έμεινε στο -6 από την πρωτοπόρο Ίντερ (72-66), με τους «νερατζούρι» να έχουν και ένα ματς λιγότερο βέβαια, καθώς το βράδυ (12/4, 21:45) θα αγωνιστούν στην έδρα της Κόμο.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΡΜΑ: Σουζούκι, Βαλέρι, Βαλέντι, Τρόιλο, Κεϊτά, Τσιρκάτι, Ντελπράτο, Μπερναμπέ (67’ Ορντόνιεθ), Ελφεγκέ (60’ Σόρενσεν), Νικολούσι Καβίλια (67’ Εστέβες), Στρεφέτσα (78’ Μικολαέβσκι)

ΝΑΠΟΛΙ: Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, Ζεσούς (46’ Μποϊκέμα), Μπουοντζιόρνο, Πολιτάνο (79’ Γκουτιέρεθ), Ανγκισά (57’ Άλισον Σάντος), Λομπότκα, Ολιβέρα, Σπινατσόλα, ΜακΤόμινεϊ, Χόιλουντ (66’ Ζιοβάνε), Ντε Μπρόινε (78’ Ελμάς)

Το πρόγραμμα της 32ης αγωνιστικής της Serie A:

Παρασκευή (10/04)
Ρόμα-Πίζα 3-0
(3′, 43′, 52′ Μάλεν)

Σάββατο (11/04)
Τορίνο-Ελλάς Βερόνα 2-1
(6′ Σιμεόνε, 50′ Κασαντέι – 38′ Μπάουϊ)
Κάλιαρι-Κρεμονέζε 1-0
(63′ Εσπόζιτο)
Μίλαν-Ουντινέζε 0-3
(27′ αυτογκόλ Μπαρτεσάγκι, 37′ Έκελενκαμπ, 71′ Άττα)
Αταλάντα-Γιουβέντους (21:45)

Κυριακή (12/04)
Τζένοα-Σασουόλο 2-1
(18′ Μαλινόφσκι, 84′ Εκουμπάν-57′ Κονέ)

Πάρμα-Νάπολι 1-1
(1′ Στρεφέτσα – 60′ ΜακΤόμινεϊ)
Μπολόνια-Λέτσε (19:00)
Κόμο-Ίντερ (21:45)

Δευτέρα (13/04)
Φιορεντίνα-Λάτσιο (21:45)

Η βαθμολογία:

Η επόμενη (33η) αγωνιστική:

Παρασκευή (17/4)
Σασουόλο-Κόμο (19:30)
Ίντερ-Κάλιαρι (21:45)

Σάββατο (18/4)
Oυντινέζε-Πάρμα (16:00)
Νάπολι-Λάτσιο (19:00)
Ρόμα-Αταλάντα (21:45)

Κυριακή (19/4)
Kρεμονέζε-Τορίνο (13:30)
Βερόνα-Μίλαν (16:00)
Πίζα-Τζένοα (19:00)
Γιουβέντους-Μπολόνια (21:45)

Δεύτερα (20/4)
Λέτσε-Φιορεντίνα (21:45)

Χρυσός: Πόσο ασφαλές καταφύγιο είναι; – Τι δείχνει το πρόσφατο παρελθόν

Χρυσός: Πόσο ασφαλές καταφύγιο είναι; – Τι δείχνει το πρόσφατο παρελθόν

Πασχαλινό τραπέζι: Tips για ομαλή μετάβαση από τη νηστεία

Φρουροί της Επανάστασης: Παραβίαση της εκεχειρίας εάν πολεμικά πλοία πλησιάσουν το Ορμούζ

Φρουροί της Επανάστασης: Παραβίαση της εκεχειρίας εάν πολεμικά πλοία πλησιάσουν το Ορμούζ

Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις
Ψυχική ηρεμία 12.04.26

Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις

Οι σχέσεις δεν είναι εύκολες - και κάποια πράγματα είναι ικανά να χαλάσουν την ψυχική μας ηρεμία

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 12.04.26

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι για την 32η αγωνιστική της Premier League.

Ισοπαλία στο Σίτι Γκράουντ (1-1), στη ζώνη του υποβιβασμού η Τότεναμ (0-1)
Ποδόσφαιρο 12.04.26

Ισοπαλία στο Σίτι Γκράουντ (1-1), στη ζώνη του υποβιβασμού η Τότεναμ (0-1)

Νότιγχαμ και Άστον Βίλα έμειναν στο 1-1, ενώ η Τότεναμ ηττήθηκε από την Σάντερλαντ (0-1) στο ντεμπούτο του Ντε Τσέρμπι και μπήκε στη ζώνη του υποβιβασμού – Νίκη για την Κρίσταλ Πάλας κόντρα στην Νιουκάστλ (2-1).

Νίκησε την Ισπανία η Ελλάδα και περιμένει… (vids)
Άλλα Αθλήματα 12.04.26

Νίκησε την Ισπανία η Ελλάδα και περιμένει… (vids)

Η Εθνική ομάδα πόλο των ανδρών νίκησε 15-13 την Ισπανία στα πέναλτι για τα προκριματικά του World Cup και περιμένει να μάθει την τελική της θέση ενόψει της τελικής φάσης.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Μπλόσομγκεϊμ: «Εξαιρετικός ο Μπαρτζώκας, MVP ο Βεζένκοφ» – Τι είπε για Αταμάν και Final 4
Euroleague 12.04.26

Μπλόσομγκεϊμ: «Εξαιρετικός ο Μπαρτζώκας, MVP ο Βεζένκοφ» – Τι είπε για Αταμάν και Final 4

Ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ απάντησε στις ερωτήσεις του κοινού στο X και αναφέρθηκε σε πιθανή διασταύρωση Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού στα playoffs, για τους Μπαρτώκα - Αταμάν, τις ομάδες του Final 4 και τον... MVP Σάσα Βεζένκοφ.

Στεγαστική κρίση: Πώς αξιολογεί η αγορά τις προτάσεις ΔΝΤ και ΤτΕ για προσιτή κατοικία
Στεγαστική κρίση 12.04.26

Πώς αξιολογεί η αγορά τις προτάσεις ΔΝΤ και ΤτΕ για προσιτή κατοικία

Το ΔΝΤ προτείνει φορολόγηση επί των κλειστών ακινήτων, για να αυξηθεί η προσφορά. Η Τράπεζα της Ελλάδας παρουσιάζει ένα συνολικό πλέγμα προτάσεων για την προσιτή κατοικία. Πώς τις σχολιάζει η αγορά.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Χωρίς «φρένα» η κυβέρνηση – Οι επόμενες «μάχες» και ο δρόμος που οδηγεί στο… εδώλιο
Τα επόμενα βήματα 12.04.26

Χωρίς «φρένα» η κυβέρνηση στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - Οι επόμενες «μάχες» και ο δρόμος που οδηγεί στο… εδώλιο

Πέφτει αυλαία στην «εορταστική νηνεμία» για την κυβέρνηση. Στα «χέρια» της ευρωπαϊκής εισαγγελίας οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανοίγει ο δρόμος στην Ολομέλεια της Βουλής για άρσεις ασυλίας. Τα βήματα που ακολουθούν.

CNBC: Τα 8 θέματα που συζητούν τα «συναισθηματικά σταθερά» ζευγάρια – Ψυχολόγος από το Χάρβαρντ δίνει απαντήσεις
Επικοινωνιακά χαρακτηριστικά 12.04.26

Τα 8 θέματα που συζητούν τα «συναισθηματικά σταθερά» ζευγάρια - Ψυχολόγος από το Χάρβαρντ δίνει απαντήσεις

Η συναισθηματική σταθερότητα σε μια σχέση δεν σημαίνει απουσία προβλημάτων, αλλά την ύπαρξη ενός «ασφαλούς λιμανιού» όπου τα πάντα μπορούν να συζητηθούν χωρίς τον φόβο της κριτικής. Τα ζευγάρια που διακρίνονται για την «ισορροπία» που διέπει τη σχέση τους δεν αποφεύγουν τα δύσκολα θέματα· αντίθετα, τα επιδιώκουν με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο.

Ο Τραμπ απειλεί ξανά «να αφανίσει το Ιράν μέσα σε μία ώρα» – Αλλά πιστεύει ότι τελικά θα πάρει αυτό που θέλει
Πόλεμος στο Ιράν 12.04.26

Ο Τραμπ απειλεί ξανά «να αφανίσει το Ιράν μέσα σε μία ώρα» – Αλλά πιστεύει ότι τελικά θα πάρει αυτό που θέλει

Μετά τις αναρτήσεις, στις οποίες ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα αποκλείσουν τα Στενά του Ορμούζ, ο Τραμπ επανέφερε τις απειλές περί αφανισμού του Ιράν. Ισχυρίζεται ότι τώρα θα έχει βοήθεια από το ΝΑΤΟ.

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 12.04.26

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι για την 32η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να προμηθεύσει φυσικό αέριο την ΕΕ, «εφόσον έχει πλεόνασμα»
Ρωσική ρελάνς 12.04.26

Η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να προμηθεύσει φυσικό αέριο την ΕΕ, «εφόσον έχει πλεόνασμα»

Καθώς οι πηγές προμήθειας της Ευρώπης σε ενέργεια μειώνονται, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η Ρωσία μπορεί να συνεχίσει να προμηθεύει με φυσικό αέριο την ΕΕ.

Ισοπαλία στο Σίτι Γκράουντ (1-1), στη ζώνη του υποβιβασμού η Τότεναμ (0-1)
Ποδόσφαιρο 12.04.26

Ισοπαλία στο Σίτι Γκράουντ (1-1), στη ζώνη του υποβιβασμού η Τότεναμ (0-1)

Νότιγχαμ και Άστον Βίλα έμειναν στο 1-1, ενώ η Τότεναμ ηττήθηκε από την Σάντερλαντ (0-1) στο ντεμπούτο του Ντε Τσέρμπι και μπήκε στη ζώνη του υποβιβασμού – Νίκη για την Κρίσταλ Πάλας κόντρα στην Νιουκάστλ (2-1).

Σύνταξη
Σοκαριστικό τροχαίο στην Αρτέμιδα: Αυτοκίνητο εκσφενδόνισε μοτοσικλετιστή και τον παράτησε αβοήθητο στο δρόμο
Ελλάδα 12.04.26

Σοκαριστικό τροχαίο στην Αρτέμιδα: Αυτοκίνητο εκσφενδόνισε μοτοσικλετιστή και τον παράτησε αβοήθητο στο δρόμο

Περίοικοι ειδοποίησαν τις Αρχές και ο μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή του.

Τρένο συγκρούστηκε με αγριογούρουνο λίγο πριν την Ανάσταση – Ταλαιπωρία για του επιβάτες του «Λάρισα – Θεσσαλονίκη»
Ελλάδα 12.04.26

Τρένο συγκρούστηκε με αγριογούρουνο λίγο πριν την Ανάσταση – Ταλαιπωρία για του επιβάτες του «Λάρισα – Θεσσαλονίκη»

Η αμαξοστοιχία 2592 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) ακινητοποιήθηκε κοντά στον Σταθμό Κορινός, κατόπιν πρόσκρουσης με αγριογούρουνο που κινούνταν εντός της σιδηροδρομικής γραμμής.

Οικογενειακό Πάσχα για Ελένη Ράντου, Βασίλη Παπακωνσταντίνου και Νικολέττα
Go Fun 12.04.26

Οικογενειακό Πάσχα για Ελένη Ράντου, Βασίλη Παπακωνσταντίνου και Νικολέττα - «Μακάρι η ζωή να νικά πάντα τον θάνατο!»

Η νύχτα της Ανάστασης αποτέλεσε την ιδανική αφορμή για μια σπάνια και τρυφερή δημόσια ματιά στην οικογενειακή ευτυχία της Ελένης Ράντου και του Βασίλη Παπακωνσταντίνου

Ο Τραμπ «κλείνει» τα Στενά του Ορμούζ – Κατηγορεί το Ιράν για «παγκόσμιο εκβιασμό»
Πόλεμος στο Ιράν 12.04.26

Ο Τραμπ «κλείνει» τα Στενά του Ορμούζ – Κατηγορεί το Ιράν για «παγκόσμιο εκβιασμό»

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι το Ιράν ευθύνεται, γιατί αρνείται να απαρνηθεί το πυρηνικό του πρόγραμμα. Και για να το τιμωρήσει, προχωρά σε αποκλεισμό των Στενών, ακόμη και για πλοία που περνούσαν.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 12 Απριλίου 2026
