Ντόρτμουντ – Κολωνία 1-0: «Λύτρωση» στο 90+6′ με Μπάιερ

Ο Μπάιερ σαν… από μηχανής θεός στο 90+6′ «βρήκε δίχτυα» με γκολ για την Ντόρτμουντ και «υπέγραψε» τη νίκη για την ομάδα του με το τελικό 1-0 στο «Σιγκνάλ Ιντούνα Παρκ».

Η Κολωνία ολοκλήρωσε το ματς με 10′ παίκτες, μετά τον τραυματισμό του Χούμπερς στο 82′ που προκάλεσε «παγωμάρα» στο στάδιο. Η Κολωνία ξεκίνησε καλά το ματς ασκώντας πίεση στους γηπεδούχους. Στο 19′ υπήρξε μάλιστα και χαμένη ευκαιρία του Ελ Μάλα σε τετ-α- τετ με τον Κόλμπελ.

Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρξουν ιδιαίτερα αξιόλογες φάσεις και οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το 0-0.

Στο δεύτερο 45άλεπτο, ο Ενμέτσα έχασε μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει λογαιασμό για την Ντόρμουντ στο 52′ και το ίδιο έγινε και δέκα λεπτά αργότερα, που συνεργάστηκε με τον Γκιρασί αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει.

Στο 82′ ο Χούμπερς αποχώρησε με το φορείο, καθώς συγκρούστηκε με τον Γκιρασί και φάνηκε να είχε έντονους πόνους στο γόνατο.

Το τελικό 1-0 έκανε ο Μπάιερ στο 90+6 με ένα ωραίο σουτ μέσα από την περιοχή.

ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ: Κόμπελ, Άντον, Σλότενμπεργκ, Μπενσεμπαϊνί, Ριέρσον, Γκρος (68’ Σάμπιτσερ), Ενμέτσα (85’ Μπέλιγκχαμ), Σβένσον (85’ Μπραντ), Αντεγέμι (79’ Σίλβα), Τσουκουεμέκα (68’ Μπάιερ), Γκιρασί

ΚΟΛΩΝΙΑ: Σβάμπε, Χούμπερς, Μάρτελ, Οτσκαζάρ (55’ Χέιντζ), Σεμπούλονσεν, Χουσεϊνμπάσιτς (72’ Άτσε), Λουντ, Γιοχάνεσον (72’ Σμιντ), Ελ Μάλα (72′ Μάινα), Μπίλτερ (46’ Κράους), Καμίνσκι

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής

Βέρντερ Βρέμης – Ουνιόν Βερολίνου 1-0

Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Σανκτ Πάουλι 2-0

Άουγκσμπουργκ – Λειψία 0-6

Αμβούργο – Βόλφσμπουργκ 0-1

Γκλάντμπαχ – Μπάγερν Μονάχου 0-3

Χόφενχαϊμ – Χάιντενχαϊμ 3-1

Μπορούσια Ντόρτμουντ – Κολωνία 1-0

26/10 16:30 Μπάγερ Λεβερκούζεν – Φράιμπουργκ

26/10 18:30 Στουτγκάρδη – Μάιντζ

Η βαθμολογία

Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής

31/10 21:30 Άουγκσμπουργκ – Μπορούσια Ντόρτμουντ

01/11 16:30 Λειψία – Στουτγκάρδη

01/11 16:30 Μάιντζ – Βέρντερ Βρέμης

01/11 16:30 Ουνιόν Βερολίνου – Φράιμπουργκ

01/11 16:30 Σαν Πάουλι – Γκλάντμπαχ

01/11 16:30 Χάιντενχαϊμ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης

01/11 19:30 Μπάγερν Μονάχου – Μπάγερ Λεβερκούζεν

02/11 16:30 Κολωνία – Αμβούργο

02/11 18:30 Βόλφσμπουργκ – Χόφενχαϊμ