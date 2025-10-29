newspaper
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Δήμος Αθηναίων: Δύο «πράσινες» προτάσεις για Πλάκα και Βαρβάκειο
Αυτοδιοίκηση 29 Οκτωβρίου 2025 | 14:00

Δήμος Αθηναίων: Δύο «πράσινες» προτάσεις για Πλάκα και Βαρβάκειο

«Με το νέο Κλιματικό Σύμφωνο της Αθήνας και τη συμμετοχή μας στις 100 Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις της Ευρώπης, δεσμευόμαστε για μείωση 80% των εκπομπών έως το 2030» επισήμανε ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πόσα λεπτά περπάτημα την εβδομάδα «σώζουν» τη γυναικεία καρδιά;

Πόσα λεπτά περπάτημα την εβδομάδα «σώζουν» τη γυναικεία καρδιά;

Spotlight

Πρωτοπόρες προτάσεις για τον «δροσισμό» και την αναζωογόνηση της Αθήνας, εν μέσω της κλιματικής κρίσης, παρουσίασε ο καθηγητής Bas Smets, στο πλαίσιο έρευνας που εκπόνησε με τους φοιτητές του στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ.

Παρουσιάζοντας το όραμά του Δήμου, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η Αθήνα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης ενάντια στην κλιματική κρίση. Σε μια πόλη με ελλείψεις σε μεγάλους χώρους πρασίνου, επενδύουμε σε καινοτόμες λύσεις για να μειώσουμε τη θερμοκρασία και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Με το νέο Κλιματικό Σύμφωνο της Αθήνας και τη συμμετοχή μας στις 100 Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις της Ευρώπης, δεσμευόμαστε για μείωση 80% των εκπομπών έως το 2030. Η συνεργασία με το Χάρβαρντ και τον καθηγητή Bas Smets ανοίγει τον δρόμο για μια πιο δροσερή, βιώσιμη και ανθεκτική Αθήνα – μια πόλη που μαθαίνει, καινοτομεί και δίνει το παράδειγμα».

Ο Bas Smets, αρχιτέκτονας τοπίου και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντγνωστός μεταξύ άλλων για τον σχεδιασμό του δημόσιου χώρου γύρω από την Παναγία των Παρισίων στο Παρίσι, σημείωσε: «Η κλιματική προσαρμογή των πόλεων δεν είναι μόνο τεχνικό ζήτημα, είναι ζήτημα πολιτισμού και σχέσης με τη φύση. Στην Αθήνα, το φως, το έδαφος και το πράσινο μπορούν να λειτουργήσουν αρμονικά για να δημιουργήσουν μια νέα εμπειρία του δημόσιου χώρου μέσω μηχανισμών δημιουργίας μικροκλίματος.

Οι δύο προτάσεις για τον «δροσισμό» της Αθήνας

Η Αθήνα λόγω της γεωγραφικής της θέσης, κεντρικά της Μεσογείου, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης στην Ευρώπη. Με την κλιμάκωση της συχνότητας φαινομένων καύσωνα, η λήψη μέτρων που θα καταστήσουν την πόλη πιο ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες, κρίνεται αναγκαία περισσότερο από ποτέ. Αυτό έρχεται να καταδείξει πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζοντας έρευνα του Bas Smets με φοιτητές του Χάρβαρντ, καθώς και δύο προτάσεις σχεδιασμού που ανέπτυξε με το γραφείο του για τον Δήμο.

Η έρευνα του καθηγητή του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, εξετάζει πώς το τοπίο μπορεί να λειτουργήσει ως δυναμικό στοιχείο του μικροκλίματος, μεταμορφώνοντας τον αστικό ιστό σε ένα ζωντανό σύστημα που δροσίζει και σκιάζει την πόλη. Μαζί με τους φοιτητές του διερευνούν τις κλιματολογικές συνθήκες στην Αθήνα, σε μία χρονική περίοδο από το 2025 έως το 2100. Εξετάζουν τέσσερα κλιματικά σενάρια με άνοδο της θερμοκρασίας από +2°C έως +5°C.

Θέτοντας το τοπίο στο επίκεντρο του σχεδιασμού για μια πιο ανθεκτική και βιώσιμη πόλη, καταλήγουν στις εξής δύο προτάσεις για τον «δροσισμό» και την αναζωογόνηση της Αθήνας.

  •  Με ένα δίκτυο αναρριχώμενων φυτών, που εκτείνεται στα σοκάκια της Πλάκας, δημιουργείται φυσική σκίαση στους δημόσιους χώρους και τις προσόψεις των κτιρίων.
  • Με τη δημιουργία πάρκου πάνω από το υφιστάμενο πάρκινγκ, μία «σκληρή» επιφάνεια μετατρέπεται σε «αστικό δάσος» με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση δροσερού μικροκλίματος. Έτσι, διαμορφώνεται δημόσιος χώρος για παιχνίδι και ξεκούραση.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Μυτιληναίος: Σήμα στη Metlen, με αγορές άνω των 2 εκατ. ευρώ

Μυτιληναίος: Σήμα στη Metlen, με αγορές άνω των 2 εκατ. ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πόσα λεπτά περπάτημα την εβδομάδα «σώζουν» τη γυναικεία καρδιά;

Πόσα λεπτά περπάτημα την εβδομάδα «σώζουν» τη γυναικεία καρδιά;

Business
Eurobank Equities: Τα 3 στοιχεία που αξίζουν προσοχής στο deal ΟΠΑΠ – Allwyn

Eurobank Equities: Τα 3 στοιχεία που αξίζουν προσοχής στο deal ΟΠΑΠ – Allwyn

inWellness
inTown
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Δήμος επιδοτεί τα εισιτήρια του ΚΤΕΛ
Καλή πρακτική 27.10.25

Δήμος επιδοτεί τα εισιτήρια του ΚΤΕΛ

Μειωμένα εισιτήρια στο αστικό ΚΤΕΛ για δύο χρόνια με επιδότηση του δήμου Ιωαννιτών, ανακοίνωσε η δημοτική Αρχή, «βάζοντας πλάτη» υπέρ του πολίτη λόγω της ακρίβειας σε όλα τα επίπεδα που βιώνει η κοινωνία.

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Πειραιά Γ. Μώραλης στην ενημερωτική εκδήλωση για τον καρκίνο του μαστού
Μήνυμα στήριξης 27.10.25

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γ. Μώραλης στην ενημερωτική εκδήλωση για τον καρκίνο του μαστού

Ο Δήμος Πειραιά, σε μια συμβολική κίνηση αλληλεγγύης και ελπίδας, φωταγώγησε σε ροζ χρώμα το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Όσα είπε ο Γιάννης Μώραλης στο μήνυμά του.

Σύνταξη
Το νερό μένει στους Δήμους
Αυτοδιοικητική επιτυχία 25.10.25

Το νερό μένει στους Δήμους

Οι προσπάθειες της ΚΕΔΕ και των δήμων της χώρας να παραμείνουν υπό δημοτικό έλεγχο οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης φαίνεται πως καρποφόρησαν.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
O Δήμαρχος Πειραιά ομιλητής σε ημερίδα με στόχο τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την τοπική ανάπτυξη
Πρωτοβουλίες 24.10.25

O Δήμαρχος Πειραιά ομιλητής σε ημερίδα με στόχο τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την τοπική ανάπτυξη

Ο Δήμαρχος Πειραιά παρουσίασε τις στρατηγικές πρωτοβουλίες του Δήμου Πειραιά που συνδέουν την εκπαίδευση με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Σύνταξη
ΚΕΔΕ: «Τα έσοδα από τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. δεν μπορούν να αφαιρεθούν από τους Δήμους»
Σφοδρές αντιδράσες 24.10.25

ΚΕΔΕ: «Τα έσοδα από τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. δεν μπορούν να αφαιρεθούν από τους Δήμους»

«Την απόσυρση του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, το οποίο με τη σημερινή του μορφή προσβάλλει κατάφωρα και υποβαθμίζει την αυτοδιοίκηση», ζητάει με ανακοίνωση της η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας.

Σύνταξη
Δήμος της περιφέρειας χορηγεί επίδομα στέγασης στους νεοδιορισθέντες ιατρούς
Καλή πρακτική 24.10.25

Δήμος της περιφέρειας χορηγεί επίδομα στέγασης στους νεοδιορισθέντες ιατρούς

Στην μάχη για την αντιμετώπιση της πανάκριβης στέγασης στην Ελλάδα ρίχνεται ο δήμος Ξάνθης με την χορήγηση επιδόματος στους νεοδιορισθέντες ιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης.

Σύνταξη
Σε κίνδυνο ελατοδάσος της χώρας
Συναγερμός 24.10.25

Σε κίνδυνο ελατοδάσος της χώρας

Ηχηρό καμπανάκι χτυπάει ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας για την κατάσταση του ελατοδάσους Εριμάνθου αφού υποστηρίζει ότι μπορεί και να καταστραφεί ολοσχερώς.

Σύνταξη
Δήμαρχος κάνει λόγο για: «Προκλητική και αιφνιδιαστική αφαίρεση πόρων από τους Δήμους»
Σχέδιο νόμου 24.10.25

Δήμαρχος κάνει λόγο για: «Προκλητική και αιφνιδιαστική αφαίρεση πόρων από τους Δήμους»

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, εξέφρασε σοβαρές αντιρρήσεις σχετικά με την μη είσπραξη προστίμων για οδικές παραβάσεις από τους Δήμους, αφαιρώντας έτσι ένα σημαντικό έσοδο για τους ΟΤΑ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΛεΜπρόν, Κάρι, Μέσι και Ρονάλντο: H λίστα του Forbes με τους 10 πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές για το 2025 (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 29.10.25

ΛεΜπρόν, Κάρι, Μέσι και Ρονάλντο: H λίστα του Forbes με τους 10 πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές για το 2025 (pics, vids)

Από ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέχρι πυγμαχία και γκολφ, οι δέκα πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές του κόσμου συγκέντρωσαν συνολικά 1,4 δισ. δολάρια μέσα στον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με το Forbes.

Σύνταξη
Νίκος Παπανδρέου: Έντονη διαμαρτυρία για συμμετοχή ακροδεξιάς οργάνωσης στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου
Στη Θεσσαλονίκη 29.10.25

Έντονη διαμαρτυρία του Νίκου Παπανδρέου για συμμετοχή ακροδεξιάς οργάνωσης στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

«Με κατάπληξη γίναμε μάρτυρες της συμμετοχής μιας τέτοιας οργάνωσης στην παρέλαση για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου» στη Θεσσαλονίκη, αναφέρει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου

Σύνταξη
Χαρίτσης από Πάτρα: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επενδύει στην πατριδοκαπηλία και στον εθνικισμό
Νέα Αριστερά 29.10.25

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επενδύει στην πατριδοκαπηλία και στον εθνικισμό», λέει ο Χαρίτσης

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, εκτόξευσε πυρά κατά του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης στο πλαίσιο της περιοδείας που πραγματοποιεί στην πρωτεύουσα της Αχαΐας

Σύνταξη
LIVE: Ηλιούπολη – ΑΕΚ
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 29.10.25

LIVE: Ηλιούπολη – ΑΕΚ

LIVE: Ηλιούπολη – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 15:30 την αναμέτρηση Ηλιούπολη – ΑΕΚ, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Τηλεοπτικά COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Παρουσίασε μαγική εικόνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξέλαβε ως στήριξη στον ίδιο τη συμμετοχή στις παρελάσεις
Υπουργικό Συμβούλιο 29.10.25

Μαγική εικόνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ παρουσίασε ο Μητσοτάκης - Εξέλαβε ως στήριξη στον ίδιο τη συμμετοχή στις παρελάσεις

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε στον εαυτό του τα εύσημα για τη «νέα εποχή διαφάνειας που ξεκινά», αναφερόμενος στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ εκτίμησε ότι οι παρελάσεις ήταν η απάντηση στην «τοξικότητα»

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Επιλέγουν το «χάος» έναντι Μητσοτάκη – «Καμία βελτίωση» στην οικονομία για την πλειοψηφία
Πολιτική Γραμματεία 29.10.25

Δημοσκόπηση: Επιλέγουν το «χάος» έναντι Μητσοτάκη – «Καμία βελτίωση» στην οικονομία για την πλειοψηφία

Η επίκληση του φόβου ή της ανασφάλειας από την κυβέρνηση δεν πείθει, πλέον, τους πολίτες. Μεγάλη κοινωνική δυσαρέσκεια για την πορεία της οικονομίας, με 8 στους 10 ερωτηθέντες να μην βλέπουν καμία βελτίωση στην τσέπη τους

Σύνταξη
Φοινικούντα: Νέα μαρτυρία αναμένεται να ρίξει φως στο θρίλερ του διπλού φονικού – Η κρίσιμη κατάθεση
Σφίγγει ο κλοιός 29.10.25

Νέα μαρτυρία αναμένεται να ρίξει φως στο θρίλερ της Φοινικούντας - Η κρίσιμη κατάθεση

Άγνωστα παραμένουν τα ακριβή κίνητρα των δραστών της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα αλλά και η ταυτότητα του φυσικού αυτουργού - Πρόσθετο υλικό συνέλεξαν οι αστυνομικοί στη νέα αυτοψία το Σάββατο

Σύνταξη
«Θα έχετε τόσες σπάνιες γαίες που δεν θα ξέρετε τι να τις κάνετε»
Εκτός πραγματικότητας 29.10.25

«Θα έχετε τόσες σπάνιες γαίες που δεν θα ξέρετε τι να τις κάνετε»

Ακούγοντας ειδικός αναλυτής την δήλωση του Αμερικανού προέδρου υπογράμμισε πως είναι απλά... εκτός πραγματικότητας να βρεθούν σπάνιες γαίες σε αφθονία και πολύ φτηνά.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
LIVE: Αιγάλεω – Άρης
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 29.10.25

LIVE: Αιγάλεω – Άρης

LIVE: Αιγάλεω – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την αναμέτρηση Αιγάλεω – Άρης, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Τηλεοπτικά COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
Εξεταστική: Δεν άκουσα, δεν είδα, δεν ξέρω, λέει η εκπρόσωπος της Newropublic για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 29.10.25

Εξεταστική: Δεν άκουσα, δεν είδα, δεν ξέρω, λέει η εκπρόσωπος της Newropublic για ΟΠΕΚΕΠΕ

Άγνοια για την ουσία της υπόθεσης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πλαστές δηλώσεις αγροτών, επικαλέστηκε στην εξεταστική επιτροπή η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρίας Newropublic Ρόζα Γαργαλάκου

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Κορωπί: Προφυλακίστηκε ο 50χρονος που ξυλοκόπησε άγρια τη σύζυγό του
Δικαστήρια Ευελπίδων 29.10.25

Προφυλακίστηκε ο 50χρονος που ξυλοκόπησε άγρια τη σύζυγό του στο Κορωπί

Κατά την ανάκριση αρνήθηκε όσα του αποδίδονται - Διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας εις βάρος της συζύγου του και για σωματική βλάβη εις βάρος του ανήλικου παιδιού του

Σύνταξη
Η Γαλλία την Τετάρτη πρόκειται να καταστήσει τη σεξουαλική πράξη χωρίς συναίνεση, σεξουαλική επίθεση
Αναμένεται έγκριση 29.10.25

Η Γαλλία την Τετάρτη πρόκειται να καταστήσει τη σεξουαλική πράξη χωρίς συναίνεση, σεξουαλική επίθεση

Έγκριση αναμένεται να λάβει σήμερα η νέα νομοθεσία στη Γαλλία που πρόκειται να καταστήσει την σεξουαλική επαφή χωρίς συναίνεση, σεξουαλική επίθεση

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης είναι περήφανος για τον βούρκο του διχασμού που έρχεται από την «Ομάδας Αλήθειας»;
Σφοδρά πυρά 29.10.25

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης είναι περήφανος για τον βούρκο του διχασμού που έρχεται από την «Ομάδας Αλήθειας»;

«Είναι επίσημη θέση της κυβέρνησης ότι 'το να είσαι αριστερός, έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας;», διερωτάται το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, επιτιθέμενο στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό

Σύνταξη
Τρία μετάλλια και ρεκόρ Ευρώπης για την 17χρονη Μαρία Στρατουδάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα άρσης βαρών
Άλλα Αθλήματα 29.10.25

Τρία μετάλλια και ρεκόρ Ευρώπης για την 17χρονη Μαρία Στρατουδάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα άρσης βαρών

Δύο ασημένια κι ένα χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Μαρία Στρατουδάκη με τρία ρεκόρ Ευρώπης Νεανίδων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα άρσης βαρών.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Πέθανε ξαφνικά ο μαέστρος Γιώργος Νιάρχος
The Good Life 29.10.25

Πέθανε ξαφνικά ο μαέστρος Γιώργος Νιάρχος

Ο διακεκριμένος μαέστρος και πιανίστας Γιώργος Νιάρχος πέθανε αιφνίδια, σκορπώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο - Η συγκινητική ανάρτηση της συζύγου του Μάρας Θρασυβουλίδου

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο