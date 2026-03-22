Έξι νεκροί στο Κατάρ μετά από συντριβή ελικοπτέρου
Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο X, το υπουργείο ανέφερε ότι οι «επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης» στα χωρικά ύδατα της χώρας εντόπισαν έξι από τα επτά άτομα που επέβαιναν στο ελικόπτερο
Το Υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ ανακοίνωσε ότι βρέθηκαν έξι νεκροί μετά από συντριβή ελικοπτέρου, ενώ ένα άτομο εξακολουθεί να αγνοείται.
Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο X, το υπουργείο ανέφερε ότι οι «επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης» στα χωρικά ύδατα της χώρας εντόπισαν έξι από τα επτά άτομα που επέβαιναν στο ελικόπτερο.
Πρόσθεσε ότι εξειδικευμένες ομάδες συνεχίζουν τις εντατικές προσπάθειες για τον εντοπισμό του ενός αγνοούμενου.
Το υπουργείο εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.
Νωρίτερα, το Al Jazeera ανέφερε ότι η συντριβή του ελικοπτέρου οφείλεται σε τεχνική βλάβη.
