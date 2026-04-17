Νεκρή γυναίκα εντοπίστηκε σε ακάλυπτο πολυκατοικίας της Αθήνας – Προσήχθη ένας άντρας

Μία γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό έγινε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης που βρίσκεται σε πολυκατοικία επί της οδού Κολοκοτρώνη με την γυναίκα να φέρεται να πέφτει σε ακάλυπτο από τον τρίτο όροφο.

Μέσα στο διαμέρισμα εντοπίστηκε ένας άνδρας ο οποίος προσήχθη.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, ο άντρας και η γυναίκα φαίνεται πως είχαν κανονίσει τη συνάντηση μέσω εφαρμογής.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρήκε τραγικό θάνατο η γυναίκα.