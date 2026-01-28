magazin
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Φρενίτιδα» BTS: Η Κλαούντια Σέινμπαουμ ζήτησε επισήμως από τη Νότια Κορέα περισσότερες συναυλίες στο Μεξικό
«Όλοι θέλουν» 28 Ιανουαρίου 2026, 06:02

«Φρενίτιδα» BTS: Η Κλαούντια Σέινμπαουμ ζήτησε επισήμως από τη Νότια Κορέα περισσότερες συναυλίες στο Μεξικό

Η πρωτοφανής ζήτηση για τους BTS στο Μεξικό έφτασε μέχρι το προεδρικό μέγαρο, με την Κλαούντια Σέινμπαουμ να ζητά περισσότερες συναυλίες από τον τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Λι Τζε-Μιούνγκ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Spotlight

Ο «πυρετός» για τους BTS στο Μεξικό έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις, ώστε να φτάσει μέχρι το προεδρικό γραφείο. Η πρόεδρος της χώρας, Κλαούντια Σέινμπαουμ, αποκάλυψε ότι απηύθυνε επίσημο αίτημα προς τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Λι Τζε-Μιούνγκ, ζητώντας τη βοήθειά του για να προστεθούν περισσότερες συναυλίες του συγκροτήματος στο μεξικανικό πρόγραμμα της επερχόμενης περιοδείας.

«Όλοι θέλουν να πάνε», είπε χαρακτηριστικά κατά την καθημερινή πρωινή της συνέντευξη Τύπου, σημειώνοντας πως έχει ήδη αποστείλει διπλωματική επιστολή. Όπως εξήγησε, περίπου ένα εκατομμύριο νέοι προσπαθούν να εξασφαλίσουν εισιτήριο, την ώρα που η χωρητικότητα δεν ξεπερνά τις 150.000 θέσεις.

YouTube thumbnail

Η επιστροφή των BTS

Το κορυφαίο k-pop συγκρότημα ετοιμάζεται να επιστρέψει δυναμικά στη σκηνή με παγκόσμια περιοδεία τον Απρίλιο, λίγο μετά την κυκλοφορία του πρώτου νέου άλμπουμ του εδώ και τρία χρόνια, με τίτλο Arirang. Οι BTS είχαν διακόψει τη δραστηριότητά τους το 2022, καθώς τα μέλη τους εκπλήρωναν τη υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στη Νότια Κορέα.

Η ανακοίνωση της περιοδείας προκάλεσε διεθνή «μάχη» για τα εισιτήρια, με το Μεξικό —μία από τις μεγαλύτερες αγορές της k-pop παγκοσμίως— να βρίσκεται στο επίκεντρο. Παρά τη φανατική βάση θαυμαστών, έχουν προγραμματιστεί μόνο τρεις συναυλίες, γεγονός που άφησε χιλιάδες εκτός, ενώ δεν έλειψαν και οι καταγγελίες για προβλήματα στη διαδικασία αγοράς.

Η μεξικανική υπηρεσία προστασίας καταναλωτή ανακοίνωσε ότι διερευνά τη Ticketmaster και προχωρά σε κυρώσεις κατά των πλατφορμών μεταπώλησης StubHub και Viagogo, κάνοντας λόγο για «καταχρηστικές και αθέμιτες πρακτικές» στη διάθεση των εισιτηρίων των BTS.

YouTube thumbnail

Η Ticketmaster έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις μεξικανικές αρχές. Το 2022 αναγκάστηκε να επιστρέψει περίπου 1 εκατ. δολάρια σε θεατές, μετά από καταγγελίες ότι περισσότεροι από χίλιοι φίλοι του Bad Bunny δεν μπόρεσαν να μπουν στο Στάδιο Αζτέκα, παρά το γεγονός ότι είχαν εισιτήριο. Τότε, η εταιρεία είχε επιρρίψει ευθύνες σε μεταπωλητές και κυκλώματα πλαστών εισιτηρίων.

Το Arirang αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάρτιο, ενώ η παγκόσμια περιοδεία των BTS θα ξεκινήσει στις 9 Απριλίου από το Γκογιάνγκ της Νότιας Κορέας. Στο Μεξικό, οι τρεις ήδη ανακοινωμένες συναυλίες θα πραγματοποιηθούν στο στάδιο GNP Seguros στην Πόλη του Μεξικού, από τις 7 έως τις 10 Μαΐου.

*Mε πληροφορίες από: The Guardian 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Επικαιρότητα
ΕΕ: Οι τρεις συμφωνίες και η αμερικανική ενόχληση

ΕΕ: Οι τρεις συμφωνίες και η αμερικανική ενόχληση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Επικαιρότητα
Βιολάντα: Η εταιρεία απαντά για τις συλλήψεις μετά τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα

Βιολάντα: Η εταιρεία απαντά για τις συλλήψεις μετά τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα

inWellness
inTown
Stream magazin
Σλάι Ντάνμπαρ: Ο ντράμερ που άλλαξε τον ήχο στη Τζαμάικα, «σημάδεψε» τη ρέγκε και τον αγάπησαν οι Rolling Stones
Θρύλος 27.01.26

Σλάι Ντάνμπαρ: Ο ντράμερ που άλλαξε τον ήχο στη Τζαμάικα, «σημάδεψε» τη ρέγκε και τον αγάπησαν οι Rolling Stones

Μια θρυλική μορφή της μουσικής σκηνής της Τζαμάικα, ο Σλάι Ντάνμπαρ, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών, αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στον κόσμο της ρέγκε.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Εξωγήινος κι αντι-ποπ: Ο Aphex Twin των 90s ξεπέρασε την Τέιλορ Σουίφτ και έγινε το soundtrack της διαδικτυακής γενιάς
Ambient techno 27.01.26

Εξωγήινος κι αντι-ποπ: Ο Aphex Twin των 90s ξεπέρασε την Τέιλορ Σουίφτ και έγινε το soundtrack της διαδικτυακής γενιάς

Ο μυστηριώδης Aphex Twin, πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής από την Κορνουάλη έχει αποκτήσει μια δεύτερη, σημαντική ζωή στην εποχή του TikTok. Συγγραφείς και μουσικοί εξηγούν γιατί η γκλιτζαριστή μουσική ταιριάζει τόσο πολύ με τη σημερινή ζωή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει «όχι» στο Super Bowl και στοχοποιεί Bad Bunny και Green Day
MAGA 26.01.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει «όχι» στο Super Bowl και στοχοποιεί Bad Bunny και Green Day

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα παρακολουθήσει το φετινό Super Bowl στο Σαν Φρανσίσκο, επικρίνοντας τους Bad Bunny και Green Day για το σόου του ημιχρόνου, το οποίο χαρακτήρισε επιλογή που «σπέρνει μίσος»

Σύνταξη
Ποιοι Beatles; Ο Ρόμπι Γουίλιαμς είναι έτοιμος να σπάσει το ρεκόρ των Σκαθαριών που κρατάει 25 χρόνια
Νο1 22.01.26

Ποιοι Beatles; Ο Ρόμπι Γουίλιαμς είναι έτοιμος να σπάσει το ρεκόρ των Σκαθαριών που κρατάει 25 χρόνια

Μετά από 25 χρόνια, ο pop star Ρόμπι Γουίλιαμς είναι έτοιμος να καταρρίψει ένα από τα πολλά ρεκόρ των Beatles - και να γίνει ο πρώτος μουσικός με 16 άλμπουμ στην κορυφή των UK Charts.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Υπό 24ωρη ιατρική φροντίδα ο Φιλ Κόλινς – «Ό,τι μπορούσε να πάει στραβά, πήγε»
The Good Life 21.01.26

Υπό 24ωρη ιατρική φροντίδα ο Φιλ Κόλινς – «Ό,τι μπορούσε να πάει στραβά, πήγε»

Λίγο πριν την επέτειο των 75ων γενεθλίων του, ο εμβληματικός μουσικός Φιλ Κόλινς περιγράφει μια καθημερινότητα γεμάτη περιορισμούς, δυσκολίες αλλά και μια σπουδαία προσωπική νίκη απέναντι στις εξαρτήσεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νέο άλμπουμ, παλιοί λογαριασμοί και ένα μεγάλο ερώτημα: Τι σκεφτόμαστε σήμερα όταν ακούμε τον Morrissey;
«Earworm effect» 20.01.26

Νέο άλμπουμ, παλιοί λογαριασμοί και ένα μεγάλο ερώτημα: Τι σκεφτόμαστε σήμερα όταν ακούμε τον Morrissey;

Αν απομονώσει κανείς τη μουσική από την εικόνα, εξακολουθεί ο Morrissey να γράφει τραγούδια που μένουν ή ο μύθος ζει πλέον μόνο από το παρελθόν του;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πες «όχι», σου κάνει καλό
Μην το φοβάσαι 28.01.26

Πες «όχι», σου κάνει καλό

Το να λέμε «όχι» δεν μας κάνει λιγότερο καλούς ανθρώπους - mας κάνει πιο ειλικρινείς.

Σύνταξη
Διαθήκες: Τα 11 κλειδιά της ψηφιακής πλατφόρμας για τη δημοσίευση
Ελλάδα 28.01.26

Διαθήκες: Τα 11 κλειδιά της ψηφιακής πλατφόρμας για τη δημοσίευση

«ΤΑ ΝΕΑ» στη διαδικτυακή παρουσίαση του οδικού χάρτη από την πρόεδρο των συμβολαιογράφων και την εκπρόσωπο της ψηφιακής πλατφόρμας, που απάντησαν σε 500 ερωτήσεις για τη σωστή και ασφαλή εξυπηρέτηση των πολιτών

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Βιολάντα: Στον εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης και δύο στελέχη του εργοστασίου – Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια
Ελλάδα 28.01.26

Βιολάντα: Στον εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης και δύο στελέχη του εργοστασίου – Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Πυροσβεστικό Σώμα, οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται καθώς από την αυτοψία στο εργοστάσιο εντοπίστηκαν στο χώρο του υπογείου σωλήνες προπάνιου οι οποίοι είχαν υποστεί διάτρηση.

Σύνταξη
Πώς πρόδωσαν οι στρατηγοί τον Σι Τζινπίνγκ;
Κόσμος 28.01.26

Πώς πρόδωσαν οι στρατηγοί τον Σι Τζινπίνγκ;

Η έρευνα για διαφθορά εναντίον του Ζανγκ Γουσία, δεδομένης της βαθιάς φιλίας του με τον κινέζο πρόεδρο, κάνει τους αναλυτές να μιλούν ακόμη και για προετοιμασία πραξικοπήματος

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Στρατοκρατία, δολοφονίες πολιτών και φάσμα εμφυλίου- Οι ΗΠΑ σε «σημείο βρασμού» στον ένα χρόνο Τραμπ 2.0
Κρατική τρομοκρατία 28.01.26

Στρατοκρατία, δολοφονίες πολιτών και φάσμα εμφυλίου- Οι ΗΠΑ σε «σημείο βρασμού» στον ένα χρόνο Τραμπ 2.0

Η φονική δράση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών μετανάστευσης στη Μινεσότα, η επικοινωνιακή αναδίπλωση Τραμπ και οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Στοιχειωμένη στρατιωτική βάση προειδοποιεί: «Αφήστε όλοι σας τη Γροιλανδία ήσυχη, αλλιώς…»
Top Secret 28.01.26

Στοιχειωμένη στρατιωτική βάση προειδοποιεί: «Αφήστε όλοι σας τη Γροιλανδία ήσυχη, αλλιώς…»

Ένας από τους βαθύτερους γνώστες των κινδύνων που βρίσκονται στη Γροιλανδία, δηλώνει μπερδεμένος με την πρεμούρα των ηγετών να εκμεταλλευτούν τη Γροιλανδία: Όπως εξηγεί ο ίδιος αυτή τη γωνιά του πλανήτη τη φοβάται ακόμα ο καπιταλισμός.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ένας χρόνος Τραμπ: Οι τεχνολογικοί κολοσσοί, που τον εχθρεύονταν, είδαν τις επιχειρήσεις τους να ευημερούν
Καλές δουλειές 28.01.26

Ένας χρόνος Τραμπ: Οι τεχνολογικοί κολοσσοί, που τον εχθρεύονταν, είδαν τις επιχειρήσεις τους να ευημερούν

Έπειτα από έναν χρόνο Τραμπ στην εξουσία, οι τεχνολογικοί κολοσσοί έχουν δει τα κέρδη τους να αυξάνονται και τις δουλειές τους να πηγαίνουν τόσο καλά όσο ποτέ. Τα γεύματα στον Λευκό Οίκο απέδωσαν τα μέγιστα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον ομόλογό του Πούτιν, λέει ο Ουκρανός ΥΠΕΞ
Κόσμος 28.01.26

Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον ομόλογό του Πούτιν, λέει ο Ουκρανός ΥΠΕΞ

Ο Αντρέι Σιμπίχα, ο ΥΠΕΞ της Ουκρανίας, δήλωσε πως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, με τα εδάφη και τον πυρηνικό σταθμό να παραμένουν «αγκάθια» στην συμφωνία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πράκτορας της ICE προσπάθησε να εισβάλει στο προξενείο του Εκουαδόρ
Κόσμος 28.01.26

Πράκτορας της ICE προσπάθησε να εισβάλει στο προξενείο του Εκουαδόρ

Πράκτορας της ICE έμαθε πως τα προξενεία θεωρούνται ξένο έδαφος, όταν επιχείρησε να εισβάλει στο προξενείο του Εκουαδόρ στη Μινεάπολη, για να δει τους υπαλλήλους να του μπλοκάρουν την είσοδο

Σύνταξη
Ζήτημα εμπιστοσύνης
Opinion 28.01.26

Ζήτημα εμπιστοσύνης

Η Ουάσιγκτον, απομακρυνόμενη από παραδοσιακές αρχές και αντιλήψεις, κάνει όλους τους συμμάχους της να μουδιάζουν και να ψάχνονται.

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ο πρώην αντιπρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Γκαμπριέλ Καρίσο, συνελήφθη με κατηγορίες για παράνομο πλουτισμό
Κόσμος 28.01.26

Ο πρώην αντιπρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Γκαμπριέλ Καρίσο, συνελήφθη με κατηγορίες για παράνομο πλουτισμό

Πριν ορκιστεί και αναλάβει τα βουλευτικά του καθήκοντα, ο Χοσέ Γκαμπριέλ Καρίσο συνελήφθη όπως επέστρεφε από τη Γουατεμάλα στον Παναμά, πριν αποκτήσει ασυλία

Σύνταξη
Νιγηρία: Τουλάχιστον εννέα στρατιώτες σκοτώθηκαν σε ενέδρα τζιχαντιστών στην πολιτεία Μπόρνο
Κόσμος 28.01.26

Νιγηρία: Τουλάχιστον εννέα στρατιώτες σκοτώθηκαν σε ενέδρα τζιχαντιστών στην πολιτεία Μπόρνο

Μέλη της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική φέρονται να έστησαν ενέδρα σε δυνάμεις του στρατού, στην πολιτεία Μπόρνο στη βορειοανατολική Νιγηρία

Σύνταξη
Δύο πράκτορες πυροβόλησαν τον Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ
Κόσμος 28.01.26

Δύο πράκτορες πυροβόλησαν τον Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών των ΗΠΑ - DHS, δύο πράκτορες είναι αυτοί που ερευνώνται για την δολοφονία του νοσηλευτή, Άλεξ Πρέτι, στη Μινεάπολη

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Νετανιάχου απειλεί το Ιράν «με πρωτοφανές πλήγμα» – Και λέει ότι «θα αποτρέψει ίδρυση παλαιστινιακού κράτους»
Μέση Ανατολή 28.01.26

Ο Νετανιάχου απειλεί το Ιράν «με πρωτοφανές πλήγμα» – Και λέει ότι «θα αποτρέψει ίδρυση παλαιστινιακού κράτους»

Ο Νετανιάχου θριαμβολόγησε επειδή «εμπόδισε κατ’ επανάληψη την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους». «Σήμερα όμως και αύριο, δεν θα το επιτρέψουμε».

Σύνταξη
Βιολάντα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο
Ελλάδα 28.01.26

Βιολάντα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο

Τα κλιμάκια της πυροσβεστικής χρειάστηκε να σκάψουν στο σημείο προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους διαβρωμένους σωλήνες που μετέφεραν το προπάνιο από τη δεξαμενή στην μονάδα παραγωγής.

Σύνταξη
To Ιράν δημοσιεύει βίντεο – επίδειξης δύναμης την ώρα που drone πετάει πάνω από το αεροπλανοφόρο
48 ώρες 28.01.26

To Ιράν δημοσιεύει βίντεο – επίδειξης δύναμης την ώρα που drone πετάει πάνω από το αεροπλανοφόρο

To Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ μέσα από βίντεο πως «Όλα ξεκινούν από το πρώτο λεπτό» και το μήνυμα: «θα πατσίσουμε», την ώρα που έχουν πλήρη γνώση της θέσης των δυνάμεων των ΗΠΑ

Σύνταξη
ΣΦ ΠΑΟΚ: «Ακυρώνονται όλες οι εκδρομές για τη Λυών σε ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας»
Ποδόσφαιρο 27.01.26

ΣΦ ΠΑΟΚ: «Ακυρώνονται όλες οι εκδρομές για τη Λυών σε ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας»

Ο ΣΦ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση και αναφέρει ότι ακυρώνονται οι εκδρομές για τη Λυών, ενώ η θύρα 4 θα είναι ανοιχτή από Τετάρτη (28/1) για όποιον επιθυμεί να αποδώσει φόρο τιμής στους αδικοχαμένους φιλάθλους.

Σύνταξη
Η Gen Z ετοιμάζεται να κατακλύσει τις κινηματογραφικές αίθουσες για να δει την ταινία «The Moment» της Charli xcx
Συμβατικό; Μπα 27.01.26

Η ταινία «The Moment» της Charli xcx σπάει κάθε ρεκόρ - Η πιο κερδοφόρα limited κυκλοφορία της Α24

Μετά την πρεμιέρα του «The Moment» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Sundance την περασμένη εβδομάδα, περισσότερες από 50 προβολές εξαντλήθηκαν σε βασικές αγορές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο