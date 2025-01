Η Disney στα δικαστήρια: Animator κατηγορεί τον κινηματογραφικό κολοσσό για κλοπή σεναρίου στο φιλμ «Βαϊάνα»

Ήταν το 2016 όταν η Disney κυκλοφόρησε το κινηματογραφικό animation «Βαϊάνα» και σάρωσε στο box office. Η παραγωγή με μπάτζετ 150 εκατ. δολάρια έφτασε να έχει περισσότερα από 650 εκατ. έσοδα και κέρδισε δύο υποψηφιότητες στα βραβεία Όσκαρ.

Όπως ήταν αναμενόμενο το sequel θα ερχόταν κάποια στιγμή – έστω και με καθυστέρηση οκτώ χρόνων. Το «Βαϊάνα 2» κυκλοφόρησε τον περασμένο Νοέμβριο και ήδη τα πάει πολύ καλύτερα από την αρχική ταινία – τα έσοδά της αγγίζουν το 1 δισ. δολάρια. Ωστόσο η Disney δεν τη χάρηκε όσο θα ήθελε αυτή την επιτυχία.

Όπως έγινε γνωστό, την περασμένη Παρασκευή, ο Μπακ Γουντέιλ κατέθεσε μήνυση κατά του κινηματογραφικού κολοσσου για κλοπή σεναρίου. Όπως αναφέρει η αγωγή, η Disney έκλεψε κομμάτια από το σενάριο της ταινίας του με τίτλο «Bucky», τα οποία στη συνέχεια ενσωμάτωσε στις δύο ταινίας «Βαϊάνα».

Disney sued by animator claiming the studio stole his screenplay for Moana and its blockbuster sequel https://t.co/3tQRCRb8kS

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 13, 2025