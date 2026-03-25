Συνταγή: Μπακαλιάρος τηγανητός με σκορδαλιά

Με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο να απουσιάζει, την ποδιά φόρεσε ο Βασίλης Καλλίδης και μας έδειξε μια συνταγή «κανόνα» για τη σημερινή μέρα.

Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για μπακαλιάρο τηγανητό με σκορδαλιά.

Πολλοί είναι αυτοί που αντιδρούν στη συγκεκριμένη συνταγή (φταίει η σκορδαλιά για αυτό, ας λέμε την αλήθεια) αλλά είναι πεντανόστιμη.

Τα υλικά

Για το κουρκούτι:

2 κιλά μπακαλιάρος

1 πακέτο αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

2 ποτήρια σόδα (αναψυκτικό)

Για τη σκορδαλιά:

4 πατάτες

3-6 σκελίδες σκόρδο

1/2 φλ. ξύδι

1/2 φλ. ελαιόλαδο

1.5 κ.γ. αλάτι

Η διαδικασία

Ξεκινάμε φτιάχνοντας το κουρκούτι. Σε ένα μπολ ρίχνουμε το αλεύρι και τη σόδα. Προσθέτουμε λίγο αλάτι και ανακατεύουμε πολύ καλά με το σύρμα.

Το μυστικό είναι ότι ρίχνουμε στο μείγμα και λίγα παγάκια, ώστε το κουρκούτι να είναι κρύο και να γίνει πιο τραγανό.

Μόλις το μείγμα είναι έτοιμο, ρίχνουμε μέσα τα κομμάτια μπακαλιάρο και φροντίζουμε να καλυφθεί καλά το ψάρι με το κουρκούτι.

Σε μια κατσαρόλα με λάδι που έχει κάψει, ρίχνουμε τα κομμάτια μπακαλιάρο και τα αφήνουμε να τηγανιστούν.

Για την σκορδιαλιά. Βράζουμε τις πατάτες πρώτα σε νερό και αλάτι. Τις σουρώνουμε και μετά ρίχνουμε μέσα το λάδι, το ξύδι, το σκόρδο (που το έχουμε αλέσει), το αλάτι και μετά με ένα σύρμα διαλύουμε τα υλικά στο μείγμα. Χτυπάμε με το χέρι πολύ καλά, μέχρι η σκορδαλιά να είναι έτοιμη.