17.04.2026 | 09:15
Βροχές και αφρικανική σκόνη την Παρασκευή - Πού θα σημειωθούν καταιγίδες
Κόσμος 17 Απριλίου 2026, 08:41

Συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου στην Ινδονησία – Νεκροί οι επιβάτες και το πλήρωμα

Σωστικά συνεργεία εντόπισαν τα θύματα χθες βράδυ στη νήσο Βόρνεο στην Ινδονησία, σε περιοχή καλυπτόμενη από πυκνό δάσος, με απότομες πλαγιές

Δυο χειριστές και οι έξι επιβάτες σκοτώθηκαν όταν συνετρίβη ιδιωτικό ελικόπτερο στη νήσο Βόρνεο στην Ινδονησία, ανακοίνωσε την Παρασκευή 17 Απριλίου το υπουργείο Μεταφορών της χώρας.

Η επαφή ανάμεσα στο ελικόπτερο, το οποίο ήταν κατασκευασμένο από την Airbus και ανήκε στην τοπική εταιρεία Matthew Air Nusantara, και στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας χάθηκε πέντε λεπτά μετά την απογείωσή του από την επαρχία Δυτική Καλιμάνταν χθες Πέμπτη το πρωί.

Μετέφερε οκτώ άνδρες, συμπεριλαμβανομένου υπηκόου Μαλαισίας, ανέφερε ο γενικός διευθυντής της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας Λουκμάν Φ. Λάισα.


Προς το παρόν, δεν έχει δοθεί καμιά εξήγηση για τα αίτια της καταστροφής.

«Όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος απεβίωσαν, με βάση τις πληροφορίες μας από το πεδίο», σημείωσε ο ίδιος.

Σωστικά συνεργεία εντόπισαν τα θύματα χθες βράδυ, σε περιοχή καλυπτόμενη από πυκνό δάσος, με απότομες πλαγιές, ανέφερε αξιωματικός της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης.

Η Ινδονησία, πελώριο αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας, βασίζεται πολύ στις αεροπορικές μεταφορές για τη σύνδεση των χιλιάδων νησιών της.

Όμως η χώρα δεν παίρνει ιδιαίτερα καλό βαθμό στην ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών: έχουν ενσκήψει πολλά θανατηφόρα δυστυχήματα τα τελευταία χρόνια.

Τον Ιανουάριο, αεροσκάφος που είχε μισθώσει το υπουργείο Αλιείας συνετρίβη σε ορεινή περιοχή, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι δέκα επιβαίνοντες.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, ελικόπτερο που επίσης μετέφερε έξι επιβάτες κι είχε δυο χειριστές συνετρίβη στην επαρχία Νότια Καλιμάνταν. Δεν επέζησε κανείς.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Στενά του Ορμούζ: Πόσο πλήττει την ελληνική οικονομία το κλείσιμο του περάσματος

Κόσμος
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Αμυντική συνεργασία 17.04.26

Οι ΗΠΑ θα καθυστερήσουν τις παραδόσεις όπλων σε ευρωπαϊκές χώρες – Αιτία ο πόλεμος στο Ιράν

Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι τα όπλα είναι απαραίτητα για τον πόλεμο στο Ιράν. Κατηγορούν τα ευρωπαϊκά έθνη για την καθυστέρηση στις παραδόσεις όπλων, γιατί δεν βοήθησαν να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

Σύνταξη
Ελπίδα και ανησυχία 17.04.26 Upd: 09:14

Το Ισραήλ στόχευσε ομάδα ασθενοφόρων στον Λίβανο, παρά την εκεχειρία – Ανοίγει ο δρόμος για συνομιλίες ΗΠΑ με Ιράν

Το Ισραήλ βομβάρδισε τον νότιο Λίβανο μετά την ανακήρυξη εκεχειρίας, εντείνοντας τις ανησυχίες όσων αμφιβάλλουν στη χώρα για τη βιωσιμότητα μιας συμφωνίας - Επόμενο βήμα οι συνομιλίες ΗΠΑ με Ιράν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
«Ρήτρα ανικανότητας» 17.04.26

Η ψυχική ισορροπία του Τραμπ ξανά υπό αμφισβήτηση – Θα μπορούσε ένα άρθρο του Συντάγματος να τον καθαιρέσει;

Οι επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Πάπα, η αυτοπροβολή του ως μεσσία και η απειλή του να εξαφανίσει ένα ολόκληρο έθνος έχουν εγείρει ξανά ερωτήματα για την πνευματική ικανότητα του «πλανητάρχη»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κόσμος 17.04.26

Ο δισεκατομμυριούχος που θέλει να «καταλάβει» το Αμερικανικό Πεντάγωνο

Τραμπ και Χέγκσεθ έχουν δώσει στον Φάινμπεργκ μεγάλη ελευθερία να υιοθετήσει πιο επιθετική στάση απέναντι σε μεγάλες αμερικανικές αμυντικές βιομηχανίες που πουλάνε όπλα στο Πεντάγωνο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κόσμος 17.04.26

Στρατηγική, συμφέρον και ιμπεριαλισμός: Η σχέση ΗΠΑ και Ισραήλ έχει γερά θεμέλια – Πόσο μπορεί να κρατήσει;

Μέσα στη μακρά συμμαχία των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ο ρόλος του καθενός έχει γίνει όλο και πιο θολός, σε σημείο που δεν είναι πλέον σαφές ποιος από τους δύο είναι η υπερδύναμη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πάντως «χρειαζόταν» 17.04.26

«Μικρή παράκαμψη» για τον Τραμπ ο πόλεμος στο Ιράν

«Μικρή παράκαμψη» χαρακτηρίζει ο Τραμπ τον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ με το Ισραήλ κατά του Ιράν, τονίζοντας μάλιστα πως «χρειαζόταν» επειδή «αλλιώς θα μπορούσαν να γίνουν πολύ άσχημα πράγματα».

Σύνταξη
Πρώτη πτήση 17.04.26

Θα κλιμακώσει τις απελάσεις μεταναστών η Χιλή

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη πτήση στη Χιλή για τη μεταφορά μεταναστών στην Κολομβία, στη Βολιβία και στον Ισημερινό, ενώ κυβερνητικοί αξιωματούχοι ανακοινώνουν κλιμάκωση των απελάσεων.

Σύνταξη
Λίβανος 17.04.26

Συστάσεις Τραμπ στη Χεζμπολάχ ενώ το Ισραήλ «βομβαρδίζει» την εκεχειρία

Ο Τραμπ συστήνει στη Χεζμπολάχ να «συμπεριφερθεί καλά» στη διάρκεια της εκεχειρίας, τη στιγμή που το Ισραήλ την παραβιάζει ήδη βομβαρδίζοντας, σύμφωνα με τον στρατό του Λιβάνου.

Σύνταξη
Νέα εκτίμηση 17.04.26

Η κρίση της πείνας συνεχίζεται στην Αϊτή

Συνεχίζεται η κρίση της πείνας στην Αϊτή, όπου ο μισός πληθυσμός και πλέον αντιμετωπίζει οξεία διατροφική ανασφάλεια, με τουλάχιστον 1,8 εκατ. εξ αυτού να βρίσκεται σε φάση έκτακτης ανάγκης.

Σύνταξη
Αίθουσα χορού 17.04.26

Δικαστής επικρίνει τον «θρασύτατο» Τραμπ

Ως «θρασύτατη» και «ανειλικρινή» χαρακτηρίζει ομοσπονδιακός δικαστής την ερμηνεία του Τραμπ σε προηγούμενη απόφασή του, η οποία σχετίζεται με την οικοδόμηση αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο.

Σύνταξη
Τεχεράνη 17.04.26

Η συμφωνία Λιβάνου - Ισραήλ «εντάσσεται» στην εκεχειρία ΗΠΑ - Ιράν

Η Τεχεράνη χαιρετίζει την ανακοίνωση για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, «επισημαίνοντας πως η παύση των εχθροπραξιών αποτελούσε μέρος της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ».

Σύνταξη
Μέση Ανατολή 16.04.26

Εκεχειρία 10 ημερών στον Λίβανο ανακοίνωσε ο Τραμπ – Καλεί Νετανιάχου και Αούν στην Ουάσιγκτον

Σύμφωνα με το Ιράν, η εκεχειρία ήταν αποτέλεσμα των πιέσεων για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, και όχι «δώρο του Λευκού Οίκου». Σφοδρές οι αντιδράσεις στο Ισραήλ, από μέλη της κυβέρνησης, αλλά και της αντιπολίτευσης.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ελλάδα 17.04.26

Β. Κικίλιας: Εγκρίθηκε το Master Plan του Λιμένα Πατρών – Νέα εποχή για ένα από τα βασικά λιμάνια της χώρας

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε ότι «με την έγκριση του Master Plan του Λιμένα Πατρών ανοίγει ο δρόμος για περαιτέρω ανάπτυξη, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας.

Σύνταξη
Τέλη των 60s 17.04.26

Αν οι τοίχοι είχαν στόμα – Μέσα στα δωμάτια των Πάτι Σμιθ και Ρόμπερτ Μέιπλθορπ στο θρυλικό Chelsea Hotel

Ένα βιβλίο φέρνει στο φως τις φωτογραφίες που τράβηξε ο Γερμανός καλλιτέχνης Άλμπερτ Σκόπιν στα τέλη της δεκαετίας του 1960 στο καταφύγιο των καλλιτεχνών της Νέας Υόρκης, το Chelsea Hotel.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πολιτική Γραμματεία 17.04.26

Μητσοτάκης: Με άδεια φαρέτρα προσπαθεί να αποπροσανατολίσει από τα σκάνδαλα – Σε δεινή θέση η κυβέρνηση

Προσπάθεια απαξίωσης των ζητημάτων της Δημοκρατίας και της διαφθοράς, ανοιχτές επιθέσεις και ευθείες παρεμβάσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και επιχείρηση επιβολής σιωπητηρίου για τις υποκλοπές συνθέτουν την τακτική που επιλέγει ο Κυρ. Μητσοτάκης, απέναντι στη δίνη των σκανδάλων. Χρήση μέχρι και της σοβαρής κατάστασης της υγείας του Γ. Μυλωνάκη στην προσπάθεια αλλαγής ατζέντας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Στον Ευαγγελισμό 17.04.26

Στη ΜΕΘ παραμένει ο Γιώργος Μυλωνάκης – Κρίσιμες οι επόμενες μέρες, τι αναμένουν οι θεράποντες γιατροί

Η νοσηλεία του Γιώργου Μυλωνάκη θα διαρκέσει τουλάχιστον 10 με 15 μέρες, και τότε θα μπορεί να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η κατάσταση. Τι ανέφερε ο νευροακτινολόγος Ευτύχης Αρχοντάκης

Σύνταξη
Ελλάδα 17.04.26

«Ξύπνησα από κραυγές και άκουσα μία τζαμαρία να σπάει» -Τι λέει ένοικος της πολυκατοικίας όπου βρέθηκε νεκρή η γυναίκα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό έγινε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης που βρίσκεται σε πολυκατοικία επί της οδού Κολοκοτρώνη με την γυναίκα να φέρεται να πέφτει σε ακάλυπτο από τον τρίτο όροφο ενώ προσήχθη ένας άντρας ο οποίος εντοπίστηκε μέσα στο διαμέρισμα

Σύνταξη
Γραφήματα 17.04.26

Οι επιπτώσεις του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ στην ελληνική οικονομία - Τι δείχνει μελέτη του ΙΟΒΕ

Η Ελλάδα καλείται να αντιμετωπίσει πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρας, εξαιτίας του «μπλοκαρίσματος» των Στενών του Ορμούζ

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Αμυντική συνεργασία 17.04.26

Οι ΗΠΑ θα καθυστερήσουν τις παραδόσεις όπλων σε ευρωπαϊκές χώρες – Αιτία ο πόλεμος στο Ιράν

Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι τα όπλα είναι απαραίτητα για τον πόλεμο στο Ιράν. Κατηγορούν τα ευρωπαϊκά έθνη για την καθυστέρηση στις παραδόσεις όπλων, γιατί δεν βοήθησαν να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

Σύνταξη
Αναζητείται ο δράστης 17.04.26

Συνελήφθη μητέρα ανηλίκου ο οποίος ταυτοποιήθηκε για τον βανδαλισμό του σχολικού συγκροτήματος στη Γλυφάδα

Ο ανήλικος, που αναζητείται από τις Αρχές, είναι γεννηθείς του 2008 και ταυτοποιήθηκε μέσω βιντεοληπτικού υλικού που τον δείχνει να εμπλέκεται στο περιστατικό του βανδαλισμού του σχολείου στη Γλυφάδα

Σύνταξη
Κεφαλονιά 17.04.26

Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 19χρονης - Οι αντιφάσεις στους ισχυρισμούς τους

Η κηδεία της 19χρονης Μυρτούς πρόκειται να τελεστεί σήμερα το μεσημέρι στην Κεφαλονιά, ενώ νωρίτερα να περάσουν το κατώφλι των ανακριτικών αρχών οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατό της

Σύνταξη
Ελλάδα 17.04.26

Νεκρή γυναίκα εντοπίστηκε σε ακάλυπτο πολυκατοικίας της Αθήνας – Προσήχθη ένας άντρας

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό έγινε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης που βρίσκεται σε πολυκατοικία επί της οδού Κολοκοτρώνη

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Ασκήσεις Απανθρωπιάς 17.04.26

Victim Blaming: όταν κακοποιείς το θύμα για δεύτερη φορά

Ο αδόκητος θάνατος του 19χρομου κοριτσιού στην Κεφαλονιά μας υπενθυμίζει πόσο σκληροί και κακοποιητικοί μπορούμε να γίνουμε εις βάρος μιας νεκρής κοπέλας και γενικώς κάθε θύματος

Ολγα Στέφου
Ολγα Στέφου
Ελπίδα και ανησυχία 17.04.26 Upd: 09:14

Το Ισραήλ στόχευσε ομάδα ασθενοφόρων στον Λίβανο, παρά την εκεχειρία – Ανοίγει ο δρόμος για συνομιλίες ΗΠΑ με Ιράν

Το Ισραήλ βομβάρδισε τον νότιο Λίβανο μετά την ανακήρυξη εκεχειρίας, εντείνοντας τις ανησυχίες όσων αμφιβάλλουν στη χώρα για τη βιωσιμότητα μιας συμφωνίας - Επόμενο βήμα οι συνομιλίες ΗΠΑ με Ιράν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
«Ρήτρα ανικανότητας» 17.04.26

Η ψυχική ισορροπία του Τραμπ ξανά υπό αμφισβήτηση – Θα μπορούσε ένα άρθρο του Συντάγματος να τον καθαιρέσει;

Οι επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Πάπα, η αυτοπροβολή του ως μεσσία και η απειλή του να εξαφανίσει ένα ολόκληρο έθνος έχουν εγείρει ξανά ερωτήματα για την πνευματική ικανότητα του «πλανητάρχη»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

