Με αφορμή το Glastonbury Festival 2025 και το sold out των εισιτηρίων του μέσα σε μόλις 35 λεπτά, αναρωτηθήκαμε εάν έχει ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο σε ό,τι αφορά την παγκόσμια μουσική σκηνή.

Με μία σύντομη περιήγηση στο Διαδίκτυο, η απορία μας λύθηκε αμέσως. Το σοκ ωστόσο από τους χρόνους εξαντλήσεως των εισιτηρίων παραμένει.

Εάν έχει αρχίσει να σας κυριεύει κι εσάς η περιέργεια, διαβάστε παρακάτω πόσο… φανατικοί μπορεί να γίνουν οι φανς ορισμένων καλλιτεχνών.

Νούμερο ένα στη λίστα των πιο γρήγορων sold out, η συναυλία των EXO στη Σεούλ. Οι θαυμαστές του K-POP συγκροτήματος εξάντλησαν τα εισιτήρια σε μόλις 1,5 δευτερόλεπτα.

Το 2022, η περιοδεία «The Eras Tour» της Τέιλορ Σουίφτ ήταν από τις πιο πολυαναμενόμενες στην ιστορία, με τα εισιτήρια να εξαντλούνται σε μόλις λίγα λεπτά. Η πρωτοφανής ζήτηση προκάλεσε ακόμη και τεχνικά προβλήματα στις πλατφόρμες πώλησης εισιτηρίων.

Αυτός είναι ο λόγος που δεν έχουμε ακριβή χρόνο, ωστόσο λέγεται ότι χιλιάδες εισιτήρια εξαντλήθηκαν μέσα σε δύο λεπτά.

taylor swift got her audience of 88k fans to scream "F*** THE PATRIARCHY" at her concert yesterday

… lady, you are a billionaire. get your head checked

