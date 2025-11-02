Τρομερά επεισόδια στη Γερμανία μεταξύ οπαδών της Ντόρτμουντ και της Σάλκε (vid)

Πανικός και άγριο ξύλο στην Κολωνία σε μεγάλης έκτασης επεισόδια μεταξύ οπαδών της Ντόρτμουντ και της Σάλκε!

Είναι γνωστό το μίσος που υπάρχει ανάμεσα στους οπαδικούς συνδέσμους των δύο συλλόγων που εδρεύουν στη Βεστφαλία και την Κοιλάδα του Ρουρ. Και δυστυχώς επιβεβαιώθηκε με τον χειρότερο τρόπο για μία ακόμη φορά. Ακόμα και τώρα που οι δύο ομάδες δεν αγωνίζονται στην ίδια κατηγορία, καθώς οι «Βασιλικοί Μπλε» βολοδέρνουν στη Β’ Εθνική του γερμανικού ποδοσφαίρου.

Όπως γνωστοποίησε η ομοσπονδιακή αστυνομία της χώρας, η άγρια συμπλοκή έλαβε χώρα σε σιδηροδρομικό σταθμό της Κολωνίας. Συγκεκριμένα, το εν λόγω περιστατικό συνέβη νωρίς το πρωί του Σαββάτου (1/11) σε έναν από τους πιο κεντρικούς σιδηροδρομικούς σταθμούς της Κολωνίας.

Οι ταξιδιώτες, οπαδοί της Ντόρτμουντ, από το εκτός έδρας παιχνίδι με την Άουγκσμπουργκ περίμεναν για να συνεχίσουν το ταξίδι τους, όταν στην πλατφόρμα αποβιβάστηκαν οπαδοί της Σάλκε που κατευθύνονταν προς την Καρλσρούη για την αναμέτρηση με την τοπική ομάδα.

Δείτε τι συνέβη

01.11.2025🇩🇪Fight FC Schalke vs Borussia Dortmund at Cologne train station. Borussia Dortmund on their way back from their away game in Augsburg. FC Schalke on their way to Karlsruhe on a special train. Dortmund fans were spotted in Cologne, and the emergency brake was then… pic.twitter.com/Tinwo4u6Z0 — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 1, 2025

Εκεί έγινε, λοιπόν το… έλα να δεις! Η συνάντηση έγινε βίαιη οπαδική σύγκρουση, όπως ακριβώς βλέπετε στο βίντεο. Περίπου 340 άτομα συμμετείχαν στα επεισόδια και χρειάστηκε η άμεση επέμβαση της αστυνομίας για να αποφευχθούν τα χειρότερα, απωθώντας τους εξαγριωμένους οπαδούς πίσω στα βαγόνια τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία δεν έγιναν συλλήψεις, ωστόσο ένας αστυνομικός τραυματίστηκε, ενώ η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.