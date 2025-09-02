magazin
Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025
Ένα νέο ντοκιμαντέρ γιορτάζει τα 70 χρόνια ιστορίας της Disneyland – «Tο μεγαλύτερο ρίσκο της ζωής του Γουόλτ»
Ένα νέο ντοκιμαντέρ γιορτάζει τα 70 χρόνια ιστορίας της Disneyland – «Tο μεγαλύτερο ρίσκο της ζωής του Γουόλτ»

«Θα έχετε την ευκαιρία να ρίξετε μια ματιά πίσω από τις πορτοκαλιές», γράφει μια ανάρτηση στο Disney Parks Blog σχετικά με το νέο ντοκιμαντέρ «Disneyland Handcrafted».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Αποτυπώνοντας τον ενθουσιασμό της δημιουργίας της Disneyland καθώς χτιζόταν πριν από περισσότερα από 70 χρόνια, θα έχετε την ευκαιρία να ρίξετε μια ματιά πίσω από τις πορτοκαλιές και να ζήσετε τη δημιουργία του πάρκου όπως ποτέ άλλοτε», γράφει μια ανάρτηση στο Disney Parks Blog σχετικά με το νέο ντοκιμαντέρ «Disneyland Handcrafted», σε σκηνοθεσία της Λέσλι Άιγουερκς, εγγονής του θρυλικού animator Ουμπ Άιγουερκς, ο οποίος συνδημιούργησε τον Μίκυ Μάους.

«Αυτή η μοναδική ταινία, γεμάτη με στιγμές ASMR και δημιουργημένη αποκλειστικά από σπάνιο υλικό που η Λέσλι επέλεξε προσωπικά από τα αρχεία της Walt Disney, απεικονίζει τη στοχαστικότητα και τη φροντίδα που δόθηκε στην ανάπτυξη της Disneyland», προσθέτει η ανάρτηση.

«Θα εμφανιστεί σύντομα στην αμερικανική σκηνή με τον τίτλο Disneyland»

Το πρώτο τρέιλερ για το Disneyland Handcrafted έκανε επίσης πρεμιέρα στο Destination D23, ενώ η μεγάλη ανακοίνωση έγινε από την ίδια την Άιγουερκς, η οποία είχε στο παρελθόν σκηνοθετήσει τη σειρά ντοκιμαντέρ του Disney+ The Imagineering Story.

«Οι άνθρωποι αυτής της χώρας πρόκειται να δουν και να ακούσουν για μια νέα περιπέτεια στον χώρο του θεάματος», καθώς εμφανίζονται μερικές από τις πρώτες κατασκευές.

YouTube thumbnail

«Θα εμφανιστεί σύντομα στην αμερικανική σκηνή με τον τίτλο Disneyland», προσθέτει η φωνή.

Στη συνέχεια, το βίντεο αναφέρει ότι ο Γουόλτ Ντίσνεϊ πήρε «το μεγαλύτερο ρίσκο της ζωής του» δημιουργώντας τη Disneyland, «ένα μέρος που ο κόσμος δεν είχε τολμήσει να φανταστεί» μέχρι εκείνη τη στιγμή.

«Ο Γουόλτ ήταν πιστός σε μια προθεσμία που ήταν αδύνατο να τηρήσει για τα εγκαίνια τον Ιούλιο του 1955», ακούγεται να λέει μια άλλη φωνή, σχετικά με το «άκρως απόρρητο» έργο, καθώς εμφανίζονται περισσότερες σκηνές από την κατασκευή, ενώ ένα ελικόπτερο πετάει πάνω από πορτοκαλιές.

Σύμφωνα με το τρέιλερ, ο Ντίσνεϊ, ο οποίος πέθανε το 1966 σε ηλικία 65 ετών, «ανέθεσε σε αρκετούς καμεραμάν να καταγράψουν την κατασκευή» της Disneyland, η οποία παρουσιάζεται σε «σπάνια βίντεο» στο ντοκιμαντέρ.

Στο τέλος του τρέιλερ, ένας άνδρας θυμάται «τον φοβερό πανικό» που προκλήθηκε για να ολοκληρωθεί το πάρκο πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του το καλοκαίρι του 1955.

«Ήταν ένα θαύμα που τελικά προχώρησε, όπως ήταν θαύμα και το άνοιγμα της Disneyland», προσθέτει, καθώς προβάλλεται το τελικό πάρκο — το οποίο άνοιξε στις 17 Ιουλίου 1955.

Ποιος ήταν τελικά ο «θείος Γουόλτ»;

Παρόλο που ο Ντίσνεϊ, γνωστός ως ο ευγενικός «θείος Γουόλτ» που όλα τα παιδιά της Αμερικής αγαπούσαν, μια βιογραφία του Νιλ Γκάμπλερ με τίτλο «Γουόλτ Ντίσνεϊ: Ο θρίαμβος της αμερικανικής φαντασίας» (2006), αποκάλυψε ότι η πραγματικότητα απείχε από αυτή την ονειρικά πλασμένη εικόνα: ο Ντίσνεϊ ήταν ένας μοναχικός, δύστροπος άνθρωπος που κακομεταχειριζόταν το προσωπικό και τους στενούς του φίλους και συγγενείς.

Το κερασάκι στην τούρτα; Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του ’40 και του ’50, ήταν ένθερμος αντικομμουνιστής που είχε παρτίδες με το FBI, μετά από την μεγάλη απεργία του 1941 που επηρέασε και το στούντιο του.

Ο συγγραφέας, ο οποίος πήρε την άδεια της οικογένειας Disney για να εισχωρήσει πλήρως στα αρχεία της εταιρείας, παρουσιάζει στην αποκαλυπτική του βιογραφία και τις τραυματικές πτυχές της ζωής του Ντίσνεϊ: από τον ψυχρό πατέρα -μια σχέση η οποία τον οδήγησε στο να δημιουργήσει έναν φανταστικό κόσμο στον οποίο θα ένιωθε ασφαλής-, μέχρι την ψυχική κατάρρευση που υπέστη το 1931, καθώς αυτός και η σύζυγός του, παρόλο που έκαναν προσπάθεια για να αποκτήσουν παιδιά, δεν τα κατάφερναν.

*Με πληροφορίες από: People | Guardian

Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025
