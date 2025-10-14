Είναι πολύ σέξι για τα γούστα τους: Γιατί δεν θα γυριστεί ποτέ το sequel του φιλμ Ποιος Παγίδεψε τον Ρότζερ Ράμπιτ

Ήταν καλοκαίρι του 1988 όταν ένα φιλμ έκανε την εμφάνισή του στις σκοτεινές αίθουσες, ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους, ενώ αποτέλεσε μια από τις εισπρακτικές επιτυχίες της χρονιάς. Το Ποιος Παγίδεψε τον Ρότζερ Ράμπιτ ήταν η ταινία που όλοι θέλαμε, αλλά δεν το ξέραμε μέχρι να τη δούμε.

Ο συνδυασμός ανθρώπων και καρτούν, οι τρελές φάρσες, τα απίστευτα απρόοπτα και το twist στο τέλος, είχε ως αποτέλεσμα το φιλμ του Ρόμπερτ Ζεμέκις να ξεπεράσει τα 350 εκατ. δολάρια στο box office – είχε κοστίσει μόλις 50 εκατ.

Από τότε έχουν περάσει 37 χρόνια, η Disney εδώ και χρόνια έχει μπει σε ένα mood να κάνει remake ή sequel στα επιτυχημένα της φιλμ, ωστόσο το Ποιος Παγίδεψε τον Ρότζερ Ράμπιτ δεν αναμένεται να έχει την ίδια τύχη. Και η αιτία έχει ονοματεπώνυμο: Τζέσικα Ράμπιτ.

Σύμφωνα με τον Ρόμπερτ Ζεμέκις, η εντυπωσιακή σύζυγος του Ρότζερ, παραείναι σέξι για τα σημερινά γούστα της Disney.

«Πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχει ένα πολύ ωραίο σενάριο στα γραφεία του στούντιο για τη συνέχεια του Ρότζερ Ράμπιτ, αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν το έχει δει κανείς» είπε ο 73χρονος σκηνοθέτης, μιλώντας στο Happy Sad Confused podcast.

«Και ούτε πρόκειται να κάνουν το sequel. Η σημερινή Disney δεν μπορεί να κάνει μια ταινία με την Τζέσικα. Είναι πολύ σέξι για τα δεδομένα της τώρα» συμπλήρωσε.

Μάλιστα, εξήγησε το σκεπτικό του, αναφερόμενος στο πως είναι η εμφάνιση της Τζέσικα Ράμπιτ στο θεματικό πάρκο της Disney. «Δείτε πως την παρουσιάζουν εκεί. Μέχρι και παλτό της φόρεσαν για να μην είναι τόσο σέξι».

Πάντως ο Ρόμπερτ Ζεμέκις ξεκαθάρισε πως δεν θα αλλάξει την ηρωίδα του προκειμένου να γυρίσει το sequel. «Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, η Τζέσικα είναι έτσι. Αν είναι να το κάνω το φιλμ θα γίνει μόνο με τον δικό μου τρόπο και όπως θα το ήθελε ο Γουόλτ Ντίσνεϊ».