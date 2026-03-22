Ισραήλ: Τουλάχιστον 180 τραυματίες από τις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις σε Ντιμόνα και Αράντ

Τα ισραηλινά αμυντικά συστήματα δεν κατάφεραν να αποτρέψουν τουλάχιστον δύο επιθέσεις του Ιράν στο νότιο Ισραήλ το Σάββατο.

Δύο ξεχωριστές ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις έπληξαν τη πόλη Ντιμόνα – όπου βρίσκεται η κύρια πυρηνική εγκατάσταση της χώρας – και τη γειτονική Αράντ, σε μία από τις πιο δραματικές κλιμακώσεις της σύγκρουσης από την έναρξη του πολέμου.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν χαρακτήρισε τις επιθέσεις ως «απάντηση» σε αυτό που χαρακτήρισε ως επίθεση κατά του συγκροτήματος εμπλουτισμού ουρανίου του Νατάνζ νωρίτερα την ίδια μέρα.

Τώρα, το ισραηλινό Υπουργείο Υγείας ενημέρωσε τον αριθμό των θυμάτων από τις δύο επιδρομές.

Στην Αράντ, τουλάχιστον 116 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων επτά βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Στη Ντιμόνα, τουλάχιστον 64 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ένα βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

Το υπουργείο αναφέρει ότι τουλάχιστον 4.564 άτομα έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία από την έναρξη του πολέμου. Από αυτά, 124 νοσηλεύονται επί του παρόντος, εκ των οποίων ένα βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και 13 σε σοβαρή κατάσταση.

The Iranian regime devastated Arad and Dimona by deliberately striking civilians with missiles. Over 100 people were injured, including children. A blatant war crime. Pure terrorism. pic.twitter.com/e0kpFpdZ6n — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) March 21, 2026

Αντιμέτωπος με κατοίκους της Αράντ ο Μπεν Γκβιρ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, εξέδωσε δήλωση σχετικά με το «πολύ δύσκολο βράδυ στην εκστρατεία για το μέλλον μας» μετά την επίθεση στο Αράντ. «Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τους εχθρούς μας σε όλα τα μέτωπα με αποφασιστικότητα», δήλωσε.

Ένταση σημειώθηκε στην Αράντ μετά από την ιρανική επίθεση, καθώς κάτοικοι αντέδρασαν στην επίσκεψη του ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ.

«Είσαι υπεύθυνος για όλους αυτούς τους θανάτους… Φύγε από την πόλη μας, δεν έχεις θέση εδώ, νεοναζί!», φώναζαν οργισμένοι πολίτες.

Ένας νεκρός στη Γαλιλαία

Παράλληλα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε δύο οχήματα κοντά στη Βόρεια Γαλιλαία, στο βόρειο Ισραήλ, λίγη ώρα αφού ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για πλήγματα που εξαπολύθηκαν από τον Λίβανο.

Ο στρατός σημείωσε ότι έχουν αναφερθεί ζημιές και τραυματίες, χωρίς ωστόσο να δώσει άλλες διευκρινίσεις.