«Ξύπνησα από κραυγές και άκουσα μία τζαμαρία να σπάει» -Τι λέει ένοικος της πολυκατοικίας όπου βρέθηκε νεκρή η γυναίκα

«Γύρω στις 4:20 ξυπνάω από κραυγές έξω στο δρόμο στην Κολοκοτρώνη. Γύρω στις 4:30 ξημερώματα, οι κραυγές μεταφέρονται στο εσωτερικό της πολυκατοικίας, έξω από το διαμέρισμα μου στον τρίτο όροφο. Πρόκειται για τσακωμό ενδεχομένως, δεν γνωρίζω τι ακριβώς συνέβη» τόνισε για να προσθέσει.

«Ακούγονταν κραυγές από τις 4:20 μέχρι τις 4:35 που μεταφέρθηκαν στο εσωτερικό της πολυκατοικίας, επικρατεί μια σιωπή περίπου μέχρι τις 4:40. Ειδοποιώ εγώ την αστυνομία επειδή ήταν ιδιαίτερα τεταμένη η κατάσταση. Ειδοποιώ την αστυνομία, η οποία κατέφθασε γύρω στα 10-15 λεπτά αργότερα, γύρω στις 4:50, και λίγο πριν καταφθάσει η αστυνομία, αφού άκουσα τις κραυγές της γυναίκας στα αγγλικά για πολλή ώρα, αλλά και μια μουρμούρα του άντρα – δε γνωρίζω ποιοι είναι οι δύο – άκουσα μέσα από το δωμάτιό μου ένα πολύ δυνατό σπάσιμο του τζαμιού, το οποίο υπέθεσα πως είναι η τζαμαρία έξω από το δωμάτιό μου στο διπλανό σύμπλεγμα διαμερισμάτων. Δεν ήταν αυτή η τζαμαρία. Ήταν μια τζαμαρία στον 4ο όροφο, οπότε το τελευταίο πράγμα που άκουσα ήταν τζάμι να σπάει και μετά νεκρική σιωπή. Μετά κατέφθασε η αστυνομία και τους ενημέρωσα τι άκουσα», τόνισε.

Δεν άκουσα να ζητάει βοήθεια η γυναίκα, αλλά άκουσα να τον παροτρύνει να της ανοίξει την πόρτα να μπει μέσα στο διαμέρισμα μάλλον.

O ένοικος της πολυκατοικίας σημείωσε ακόμη για τον διάλογο του άντρα και της γυναίκας που βρήκε τραγικό θάνατο. Δεν κατάλαβα τι έλεγε ο άνδρας. Η γυναίκα μιλούσε στα αγγλικά και έλεγε ‘μωρό μου άνοιξε, συγγνώμη, γύρνα πίσω’. Δεν γνωρίζω ποιοι είναι και πότε ήρθαν» τόνισε ένοικος