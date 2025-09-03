Disney: Πρόστιμο 10 εκατ. δολαρίων για παραβίαση των κανόνων προστασίας παιδιών στο YouTube

Η Walt Disney συμφώνησε να καταβάλει πρόστιμο ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων στις αμερικανικές αρχές, προκειμένου να διευθετήσει κατηγορίες ότι παραβίασε τον νόμο COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act), επιτρέποντας τη συλλογή προσωπικών δεδομένων από παιδιά που παρακολουθούσαν βίντεο στο YouTube χωρίς τη συναίνεση των γονέων τους, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ (Federal Trade Commision – FTC) δήλωσε την Τρίτη ότι η Disney επέτρεψε τη συλλογή προσωπικών δεδομένων από παιδιά που παρακολουθούσαν παιδικά βίντεο στο YouTube της Alphabet, χωρίς να ενημερώσει τους γονείς ή να λάβει τη συγκατάθεσή τους, όπως απαιτείται από τον Κανονισμό για την Προστασία της Ιδιωτικότητας των Παιδιών στο Διαδίκτυο (COPPA).

«Ακατάλληλα για παιδιά»

Η αγωγή, που κατατέθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ανέφερε ότι η Disney δεν χαρακτήρισε σωστά ορισμένα βίντεο που ανέβασε στο YouTube ως «Κατάλληλα για Παιδιά» — χαρακτηρισμός που διασφαλίζει ότι κάποιες λειτουργίες, όπως η συλλογή προσωπικών δεδομένων και η στοχευμένη διαφήμιση, απενεργοποιούνται.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η Disney επέλεξε να χαρακτηρίζει ολόκληρα κανάλια ως «Ακατάλληλα για παιδιά», με αποτέλεσμα εκατοντάδες βίντεο που περιείχαν παιδικό περιεχόμενο —όπως αποσπάσματα από ταινίες Frozen, Toy Story, Coco και The Incredibles— να εμφανίζονται λανθασμένα ως μη παιδικά. Παρά τις επισημάνσεις του YouTube το 2020, η εταιρεία δεν διόρθωσε την πρακτική της.

«Η απόφασή μας τιμωρεί την κατάχρηση της εμπιστοσύνης των γονέων από τη Disney και, μέσω ενός υποχρεωτικού προγράμματος ελέγχου βίντεο, ανοίγει τον δρόμο για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο στο μέλλον — με τεχνολογία επαλήθευσης ηλικίας»

«Αυτή η υπόθεση υπογραμμίζει τη δέσμευση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου (FTC) να επιβάλλει τον νόμο COPPA, ο οποίος θεσπίστηκε από το Κογκρέσο για να διασφαλίσει ότι οι γονείς – και όχι εταιρείες όπως η Disney – είναι εκείνοι που λαμβάνουν τις αποφάσεις σχετικά με τη συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων των παιδιών τους στο διαδίκτυο», δήλωσε ο πρόεδρος της FTC, Άντριου Ν. Φέργκιουσον. «Η απόφασή μας τιμωρεί την κατάχρηση της εμπιστοσύνης των γονέων από τη Disney και, μέσω ενός υποχρεωτικού προγράμματος ελέγχου βίντεο, ανοίγει τον δρόμο για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο στο μέλλον — με τεχνολογία επαλήθευσης ηλικίας»

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης συμφωνίας, η Disney θα υποχρεωθεί να συμμορφωθεί με τον κανονισμό COPPA και να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα ελέγχου για το αν τα βίντεο που αναρτά στο YouTube θα πρέπει να χαρακτηρίζονται ως «Κατάλληλα για Παιδιά», εκτός εάν το ίδιο το YouTube εφαρμόσει τεχνολογίες επαλήθευσης ηλικίας.

Συγκεκριμένα, η Disney καλείται να:

Να καταβάλει πρόστιμο 10 εκατομμυρίων δολαρίων για την υποτιθέμενη παραβίαση του κανονισμού COPPA

Να συμμορφωθεί με τον κανονισμό COPPA, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να ειδοποιεί τους γονείς πριν από τη συλλογή προσωπικών δεδομένων από παιδιά κάτω των 13 ετών και να εξασφαλίζει επαληθεύσιμη γονική συναίνεση για τη συλλογή και χρήση αυτών των δεδομένων

Να δημιουργήσει και να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα ελέγχου για το αν τα βίντεο που αναρτώνται στο YouTube πρέπει να χαρακτηρίζονται ως «Κατάλληλα για Παιδιά» — εκτός εάν το ίδιο το YouTube εφαρμόσει τεχνολογίες επαλήθευσης ηλικίας που μπορούν να προσδιορίζουν την ηλικία, το εύρος ηλικίας ή την κατηγορία ηλικίας όλων των χρηστών ή παύσει να επιτρέπει στους δημιουργούς περιεχομένου να χαρακτηρίζουν οι ίδιοι τα βίντεο ως «Κατάλληλα για Παιδιά». Αυτή η διάταξη μελλοντικού χαρακτήρα αντικατοπτρίζει και προεξοφλεί τη διευρυνόμενη χρήση τεχνολογιών επαλήθευσης ηλικίας για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο.

Η συμφωνία κατατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Καλιφόρνια, ενώ η FTC ψήφισε ομόφωνα για την παραπομπή της υπόθεσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το GoLocalProv.