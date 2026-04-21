Νότια Κορέα: Γιατί κατηγορείται ο μεγιστάνας πίσω από τους K-Pop θρύλους, BTS;

Μια από τις πιο ισχυρές φιγούρες της K-pop βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο σοβαρής ποινικής έρευνας, σε μια στιγμή που το παγκόσμιο ενδιαφέρον για τη βιομηχανία είναι στραμμένο ξανά πάνω της. Οι αρχές στη Νότια Κορέα κινούν διαδικασίες για τη σύλληψη του Μπάνγκ Σι-Χιουκ, του ανθρώπου που «έχτισε» την αυτοκρατορία πίσω από τους BTS, με φόντο καταγγελίες για ένα πολυσύνθετο σχήμα εξαπάτησης επενδυτών που φέρεται να του απέφερε πάνω από 100 εκατ. δολάρια.

Έρευνα για εξαπάτηση επενδυτών

Η Μητροπολιτική Αστυνομία της Σεούλ επιβεβαίωσε ότι έχει ζητήσει από τους εισαγγελείς να προχωρήσουν σε αίτημα έκδοσης εντάλματος σύλληψης για τον ιδρυτή και πρόεδρο της Hybe.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η περίοδος του 2019. Σύμφωνα με τις αρχές στη Νότια Κορέα, ο Μπανγκ φέρεται να διαβεβαίωνε επενδυτές ότι η εταιρεία δεν σχεδίαζε να εισαχθεί στο χρηματιστήριο, οδηγώντας τους έτσι να πουλήσουν τις μετοχές τους σε ιδιωτικό επενδυτικό ταμείο. Ωστόσο, στη συνέχεια η Hybe προχώρησε κανονικά σε δημόσια εγγραφή (IPO).

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι, μέσω παράπλευρης συμφωνίας, το συγκεκριμένο ταμείο ενδέχεται να κατέβαλε στον Μπανγκ περίπου 200 δισ. γουόν (περίπου 135–140 εκατ. ευρώ), ποσό που συνδεόταν με το 30% των κερδών από πωλήσεις μετοχών μετά την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο.

Η στάση της πλευράς Μπανγκ

Ο ίδιος αρνείται κάθε παράνομη ενέργεια, σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας. Η νομική του ομάδα, σε δήλωση προς το Associated Press, απέφυγε να απαντήσει ευθέως στις κατηγορίες, εξέφρασε όμως δυσαρέσκεια για την εξέλιξη.

Όπως ανέφερε, είναι «λυπηρό» ότι ζητείται η σύλληψή του «παρά την πλήρη και συνεχή συνεργασία μας με την έρευνα για μεγάλο χρονικό διάστημα», προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να συμμετέχει σε όλες τις διαδικασίες και να παρουσιάζει τη θέση του.

Σημειώνεται ότι στον Μπανγκ έχει ήδη απαγορευτεί η έξοδος από τη Νότια Κορέα από τον περασμένο Αύγουστο.

Πλήγμα σε μια κρίσιμη συγκυρία για την Hybe

Η υπόθεση έρχεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη στιγμή για τη Hybe, καθώς οι BTS επανέρχονται δυναμικά στη διεθνή σκηνή μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια απουσίας λόγω της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας των μελών τους.

Το συγκρότημα έδωσε πρόσφατα μεγάλη δωρεάν συναυλία στη Σεούλ, συγκεντρώνοντας δεκάδες χιλιάδες θαυμαστές, ενώ ακολούθησαν εμφανίσεις στην πόλη Γκογιάνγκ και στο Τόκιο. Στα τέλη του μήνα αναμένεται να ξεκινήσει περιοδεία στις ΗΠΑ, με πρώτο σταθμό την Τάμπα της Φλόριντα.

Η αρνητική δημοσιότητα γύρω από τον ιδρυτή της εταιρείας θεωρείται σοβαρό πλήγμα για την εικόνα του ομίλου σε αυτή τη φάση επανεκκίνησης.

Από την Big Hit στην παγκόσμια επέκταση

Ο Μπανγκ ίδρυσε την εταιρεία το 2005 με την ονομασία Big Hit Entertainment και σταδιακά τη μετέτρεψε σε έναν από τους ισχυρότερους παίκτες της παγκόσμιας ποπ βιομηχανίας, αξιοποιώντας την εκρηκτική επιτυχία των BTS.

Το 2021, η Hybe προχώρησε σε μια κίνηση-ορόσημο, εξαγοράζοντας έναντι περίπου 1 δισ. δολαρίων την Ithaca Holdings του Scooter Braun. Μέσω αυτής της συμφωνίας απέκτησε τα δικαιώματα διαχείρισης καλλιτεχνών διεθνούς βεληνεκούς όπως ο Τζάστιν Μπίμπερ και η Αριάνα Γκράντε.

Παράλληλα, στο δυναμικό της εταιρείας βρίσκονται μεγάλα ονόματα της K-pop, όπως οι Seventeen, Le Sserafim και Katseye.

Εσωτερικές συγκρούσεις και δικαστικές μάχες

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η Hybe έχει βρεθεί αντιμέτωπη και με εσωτερικές κρίσεις. Χαρακτηριστική είναι η σύγκρουση του Μπανγκ με την παραγωγό Μιν Χι-τζιν, που συνδέεται στενά με το επιτυχημένο girl group NewJeans.

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε το 2024, όταν η εταιρεία επιχείρησε να την απομακρύνει από τη θέση της CEO της Ador, της θυγατρικής που διαχειρίζεται τους NewJeans, κατηγορώντας την ότι επιχείρησε, με παράτυπους τρόπους, να αποκτήσει τον έλεγχο της εταιρείας. Από την πλευρά της, η Μιν κατηγόρησε τον Μπανγκ για εχθρική συμπεριφορά και για υπονόμευση του συγκροτήματος.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στα δικαστήρια, ενώ τα μέλη των NewJeans, που έχουν δηλώσει ότι τη θεωρούν μέντορά τους, επιχείρησαν να αποχωρήσουν από την εταιρεία μετά την απομάκρυνσή της. Δικαστήριο, ωστόσο, αποφάσισε πέρυσι ότι δεσμεύονται από τα συμβόλαιά τους έως το 2029.

*Με πληροφορίες από: Associated Press