Ηχητικό ντοκουμέντο από τον καυγά που είχε η 30χρονη γυναίκα λίγο προτού εντοπιστεί νεκρή σε ακάλυπτο πολυκατοικίας στην Αθήνα, επί της οδού Κολοκοτρώνη, σήμερα Παρασκευή, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Ο 45χρονος άνδρας που βρέθηκε στο διαμέρισμα και προσήχθη είχε έρθει από την Ιταλία για τουρισμό

Η γυναίκα φέρεται να είναι αλλοδαπή με καταγωγή από την Αιθιοπία και είχε μεταβεί στο συγκεκριμένο διαμέρισμα του 3ου ορόφου, το οποίο είχε νοικιάσει μέσω πλατφόρμας με βραχυχρόνια μίσθωση, προκειμένου να συναντήσει έναν άνδρα, με τον οποίο είχε επικοινωνήσει μέσω εφαρμογής γνωριμιών. Ο άνδρας που βρήκαν οι αστυνομικοί στο διαμέρισμα έχει προσαχθεί.

Η Αστυνομία εξετάζει αν πρόκειται για ατύχημα ή για εγκληματική ενέργεια. Όπως έγινε γνωστό, ο άνδρας είναι 45 ετών και είχε έρθει από την Ιταλία για τουρισμό. Οι συνθήκες υπό τις οποίες η γυναίκα – η σορός της οποίας φέρει και αμυχές – κατέληξε στον ακάλυπτο της πολυκατοικίας παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 45χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι τσακώθηκαν, η 30χρονη του επιτέθηκε, εκείνος της είπε να φύγει από το διαμέρισμα και εκείνη ανέβηκε στον πάνω όροφο και έπεσε.

Καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της υπόθεσης θεωρούνται οι μαρτυρίες των ενοίκων της πολυκατοικίας. Ο νεαρός ένοικος που ειδοποίησε την Αστυνομία περιγράφει όσα άκουσε:

«Γύρω στις 4:20 ξυπνάω από κραυγές έξω στον δρόμο στην Κολοκοτρώνη. Γύρω στις 4:30 ξημερώματα, οι κραυγές μεταφέρονται στο εσωτερικό της πολυκατοικίας, έξω από το διαμέρισμα μου στον τρίτο όροφο. Πρόκειται για τσακωμό ενδεχομένως, δεν γνωρίζω τι ακριβώς συνέβη» λέει ο ίδιος.

Ο ίδιος περιγράφει ότι δεν είδε κανέναν, καθώς η πόρτα του δεν έχει ματάκι και εκείνος δεν άνοιξε, παρά κάλεσε την Αστυνομία γύρω στα πέντε λεπτά αργότερα:

«Ειδοποιώ την Αστυνομία, η οποία κατέφθασε γύρω στα 10-15 λεπτά αργότερα, γύρω στις 4:50. Λίγο πριν, άκουσα τις κραυγές της γυναίκας στα αγγλικά για πολλή ώρα, έπιασα μόνο ένα ‘συγγνώμη, μωρό μου, γύρνα πίσω’, αλλά και μια μουρμούρα του άντρα, μιλούσαν στα αγγλικά αλλά δεν καταλάβαινα τι έλεγαν».

Ο ίδιος προσθέτει ότι δεν άκουσε να ζητάει βοήθεια η γυναίκα, αλλά «να τον παροτρύνει να της ανοίξει την πόρτα να μπει μέσα στο διαμέρισμα μάλλον». Ο μάρτυρας μέσα από το δωμάτιό του άκουσε στη συνέχει ένα πολύ δυνατό σπάσιμο τζαμιού, το οποίο υπέθεσα ότι είναι η τζαμαρία έξω από το δωμάτιό μου στο διπλανό σύμπλεγμα διαμερισμάτων.

Ωστόσο, δεν ήταν αυτή η τζαμαρία. «Ήταν μια τζαμαρία στον 4ο όροφο, όπως μου είπαν, από όπου φαίνεται ότι έπεσε στο κενό η γυναίκα» λέει ο νεαρός.