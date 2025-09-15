Η Σάλκε γιόρτασε τα 200.000 μέλη της

Μπορεί η Σάλκε να ηττήθηκε 1-0 στο γήπεδό της από την Χόλσταϊν Κίελ, όμως πριν από το ματς του Σαββάτου (13/9) είχε λόγο για να γιορτάσει. Και ήταν σημαντικός. Ο λόγος είναι ότι, παρά τις δυσκολίες ο σύλλογος της 2ης κατηγορίας της Bundesliga έφτασε τα 200.000 μέλη. Αν μην τι άλλο ένας ικανοποιητικός αριθμός.

Η σχέση της Σάλκε με τους οπαδούς της είναι σε ανοδική τροχιά, με βάση τον αριθμό των μελών της. Τον Αύγουστο του 2011, ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 100.000 μέλη. Μέχρι το 2017, ο αριθμός αυτός είχε αυξηθεί στα 150.000 μέλη. Μόλις πριν από δύο δεκαετίες και πλέον, συγκεκριμένα το 2002, τα μέλη ήταν περίπου 31.000. Σήμερα, η Σάλκε έχει να καμαρώνει ότι κατατάσσεται μεταξύ των έξι μεγαλύτερων αθλητικών οργανισμών στον κόσμο και είναι η τρίτη μεγαλύτερη στη Γερμανία, με βάση των αριθμό των μελών, μια απόδειξη της αφοσίωσης των οπαδών της.

Η Σάλκε 04 έφτασε στο ιστορικό ορόσημο των 200.000 μελών, υπογραμμίζοντας την εξαιρετική κουλτούρα των οπαδών του συλλόγου, παρά το γεγονός ότι αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Το επίτευγμα γιορτάστηκε στο VELTINS Arena, όπου η Σουζάν από το Γκελζενκίρχεν παρουσιάστηκε συμβολικά στη μεγάλη οθόνη του γηπέδου για να εκπροσωπήσει ολόκληρη την «βασιλική μπλε οικογένεια». Ηταν η στιγμή αποτύπωσε την ταυτότητα της Σάλκε ως συλλόγου που στηρίζεται στους οπαδούς της.

«200.000 μέλη είναι ένα νέο επίπεδο. Είμαστε όλοι εξαιρετικά περήφανοι επειδή ο σύλλογός μας έχει τόσο στενή σχέση με τους οπαδούς του. Η Σάλκε 04 είναι γνωστή παγκοσμίως για τους παθιασμένους οπαδούς της που υποστηρίζουν τον σύλλογο εβδομάδα με την εβδομάδα, σε γενιές και δεκαετίες», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Ματίας Τίλμαν.