Αταμάν: «Θα δώσουμε μάχη για να πάμε στο Final Four»

Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε ως 7ος στα play offs της Euroleague μετά το 87-79 επί της Μονακό και θα διεκδικήσει την πρόκρισή του στο Final Four κόντρα στη Βαλένθια.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Εργκίν Αταμάν ανέφερε πως η ομάδα του έκανε εξαιρετικό πρώτο μέρος, αλλά όχι αντίστοιχα καλό δεύτερο.

Δείτε αναλυτικά όσα ανέφερε ο Αταμάν:

«Κάναμε φανταστική εμφάνιση στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο ήταν λίγο διαφορετικά. Χάσαμε πολλά ανοιχτά σουτ. Απόψε ο Σορτς έκανε καταπληκτικό παιχνίδι. Ο Κένεθ Φαρίντ επίσης. Επιπλέον όλοι οι υπόλοιποι έπαιξαν εξαιρετική άμυνα.

Τώρα ξεκινούν τα playoffs και θα αντιμετωπίσουμε μία από τις καλύτερες ομάδες της περιόδου, τη Βαλένθια. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να παίξουμε την ίδια άμυνα. Να είμαστε επιθετικοί και έτοιμοι να κάνουμε καλύτερη εμφάνιση.

Σήμερα ήμασταν μαχητικοί σε μία υπέροχη ατμόσφαιρα. Συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες. Τώρα θέλουμε το επόμενο βήμα στα play offs».

Για τα λάθη που ανάγκασε τη Μονακό και την κυριαρχία στα ριμπάουντ που θα τα χρειαστούν και με τη Βαλένθια: «Πράγματι, αυτά είναι πράγματα που θα χρειαστούμε. Αμυντικά πρέπει να παίξουμε με ένταση. Εκείνοι τρέχουν πολύ οπότε πρέπει να συγκεντρωθούμε και να έχουμε τον νου μας στα ριμπάουντ. Η Βαλένθια είναι η καλύτερη ομάδα στο επιθετικό ριμπάουντ.

Σήμερα παίξαμε καλά. Μοιράσαμε την μπάλα. Θα πρέπει όμως να είμαστε καλύτεροι στην εκτέλεση στα playoffs. Θα πάμε να παίξουμε δύο παιχνίδια στην έδρα τους. Δεν έχει σημασία στη EuroLeague. Φέτος είδαμε πως δεν είχε μεγάλη διαφορά το εντός και εκτός έδρας. Αν παίξεις καλά μπορείς να κερδίσεις οποιονδήποτε.

Θα δώσουμε μάχη για να πάμε στο Final Four».