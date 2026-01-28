«Φρενίτιδα» BTS: Η Κλαούντια Σέινμπαουμ ζήτησε επισήμως από τη Νότια Κορέα περισσότερες συναυλίες στο Μεξικό

Ο «πυρετός» για τους BTS στο Μεξικό έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις, ώστε να φτάσει μέχρι το προεδρικό γραφείο. Η πρόεδρος της χώρας, Κλαούντια Σέινμπαουμ, αποκάλυψε ότι απηύθυνε επίσημο αίτημα προς τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Λι Τζε-Μιούνγκ, ζητώντας τη βοήθειά του για να προστεθούν περισσότερες συναυλίες του συγκροτήματος στο μεξικανικό πρόγραμμα της επερχόμενης περιοδείας.

«Όλοι θέλουν να πάνε», είπε χαρακτηριστικά κατά την καθημερινή πρωινή της συνέντευξη Τύπου, σημειώνοντας πως έχει ήδη αποστείλει διπλωματική επιστολή. Όπως εξήγησε, περίπου ένα εκατομμύριο νέοι προσπαθούν να εξασφαλίσουν εισιτήριο, την ώρα που η χωρητικότητα δεν ξεπερνά τις 150.000 θέσεις.

Η επιστροφή των BTS

Το κορυφαίο k-pop συγκρότημα ετοιμάζεται να επιστρέψει δυναμικά στη σκηνή με παγκόσμια περιοδεία τον Απρίλιο, λίγο μετά την κυκλοφορία του πρώτου νέου άλμπουμ του εδώ και τρία χρόνια, με τίτλο Arirang. Οι BTS είχαν διακόψει τη δραστηριότητά τους το 2022, καθώς τα μέλη τους εκπλήρωναν τη υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στη Νότια Κορέα.

Η ανακοίνωση της περιοδείας προκάλεσε διεθνή «μάχη» για τα εισιτήρια, με το Μεξικό —μία από τις μεγαλύτερες αγορές της k-pop παγκοσμίως— να βρίσκεται στο επίκεντρο. Παρά τη φανατική βάση θαυμαστών, έχουν προγραμματιστεί μόνο τρεις συναυλίες, γεγονός που άφησε χιλιάδες εκτός, ενώ δεν έλειψαν και οι καταγγελίες για προβλήματα στη διαδικασία αγοράς.

Η μεξικανική υπηρεσία προστασίας καταναλωτή ανακοίνωσε ότι διερευνά τη Ticketmaster και προχωρά σε κυρώσεις κατά των πλατφορμών μεταπώλησης StubHub και Viagogo, κάνοντας λόγο για «καταχρηστικές και αθέμιτες πρακτικές» στη διάθεση των εισιτηρίων των BTS.

Η Ticketmaster έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις μεξικανικές αρχές. Το 2022 αναγκάστηκε να επιστρέψει περίπου 1 εκατ. δολάρια σε θεατές, μετά από καταγγελίες ότι περισσότεροι από χίλιοι φίλοι του Bad Bunny δεν μπόρεσαν να μπουν στο Στάδιο Αζτέκα, παρά το γεγονός ότι είχαν εισιτήριο. Τότε, η εταιρεία είχε επιρρίψει ευθύνες σε μεταπωλητές και κυκλώματα πλαστών εισιτηρίων.

Το Arirang αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάρτιο, ενώ η παγκόσμια περιοδεία των BTS θα ξεκινήσει στις 9 Απριλίου από το Γκογιάνγκ της Νότιας Κορέας. Στο Μεξικό, οι τρεις ήδη ανακοινωμένες συναυλίες θα πραγματοποιηθούν στο στάδιο GNP Seguros στην Πόλη του Μεξικού, από τις 7 έως τις 10 Μαΐου.

*Mε πληροφορίες από: The Guardian