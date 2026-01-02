BTS: Οι «βασιλιάδες» της K-pop επιστρέφουν με νέο άλμπουμ μετά από 6 χρόνια σιωπής

Το καλοκαίρι του 2022 ήταν… μαύρο για τους fans της K-pop. Το μεγαλύτερο όνομά της, αυτοί που την έβαλαν στα καλύτερα σπίτια, ανακοίνωναν την απόφασή τους να κάνουν ένα διάλειμμα ως συγκρότημα. Ένα διάλειμμα που κράτησε 3.5 χρόνια για τους BTS.

Σε αυτά τα χρόνια, οι Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V και Jung Kook ασχολήθηκαν με τα προσωπικά τους projects, ενώ παράλληλα ολοκλήρωσαν και τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στη Νότια Κορέα. Και τώρα, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της χώρας τους, είναι έτοιμοι να επιστρέψουν με το νέο τους άλμπουμ – και πρώτο τους μετά το 2020.

Η είδηση είδε το φως της δημοσιότητας μέσω του εγχώριου τύπου της Νότιας Κορέας. Στη συνέχεια, η BigHit οριστικοποίησε τις πληροφορίες με σχετική ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στο X (πρώην Twitter).

Ωστόσο τα μέλη του συγκροτήματος είχαν ήδη επιλέξει έναν πιο προσωπικό τρόπο να ενημερώσουν τους θαυμαστές τους, στέλνοντας χειρόγραφες επιστολές στα σπίτια κάποιων τυχερών ARMY, οι οποίες έφεραν τη χαρακτηριστική ημερομηνία «20.3.2026».

Μεταξύ των μηνυμάτων, ο RM έγραψε ότι «περίμενε αυτή τη στιγμή με περισσότερη αγωνία από οποιονδήποτε άλλον» ενώ ο Jin σημείωσε: «Σας χαιρέτησα όλους ως σόλο καλλιτέχνης το 2023 και το 2024, αλλά επιτέλους μπορώ να σας χαιρετήσω ξανά, ως μέλος μιας ομάδας». Παράλληλα ο J-Hope πρόσθεσε ότι «επιτέλους, είναι η χρονιά που θα είμαστε όλοι μαζί σας», με τον Jungkook να ζητά από τους θαυμαστές τους «να μας προσέχετε καλά και φέτος».

Επιπλέον, το κορυφαίο συγκρότημα βρέθηκε ξανά μαζί για την αντίστροφη μέτρηση της Πρωτοχρονιάς μέσω της πλατφόρμας Weverse. Πολύ σύντομα, αναμένεται να υπάρξουν ανακοινώσεις και για την επερχόμενη παγκόσμια περιοδεία τους, σύμφωνα με το Variety.

// Κεντρική φωτογραφία: Britannica