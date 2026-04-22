newspaper
Τετάρτη 22 Απριλίου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πτώση τουρκικού Σινούκ κατά τη διάρκεια άσκησης
Κόσμος 22 Απριλίου 2026, 01:10

Πτώση τουρκικού Σινούκ κατά τη διάρκεια άσκησης

Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, «ένα ελικόπτερο βαρέων μεταφορών CH-47 που ανήκει στη Διοίκηση Αεροπορίας του Τουρκικού Στρατού συνετρίβη για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι ένα ελικόπτερο μεταφοράς βαρέως τύπου CH-47 – Σινούκ, το οποίο ανήκει στη Διοίκηση Στρατιωτικής Αεροπορίας στην Άγκυρα, συνετρίβη. Η ανακοίνωση πρόσθεσε: «Δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στο προσωπικό μας».

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση

«Ένα ελικόπτερο βαρέως μεταφορικού τύπου CH-47, το οποίο ανήκει στη Διοίκηση Στρατιωτικής Αεροπορίας, συνετρίβη για άγνωστο λόγο κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στην περιοχή της Άγκυρας/Τεμέλι. Δεν υπήρξαν τραυματίες μεταξύ του προσωπικού μας. Η αιτία της συντριβής θα προσδιοριστεί μετά από λεπτομερή έρευνα».

«Θα εξεταστεί διεξοδικά και από όλες τις οπτικές γωνίες»

Ο αντιπρόεδρος Cevdet Yılmaz δήλωσε: «Ευχόμαστε από καρδιάς ταχεία ανάρρωση στις Ένοπλες Δυνάμεις μας και στο προσωπικό που επέζησε του ατυχήματος. Η αιτία του ατυχήματος που συνέβη θα διερευνηθεί διεξοδικά και με μεγάλη προσοχή από όλες τις πλευρές.»

Τι αναφέρει η τουρκική προεδρία

Ο διευθυντής επικοινωνίας του προέδρου της Τουρκίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, δήλωσε σχετικά με τη συντριβή του ελικοπτέρου: «Δεν υπάρχουν αρνητικές εξελίξεις όσον αφορά την υγεία του προσωπικού μας, ενώ οι έρευνες για το περιστατικό διεξάγονται με μεγάλη προσοχή από τις αρμόδιες τεχνικές ομάδες».

Στην πλατφόρμα Χ, έγραψε σε σχετική ανάρτηση ότι «μάθαμε με λύπη ότι ένα ελικόπτερο μεταφορών που ανήκει στη Διοίκηση της Πολεμικής Αεροπορίας μας συνετρίβη για λόγους που δεν έχουν ακόμη διαπιστωθεί, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης που πραγματοποιούνταν στην περιοχή της Άγκυρας/Τεμέλι.

Δεν υπάρχουν αρνητικές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του προσωπικού μας στο περιστατικό που συνέβη, και οι έρευνες σχετικά με τη διαδικασία διεξάγονται σχολαστικά από τις αρμόδιες τεχνικές ομάδες. Είναι πολύ σημαντικό να μην δοθεί πίστωση σε ανεπιβεβαίωτες και ανακριβείς πληροφορίες που ενδέχεται να εμφανιστούν στο κοινό σχετικά με το θέμα.

Εκφράζω τις ευχές μου για ταχεία ανάρρωση (σ.σ. ζήτημα έκφρασης, «geçmiş olsun», λέξη που μεταφράζεται ως «ταχεία/γρήγορη ανάρρωση») στο αγαπητό μας έθνος και στις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
DBRS Morningstar: Οι τρεις κρίσιμοι δίαυλοι που θα καθορίσουν το ενεργειακό σοκ στην Ευρώπη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα, σύμφωνα με την επιστήμη του ύπνου

Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα, σύμφωνα με την επιστήμη του ύπνου

World
Κέβιν Γουόρς: Δεν έκανα ποτέ συμφωνία με τον Τραμπ για μείωση των επιτοκίων

inWellness
Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Ηρεμία 21.04.26

Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πράκτορες της CIA ήταν οι δύο Αμερικανοί που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στο Μεξικό – Δρούσαν κατά των καρτέλ
Δύο Αμερικανοί σκοτώθηκαν την Κυριακή, σε τροχαίο, κατά την επιστροφή τους από επιχείρηση κατά των καρτέλ των ναρκωτικών στο Μεξικό. Η κυβέρνηση της χώρας δεν γνώριζε τίποτα για τη δράση της CIA.

Ο Τραμπ παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν – Περιμένει την πρόταση της Τεχεράνης
Με ανάρτησή του στο Truth Social, o Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι παρατείνει την εκεχειρία. Υποστηρίζει ότι δεν θα βομβαρδίσει το Ιράν, έως ότου οι ΗΠΑ λάβουν την πρόταση της Τεχεράνης και να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις.

Βουλγαρία: Πως η νίκη Ράντεφ είναι ικανή να «σπάσει» την κρίσιμη αλυσίδα εφοδιασμού της Ουκρανίας με πυρομαχικά
Η επικράτηση του Ρούμεν Ράντεφ στις βουλευτικές εκλογές στη Βουλγαρία προκαλεί «πονοκέφαλο» στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, καθώς ο πρώην πιλότος μαχητικών και υποστηρικτής του «πραγματισμού» θεωρείται ο νέος ισχυρός πόλος του ευρωσκεπτικισμού στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στράτος Ιωακείμ
Επανεμφάνιση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζάταμπα Χαμενεΐ, ο οποίος με ανάρτησή του στο Telegram, δήλωσε ότι «ο στρατός του Ιράν είναι έτοιμος να χτυπήσει τους αμερικανικούς και σιωνιστικούς στόχους σαν αστραπή».

Βρετανία: Έρευνα για το Telegram, με την κατηγορία ότι διακινείται παιδική πορνογραφία μέσω της πλατφόρμας
Στο στόχαστρο της ρυθμιστικής αρχής για τα ΜΜΕ της Βρετανίας είναι και επισήμως το Telegram. Ξεκίνησε έρευνα καθώς αναφέρει ότι υπάρχουν στοιχεία για διακίνηση παιδικής πορνογραφίας.

Ουγγαρία: Το Δικαστήριο της ΕΕ χαρακτηρίζει τον νόμο κατά των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων ασύμβατο με τις αρχές της Ένωσης
Το Δικαστήριο της ΕΕ ορίζει ότι ο νόμος του 2021 που πέρασε η κυβέρνηση Όρμπαν για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα είναι μεροληπτικός. Επίσης ότι είναι «αντίθετος με την ταυτότητα» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σοκαρισμένη η Μελόνι για τα υπέρογκα νοσήλια σε τραυματίες του Κραν Μοντανά- «Ζήτησαν 70.000 ευρώ για λίγες ώρες»
Η Μελόνι ανέθεσε στον Ιταλό πρεσβευτή στη Βέρνη να επιληφθεί του θέματος για να βεβαιωθεί ότι οι ελβετικές αρχές θα τηρήσουν τις υποσχέσεις τους ότι η Ελβετία θα πληρώσει τους λογαριασμούς

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο αγωγός Ντρούζμπα θα επαναλειτουργήσει – Μόλις ήρε το βέτο ο Όρμπαν για το δάνειο
Ο αγωγός υπέστη ζημιές, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και οι Ουγγαρία και Σλοβακία είχαν κατηγορήσει το Κίεβο ότι καθυστερούσε την επιδιόρθωσή του. Απέδιδαν στην Ουκρανία εκβιασμό, ώστε να εξασφαλίσει την ένταξή της στην ΕΕ.

Η διπλωματία Τραμπ περιλαμβάνει πολύ Truth Social – Βομβαρδισμός αναρτήσεων με την εκεχειρία να λήγει
Από την ώρα που ξύπνησε, ο Τραμπ με αναρτήσεις και δηλώσεις του τύπου «καρότο και μαστίγιο» προσπαθεί να σύρει το Ιράν στη δική του συμφωνία. Κάνει το αντίθετο από αυτό που τον συμβουλεύουν οι επιτελείς του.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Δέκα εξαφανίσεις επιστημόνων έβαλαν φωτιά στο διαδίκτυο – Εργάζονταν σε πυρηνικές και κρίσιμες υπηρεσίες
Έρευνα έχει ξεκινήσει το FBI για τους θανάτους ή τις εξαφανίσεις επιστημόνων που εργάζονταν σε μυστικά κυβερνητικά εργαστήρια τα τελευταία χρόνια. Αυτό που εξετάζεται κυρίως είναι αν έχουν σημεία σύνδεσης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Τραμπ: Η πνευματική διαύγεια του προέδρου υπό αμφισβήτηση – Τι δείχνει δημοσκόπηση στις ΗΠΑ
Η δημοτικότητα του Τραμπ βρίσκεται στα χαμηλότερο επίπεδο της θητείας του - Μόνο το 26% των Αμερικανών τον θεωρεί συγκρατημένο ενώ μόνο ένα 25% θεωρεί ότι ο πόλεμος στο Ιράν κάνει τις ΗΠΑ πιο ασφαλείς

Την αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ ζητούν Ισπανία, Σλοβενία και Ιρλανδία – «Βέτο» από την Γερμανία
Η άρνηση της Γερμανίας σημαίνει ότι δεν μπορεί να ανασταλεί η συμφωνία ΕΕ - Ισραήλ, καθώς για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται η ομόφωνη απόφαση και των 27 χωρών μελών της

Washington Post κατά Τραμπ: Οι δηλώσεις του αναιρούν η μία την άλλη – «Αδειάζει» τους δικούς του
«Ο Τραμπ έχει δώσει μεταβαλλόμενες εκδοχές για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν και για τα Στενά του Ορμούζ, οι οποίες έχουν διαψευστεί από τους Ιρανούς και ορισμένες φορές από τον ίδιο του τον εαυτό»

Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πράκτορες της CIA ήταν οι δύο Αμερικανοί που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στο Μεξικό – Δρούσαν κατά των καρτέλ
Δύο Αμερικανοί σκοτώθηκαν την Κυριακή, σε τροχαίο, κατά την επιστροφή τους από επιχείρηση κατά των καρτέλ των ναρκωτικών στο Μεξικό. Η κυβέρνηση της χώρας δεν γνώριζε τίποτα για τη δράση της CIA.

Δόξα στα παιδιά σου Ολυμπιακέ – Δύο χρόνια απ’ την κατάκτηση του Youth League από τον Θρύλο
Στις 22 Απριλίου του 2024, η ομάδα Κ19 του Ολυμπιακού στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης κατακτώντας το Youth League στην Ελβετία. Μια επιτυχία μυθικών διαστάσεων για την ομάδα του Πειραιά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας 80-72: Πρόκριση για τους Καταλανούς και στο… βάθος Ολυμπιακός
Η Μπαρτσελόνα επικράτησε 80-72 του Ερυθρού Αστέρα για τα play-in και θα διεκδικήσει απέναντι στη Μονακό την είσοδό της στα playoffs της EuroLeague. Σούπερ Κλάιμπερ και Πάντερ με 22 πόντους έκαστος.

Βουλγαράκης κατά Μητσοτάκη για το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή – «Το μεγαλύτερο ρουσφέτι ενός πρωθυπουργού…»
Επικριτικός για την πρόταση που έπεσε στο τραπέζι από τον πρωθυπουργό για το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού ο Γιώργος Βουλγαράκης. «Δεν αξίζει καν τον κόπο να τα συζητήσουμε...».

Χαϊδάρι: Σκληρή μάχη για τη ζωή της δίνει η 13χρονη μαθήτρια – Έπαθε τέσσερις ανακοπές στο χειρουργείο
Η πτώση από ύψος τεσσάρων μέτρων με το κεφάλι προκάλεσε βαρύτατους τραυματισμούς - «Είναι δώρο ζωής ότι ζει σήμερα το παιδί» δήλωσε ο Μιχάλη Γιαννακός

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Πού μπορούν να συναντηθούν οι δύο «αιώνιοι»
Ο Ολυμπιακός κατέκτησε τη πρώτη θέση στην κανονική περίοδο και περιμένει τον 8ο των πλέι ιν, ενώ ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει ως 7ος τη Βαλένθια στα πλέι οφ. Δείτε πως μπορούν να συναντηθούν οι «αιώνιοι».

Το συμβολικό κολιέ που φόρεσε η Κέιτ Μίντλετον για να τιμήσει την βασίλισσα Ελισάβετ
Με ένα κολιέ που ανήκε στη βασίλισσα Ελισάβετ, η Κέιτ Μίντλετον έδωσε ιδιαίτερο συμβολισμό στην εμφάνισή της στο Μπάκιγχαμ, για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της αείμνηστης μονάρχη

Ο Τραμπ παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν – Περιμένει την πρόταση της Τεχεράνης
Βουλγαρία: Πως η νίκη Ράντεφ είναι ικανή να «σπάσει» την κρίσιμη αλυσίδα εφοδιασμού της Ουκρανίας με πυρομαχικά
Κρυφή δημοσκόπηση δείχνει τους πραγματικούς συσχετισμούς – Με ορμή το κόμμα Τσίπρα ξεπερνά το ΠΑΣΟΚ και «απειλεί» τον Μητσοτάκη
Μια δημοσκόπηση που αποτυπώνει πόσο διαφοροποιείται ο συσχετισμός δυνάμεων όταν μετριούνται και τα νέα κόμματα που ετοιμάζονται: ΝΔ αρκετά κάτω από 30%, δεύτερη η Καρυστιανού αλλά ασθμαίνοντας, μεγάλη δυναμική για το κόμμα Τσίπρα, με ποσοστό ήδη αρκετά υψηλότερο του ΠΑΣΟΚ.

Η Meta θα καταγράφει κινήσεις ποντικιού και τα πλήκτρα των εργαζομένων – Για να εκπαιδεύσει την τεχνητή νοημοσύνη, λέει
Η Meta υποστηρίζει ότι τα μοντέλα AI θα γίνουν πιο αποτελεσματικά. Ωστόσο, ο κίνδυνος για τους εργαζόμενους δεν είναι μόνο ότι θα αντικατασταθούν από μηχανές, αλλά και ότι θα παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο.

Θεσσαλονίκη: «Γέφυρα σωτηρίας» για ανήλικο από την Κοζάνη – Σε 18 λεπτά Μάλγαρα-Ιπποκράτειο – Βίντεο ντοκουμέντο
Χάρη στην κινητοποίηση και τον συντονισμό, το ασθενοφόρο κάλυψε τη διαδρομή μέχρι το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης σε μόλις 18 λεπτά (15:24 έως 15:42), σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο.

«Επανεμφάνιση» Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Θα υποχρεώσουμε τους εχθρούς μας να πέσουν στα γόνατα
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 22 Απριλίου 2026
Cookies