Γιορτή σήμερα 22 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Αναρωτιέστε ποιοι έχουν γιορτή σήμερα 22 Απριλίου; Δείτε τα ονόματα που έχουν την τιμητική τους σύμφωνα με το εορτολόγιο.

Αν αναζητάτε πληροφορίες για τη γιορτή σήμερα, το εορτολόγιο μας ενημερώνει πως τιμώνται προσωπικότητες που υπήρξαν πρότυπα πίστης και αφοσίωσης.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 22 Απριλίου

Σύμφωνα με το ορθόδοξο εορτολόγιο, την τιμητική τους έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα:

Νέαρχος, Νιάρχος

Ναθαναήλ, Ναθάνης, Ναθαναήλος, Ναθαναήλης

Ναθαναηλία, Ναθανηλία

Οι Άγιοι της ημέρας

Η Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη δύο σημαντικών μορφών:

Άγιος Ναθαναήλ ο Απόστολος: Πρόκειται για έναν από τους Δώδεκα Μαθητές του Χριστού (συχνά ταυτίζεται με τον Βαρθολομαίο). Είναι ο «γνήσιος Ισραηλίτης» για τον οποίο ο Κύριος είπε: «Ίδε αληθώς Ισραηλίτης, εν ω δόλος ουκ έστι».

Άγιος Νέαρχος: Ένας ευσεβής χριστιανός που μαρτύρησε για την πίστη του, δείχνοντας απαράμιλλο θάρρος απέναντι στους διώκτες του.

Γιατί το όνομα Ναθαναήλ είναι ξεχωριστό;

Το όνομα Ναθαναήλ έχει εβραϊκή προέλευση και σημαίνει «Δώρο Θεού». Είναι ένα όνομα που συνδέεται με την ειλικρίνεια και την πνευματική καθαρότητα, λόγω της βιβλικής αναφοράς του Αποστόλου.

Φωτογραφία: Marina Koutsoumpa