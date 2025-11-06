Καθαρισμοί ρεμάτων και ποταμών στην Βοιωτία
Το έργο καθαρισμού ποταμών και ρεμάτων στην Βοιωτία από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, έρχεται σε μια περίοδο που η κλιματική κρίση αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων.
Στην ενίσχυση της αντιπλημμυρικής θωράκισης της Βοιωτίας προχωρά η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με την απόφαση ένταξης ενός νέου έργου που αφορά τον καθαρισμό και τη συντήρηση ποταμών και ρεμάτων της περιοχής.
Το έργο έχει ως φυσικό αντικείμενο μια σειρά από παρεμβάσεις για την ομαλή λειτουργία των υδατορεμάτων και την πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων: άρση προσχώσεων, καθαρισμός κοίτης από φερτά υλικά και εμπόδια, συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων.
Παράλληλα, προβλέπεται κοπή δέντρων εντός της κοίτης, καθαρισμός και ενίσχυση πρανών, με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης ροής των υδάτων.
Στο πεδίο των εργασιών εντάσσονται ο ποταμός Ασωπός στην περιοχή της Θήβας, καθώς και τα ρέματα:
- Προφήτης Ηλίας (αεροδρόμιο) Λάρη – Θερμιδών στο Σχηματάρι
- Κλειδί (Μπιθακούλι) στα Οινόφυτα
- Πρώτα (Λ. Σχηματαρίου) στο Δήλεσι
- Καλλιθέα – Ασωπία (Σκληρόρεμα) στην Τανάγρα
- Ασωπία και Φούσια επίσης στην περιοχή Τανάγρας
- Το ρέμα έναντι του γηπέδου Θήβας (Ποντίων) στο Τάχι
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, τα ακριβή σημεία παρέμβασης θα προσδιορίζονται από τις τεχνικές υπηρεσίες της Π.Ε. Βοιωτίας, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες και την ποσότητα των φερτών υλικών.
*πηγή φωτογραφίας, περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
