Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 5 έγκλειστοι νεκροί κατά την εξέγερση σε φυλακή υψίστης ασφαλείας
«Καβγάς» σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στη Βενεζουέλα εκτραχύνθηκε «σε εξέγερση», με αποτέλεσμα πέντε έγκλειστοι να χάσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με το υπουργείο Σωφρονιστικών Υπηρεσιών.
- Απόπειρα αρπαγής ανηλίκου από αλλοδαπούς στην Κάτω Τιθορέα – Τι λέει ο δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας
- Σοκαρισμένη η Μελόνι για τα υπέρογκα νοσήλια σε τραυματίες του Κραν Μοντανά- «Ζήτησαν 70.000 ευρώ για λίγες ώρες»
- «Με τρυπούσαν αλλά δεν έβγαινε αίμα» – Η αφήγηση ενός από τους τελευταίους «εκκαθαριστές» του Τσερνόμπιλ
- Τσερνόμπιλ: Πώς η φύση επέστρεψε εκεί που ο άνθρωπος εξαφανίστηκε
Τουλάχιστον πέντε έγκλειστοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια εξέγερσης σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στη Γιάρε, 70 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Καράκας, ανακοίνωσε χθες Τρίτη το υπουργείο Σωφρονιστικών Υπηρεσιών της Βενεζουέλας (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Χ).
Πλεονάζων πληθυσμός κρατουμένων, ελλείψεις τροφίμων, βία, έλεγχος συμμοριών, ανθυγιεινές συνθήκες, ελλείψεις πόσιμου νερού… Οι συνθήκες στις φυλακές της Βενεζουέλας επικρίνονται μόνιμα από μη κυβερνητικές οργανώσεις.
«Καβγάς» ανάμεσα σε εγκλείστους εκτραχύνθηκε «σε εξέγερση», με αποτέλεσμα πέντε από αυτούς να χάσουν τη ζωή τους
Προχθές Δευτέρα, «καβγάς» στη φυλακή Γιάρε III ανάμεσα «σε πρόσωπα στερούμενα την ελευθερία τους» εκτραχύνθηκε «σε εξέγερση», συνέπεια της οποίας ήταν «ο θάνατος πέντε προσώπων στερούμενων την ελευθερία τους», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωση Τύπου την οποία δημοσιοποίησε μέσω Instagram.
Οι σωφρονιστικές αρχές δεν διευκρίνισαν ποια ήταν η αιτία των θανάσιμων επεισοδίων, ούτε αν ή πόσοι έγκλειστοι τραυματίστηκαν. Η εισαγγελία περιορίστηκε να αναφέρει ότι διενεργείται έρευνα.
Το συγκρότημα Γιάρε αποτελείται από τρεις φυλακές.
🇻🇪 URGENTE | 5 MUERTOS EN LA CÁRCEL DE YARE EN VENEZUELA TRAS LOS INCIDENTES
“EL ARGENTINO GIULIANI SE ENCUENTRA EN OTRO DE LOS MÓDULOS DE LA CÁRCEL” pic.twitter.com/S80UquwmP4
— Agarra la Pala (@agarra_pala) April 21, 2026
Το 2023, ο ανατραπείς πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο είχε διατάξει ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις για να ανακτηθεί ο έλεγχος φυλακών που έλεγχαν έγκλειστοι και συμμορίες. Δεκάδες κρατούμενοι είχαν μεταχθεί στη Γιάρε III.
Στη γειτονική φυλακή Γιάρε II είναι έγκλειστοι πολλοί κρατούμενοι που η αντιπολίτευση χαρακτηρίζει πολιτικούς.
Επισφαλείς συνθήκες
Την περασμένη εβδομάδα αφέθηκαν ελεύθεροι 46 από αυτούς, διαπίστωσε ομάδα του Γαλλικού Πρακτορείου.
Η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Φυλακών της Βενεζουέλας (OVP) καταμέτρησε 105 θανάτους σε σωφρονιστικά καταστήματα ή χώρους κράτησης στη χώρα της Λατινικής Αμερικής το 2024, τους οποίους απέδωσε στις επισφαλείς συνθήκες κράτησης.
Πηγή: ΑΠΕ
- Το Περού αναβάλλει για τουλάχιστον μερικούς μήνες την αγορά F-16 από τις ΗΠΑ
- Φλόριντα: Νέα εκτέλεση θανατοποινίτη – Είχε σκοτώσει γειτόνισσά του το 1990
- Ιράν: Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν χαιρετίζει την παράταση της κατάπαυσης του πυρός
- Λίβανος: Το ΣΑ του ΟΗΕ καταδικάζει την επίθεση κατά της UΝIFIL έπειτα από τον θάνατο γάλλου κυανόκρανου
- Πώς το Ιράν εργαλειοποίησε τα Στενά του Ορμούζ – Γιατί θα είναι δύσκολο να ανοίξουν
- Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Τα κράτη – μέλη της ΕΕ πάνω από την Τουρκία
- Πτώση τουρκικού Σινούκ κατά τη διάρκεια άσκησης
