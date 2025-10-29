Δήμος Αθηναίων: Δύο «πράσινες» προτάσεις για Πλάκα και Βαρβάκειο

Πρωτοπόρες προτάσεις για τον «δροσισμό» και την αναζωογόνηση της Αθήνας, εν μέσω της κλιματικής κρίσης, παρουσίασε ο καθηγητής Bas Smets, στο πλαίσιο έρευνας που εκπόνησε με τους φοιτητές του στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ.

Παρουσιάζοντας το όραμά του Δήμου, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η Αθήνα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης ενάντια στην κλιματική κρίση. Σε μια πόλη με ελλείψεις σε μεγάλους χώρους πρασίνου, επενδύουμε σε καινοτόμες λύσεις για να μειώσουμε τη θερμοκρασία και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Με το νέο Κλιματικό Σύμφωνο της Αθήνας και τη συμμετοχή μας στις 100 Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις της Ευρώπης, δεσμευόμαστε για μείωση 80% των εκπομπών έως το 2030. Η συνεργασία με το Χάρβαρντ και τον καθηγητή Bas Smets ανοίγει τον δρόμο για μια πιο δροσερή, βιώσιμη και ανθεκτική Αθήνα – μια πόλη που μαθαίνει, καινοτομεί και δίνει το παράδειγμα».

Ο Bas Smets, αρχιτέκτονας τοπίου και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, γνωστός μεταξύ άλλων για τον σχεδιασμό του δημόσιου χώρου γύρω από την Παναγία των Παρισίων στο Παρίσι, σημείωσε: «Η κλιματική προσαρμογή των πόλεων δεν είναι μόνο τεχνικό ζήτημα, είναι ζήτημα πολιτισμού και σχέσης με τη φύση. Στην Αθήνα, το φως, το έδαφος και το πράσινο μπορούν να λειτουργήσουν αρμονικά για να δημιουργήσουν μια νέα εμπειρία του δημόσιου χώρου μέσω μηχανισμών δημιουργίας μικροκλίματος.

Οι δύο προτάσεις για τον «δροσισμό» της Αθήνας

Η Αθήνα λόγω της γεωγραφικής της θέσης, κεντρικά της Μεσογείου, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης στην Ευρώπη. Με την κλιμάκωση της συχνότητας φαινομένων καύσωνα, η λήψη μέτρων που θα καταστήσουν την πόλη πιο ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες, κρίνεται αναγκαία περισσότερο από ποτέ. Αυτό έρχεται να καταδείξει πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζοντας έρευνα του Bas Smets με φοιτητές του Χάρβαρντ, καθώς και δύο προτάσεις σχεδιασμού που ανέπτυξε με το γραφείο του για τον Δήμο.

Η έρευνα του καθηγητή του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, εξετάζει πώς το τοπίο μπορεί να λειτουργήσει ως δυναμικό στοιχείο του μικροκλίματος, μεταμορφώνοντας τον αστικό ιστό σε ένα ζωντανό σύστημα που δροσίζει και σκιάζει την πόλη. Μαζί με τους φοιτητές του διερευνούν τις κλιματολογικές συνθήκες στην Αθήνα, σε μία χρονική περίοδο από το 2025 έως το 2100. Εξετάζουν τέσσερα κλιματικά σενάρια με άνοδο της θερμοκρασίας από +2°C έως +5°C.

Θέτοντας το τοπίο στο επίκεντρο του σχεδιασμού για μια πιο ανθεκτική και βιώσιμη πόλη, καταλήγουν στις εξής δύο προτάσεις για τον «δροσισμό» και την αναζωογόνηση της Αθήνας.