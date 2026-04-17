Θρίλερ με τη νεκρή γυναίκα: «Καβγαδίσαμε, ανέβηκε στον πάνω όροφο και έπεσε» ισχυρίστηκε ο 45χρονος Ιταλός που προσήχθη

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως σχετικά με την τραγωδία που εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στο κέντρο της Αθήνας, όπου μια γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας επί της οδού Κολοκοτρώνη.

Η γυναίκα φέρεται να είναι αλλοδαπή 30 ετών με καταγωγή από την Αιθιοπία και είχε μεταβεί στο συγκεκριμένο διαμέρισμα του 3ου ορόφου, το οποίο είχε νοικιάσει μέσω πλατφόρμας με βραχυχρόνια μίσθωση, προκειμένου να συναντήσει έναν άνδρα, με τον οποίο είχε επικοινωνήσει μέσω εφαρμογής γνωριμιών.

Με χειροπέδες έβγαλαν άνδρα από την πολυκατοικία οι αστυνομικοί

Για την υπόθεση προσήχθη ο άντρας που βρέθηκε στο διαμέρισμα, οι οποίος όπως έγινε γνωστό, είναι 45 ετών και είχε έρθει από την Ιταλία, για τουρισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 45χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε πως τσακώθηκαν, η γυναίκα του επιτέθηκε, εκείνος της είπε να φύγει από το διαμέρισμα, «ανέβηκε στον από πάνω όροφο και έπεσε».

Όπως έγινε γνωστό η άτυχη γυναίκα που βρέθηκε νεκρή έφερε και αμυχές.

Τι λέει μάρτυρας που άκουσε τις κραυγές της γυναίκας

Ένοικος της πολυκατοικίας μίλησε στο MEGA για το περιστατικό.

«Γύρω στις 4:20 ξυπνάω από κραυγές έξω στο δρόμο στην Κολοκοτρώνη. Γύρω στις 4:30 ξημερώματα, οι κραυγές μεταφέρονται στο εσωτερικό της πολυκατοικίας, έξω από το διαμέρισμα μου στον τρίτο όροφο. Πρόκειται για τσακωμό ενδεχομένως, δεν γνωρίζω τι ακριβώς συνέβη» είπε.

«Ειδοποιώ εγώ την αστυνομία, η οποία κατέφθασε γύρω στα 10-15 λεπτά αργότερα, γύρω στις 4:50. Λίγο πριν καταφθάσει η αστυνομία, αφού άκουσα τις κραυγές της γυναίκας στα αγγλικά για πολλή ώρα, αλλά και μια μουρμούρα του άντρα – δε γνωρίζω ποιοι είναι οι δύο – άκουσα μέσα από το δωμάτιό μου ένα πολύ δυνατό σπάσιμο του τζαμιού, το οποίο υπέθεσα πως είναι η τζαμαρία έξω από το δωμάτιό μου στο διπλανό σύμπλεγμα διαμερισμάτων. Δεν ήταν αυτή η τζαμαρία. Ήταν μια τζαμαρία στον 4ο όροφο, οπότε το τελευταίο πράγμα που άκουσα ήταν τζάμι να σπάει και μετά νεκρική σιωπή. Μετά κατέφθασε η αστυνομία και τους ενημέρωσα τι άκουσα», πρόσθεσε.

«Δεν άκουσα να ζητάει βοήθεια η γυναίκα, αλλά άκουσα να τον παροτρύνει να της ανοίξει την πόρτα να μπει μέσα στο διαμέρισμα μάλλον» είπε.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., ενώ διασώστες του ΕΚΑΒ διαπίστωσαν τον θάνατο της γυναίκας.

Αυτή την ώρα οι αστυνομικοί πραγματοποιούν ενδελεχή έρευνα τόσο στο διαμέρισμα όσο και στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας, προκειμένου να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια που οδήγησαν την άτυχη γυναίκα στο κενό από τον τρίτο όροφο.

<br />

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.