«Εάν αυτά τα γεγονότα αποδειχθούν, εκφράζουμε την αλληλεγγύη και την πλήρη υποστήριξή μας προς τα θύματα» δήλωσε η Μις Γαλλία σχετικά με την κυκλοφορία του βιβλίου. Πολλές πρώην διαγωνιζόμενες των καλλιστείων μίλησαν ανοιχτά για υποτιθέμενες σεξουαλικές επιθέσεις που υπέστησαν κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στον διαγωνισμό, σε ένα νέο βιβλίο που προκάλεσε σάλο. Στο βιβλίο Miss France, du rêve à la réalité (Μις Γαλλία, από το όνειρο στην πραγματικότητα) του συγγραφέα Hubert Guérin, δεκάδες πρώην διαγωνιζόμενες και περιφερειακά στελέχη μίλησαν ανοιχτά για τη σεξουαλική βία που υποτίθεται ότι υπέστησαν, σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Ouest-France.

Ο Guérin — ο οποίος διετέλεσε αναπληρωτής της πρώην προέδρου του διαγωνισμού, Geneviève de Fontenay — έγραψε για τις φερόμενες κακοποιήσεις στην έκδοση, σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα The Times.

«Πηγαίνει από ένα χέρι στον πισινό ή στα στήθη μέχρι βιασμούς ή αναγκαστικό στοματικό σεξ», δήλωσε ο συγγραφέας, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης.

Το βιβλίο έχει 489 σελίδες και ο συγγραφέας Guérin θέλει να «ρίξει φως στην ιστορία του διαγωνισμού πέρα από τη λάμψη», σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien.

Έλαβαν χώρα μεταξύ 1990 και 2002

Η Μις Γαλλία απάντησε στις κατηγορίες σε ένα δελτίο τύπου που έλαβε το περιοδικό People. Το μήνυμα υπογράφεται από τον πρόεδρο του Διαγωνισμού Μις Γαλλία, Frédéric Gilbert.

Η οργάνωση δήλωσε στο μήνυμα ότι έλαβε γνώση των καταγγελιών για «σεξουαλική βία και παραβιάσεις» της ακεραιότητας των υποψηφίων, οι οποίες φέρεται να έλαβαν χώρα μεταξύ 1990 και 2002.

Ο Διαγωνισμός επέμεινε ότι, αν τα γεγονότα αποδειχθούν, «θα μας απασχολήσουν βαθιά όλους», προσθέτοντας ότι «οποιαδήποτε μορφή σεξουαλικής βίας, κακοποίησης ή παρενόχλησης είναι απαράδεκτη».

«Αν αυτές οι κατηγορίες αποδειχθούν αληθινές, εκφράζουμε την αλληλεγγύη και την πλήρη υποστήριξή μας προς τα θύματα», ανέφερε η ανακοίνωση, προσθέτοντας: «Ο Διαγωνισμός Μις Γαλλία επιθυμεί να επαναβεβαιώσει ότι τα καλλιστεία τιμούν τις γυναίκες με σεβασμό, αξιοπρέπεια και ευγένεια».

«Ποτέ δεν έχω μιλήσει με τον Hubert Guérin, όσα λέει για μένα είναι ψευδή και εντελώς κατασκευασμένα»

«Βιάστηκα λίγες ώρες μετά την εκλογή μου ως Μις Γαλλία»

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Times, τα ονόματα των φερόμενων δραστών και θυμάτων δεν αναφέρονται στο βιβλίο.

Μια πρώην βασίλισσα ομορφιάς φέρεται να δήλωσε στην ανακοίνωση: «Ήμουν θύμα βιασμών κατά τη διάρκεια της χρονιάς που ήμουν Μις Γαλλία», σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης.

Μια άλλη φέρεται να είπε: «Βιάστηκα λίγες ώρες μετά την εκλογή μου ως Μις Γαλλία: στο δωμάτιό μου, με έσπρωξαν στο κρεβάτι, με έβρισαν με κάθε δυνατό τρόπο και μου έσκισαν το φόρεμα», ανέφερε η εφημερίδα.

Η Camille Cerf, που ήταν Μις Γαλλία το 2015, ήταν μεταξύ εκείνων που σχολίασαν την ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας σε μια ανάρτηση στο X: «Ποτέ δεν έχω μιλήσει με τον Hubert Guérin, όσα λέει για μένα είναι ψευδή και εντελώς κατασκευασμένα».

«Τα λόγια του είναι πολύ σοβαρά και δεν σκοπεύω να τον αφήσω να το κάνει αυτό», πρόσθεσε. «Κατά τη διάρκεια του έτους της νίκης μου και για αυτά τα δέκα χρόνια, ο Οργανισμός Μις Γαλλία με προστάτευε πάντα».

«Στην εποχή μου, οι διαγωνιζόμενες δεν προστατεύονταν τόσο καλά όσο σήμερα»

Η Sylvie Tellier, που ήταν Μις Γαλλία το 2002 και προηγουμένως διετέλεσε εθνική διευθύντρια της εταιρείας, δήλωσε ότι δεν είχε ακούσει για σεξουαλικές επιθέσεις εντός του οργανισμού όσο ήταν εκεί, σύμφωνα με το ραδιοφωνικό δίκτυο RTL.

«Αν κατά τη διάρκεια των 15 χρόνων που ήμουν επικεφαλής του διαγωνισμού Μις Γαλλία, είχα ενημερωθεί για παρενόχληση, σεξουαλικές επιθέσεις, το πρώτο πράγμα που θα έκανα θα ήταν να τις ενθαρρύνω να υποβάλουν καταγγελία», είπε, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης.

Η Valérie Claisse, που ήταν Μις Γαλλία το 1994, δήλωσε: «Στην εποχή μου, οι διαγωνιζόμενες δεν προστατεύονταν τόσο καλά όσο σήμερα… Ελπίζω ότι το βιβλίο θα ενθαρρύνει τους ανθρώπους να μιλήσουν και να υποβάλουν νομικές καταγγελίες», σύμφωνα με την εφημερίδα The Times.

Ο εκδοτικός οίκος Verone éditions, που εξέδωσε το βιβλίο, δεν έχει απαντήσει στο αίτημα του People για σχόλιο από τον Guérin σχετικά με τους ισχυρισμούς της Camille Cerf.

*Με στοιχεία από people.com