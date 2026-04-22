Πτώση τουρκικού Σινούκ κατά τη διάρκεια άσκησης

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι ένα ελικόπτερο μεταφοράς βαρέως τύπου CH-47 – Σινούκ, το οποίο ανήκει στη Διοίκηση Στρατιωτικής Αεροπορίας στην Άγκυρα, συνετρίβη. Η ανακοίνωση πρόσθεσε: «Δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στο προσωπικό μας».

Silahlı Kuvvetlerimize ve kazadan sağ kurtulan personelimize geçmiş olsun. Yaşanan kazanın nedeni tüm yönleriyle ve titizlikle incelenecektir.https://t.co/TREKHiCFwF — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) April 21, 2026

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση

«Ένα ελικόπτερο βαρέως μεταφορικού τύπου CH-47, το οποίο ανήκει στη Διοίκηση Στρατιωτικής Αεροπορίας, συνετρίβη για άγνωστο λόγο κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στην περιοχή της Άγκυρας/Τεμέλι. Δεν υπήρξαν τραυματίες μεταξύ του προσωπικού μας. Η αιτία της συντριβής θα προσδιοριστεί μετά από λεπτομερή έρευνα».

«Θα εξεταστεί διεξοδικά και από όλες τις οπτικές γωνίες»

Ο αντιπρόεδρος Cevdet Yılmaz δήλωσε: «Ευχόμαστε από καρδιάς ταχεία ανάρρωση στις Ένοπλες Δυνάμεις μας και στο προσωπικό που επέζησε του ατυχήματος. Η αιτία του ατυχήματος που συνέβη θα διερευνηθεί διεξοδικά και με μεγάλη προσοχή από όλες τις πλευρές.»

Kara Havacılık Komutanlığımıza ait bir nakliye helikopterinin Ankara/Temelli bölgesinde icra edilen eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığını üzüntüyle öğrendim. Meydana gelen kazada personelimizin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir… — Burhanettin Duran (@burhanduran) April 21, 2026

Τι αναφέρει η τουρκική προεδρία

Ο διευθυντής επικοινωνίας του προέδρου της Τουρκίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, δήλωσε σχετικά με τη συντριβή του ελικοπτέρου: «Δεν υπάρχουν αρνητικές εξελίξεις όσον αφορά την υγεία του προσωπικού μας, ενώ οι έρευνες για το περιστατικό διεξάγονται με μεγάλη προσοχή από τις αρμόδιες τεχνικές ομάδες».

Στην πλατφόρμα Χ, έγραψε σε σχετική ανάρτηση ότι «μάθαμε με λύπη ότι ένα ελικόπτερο μεταφορών που ανήκει στη Διοίκηση της Πολεμικής Αεροπορίας μας συνετρίβη για λόγους που δεν έχουν ακόμη διαπιστωθεί, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης που πραγματοποιούνταν στην περιοχή της Άγκυρας/Τεμέλι.

Δεν υπάρχουν αρνητικές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του προσωπικού μας στο περιστατικό που συνέβη, και οι έρευνες σχετικά με τη διαδικασία διεξάγονται σχολαστικά από τις αρμόδιες τεχνικές ομάδες. Είναι πολύ σημαντικό να μην δοθεί πίστωση σε ανεπιβεβαίωτες και ανακριβείς πληροφορίες που ενδέχεται να εμφανιστούν στο κοινό σχετικά με το θέμα.

Εκφράζω τις ευχές μου για ταχεία ανάρρωση (σ.σ. ζήτημα έκφρασης, «geçmiş olsun», λέξη που μεταφράζεται ως «ταχεία/γρήγορη ανάρρωση») στο αγαπητό μας έθνος και στις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις».