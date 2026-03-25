Συνταγή: Μπακαλιάρος τηγανητός με σκορδαλιά
Μια συνταγή «κανόνας» για τη σημερινή μέρα
Με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο να απουσιάζει, την ποδιά φόρεσε ο Βασίλης Καλλίδης και μας έδειξε μια συνταγή «κανόνα» για τη σημερινή μέρα.
Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για μπακαλιάρο τηγανητό με σκορδαλιά.
Πολλοί είναι αυτοί που αντιδρούν στη συγκεκριμένη συνταγή (φταίει η σκορδαλιά για αυτό, ας λέμε την αλήθεια) αλλά είναι πεντανόστιμη.
Τα υλικά
Για το κουρκούτι:
2 κιλά μπακαλιάρος
1 πακέτο αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
2 ποτήρια σόδα (αναψυκτικό)
Για τη σκορδαλιά:
4 πατάτες
3-6 σκελίδες σκόρδο
1/2 φλ. ξύδι
1/2 φλ. ελαιόλαδο
1.5 κ.γ. αλάτι
Η διαδικασία
Ξεκινάμε φτιάχνοντας το κουρκούτι. Σε ένα μπολ ρίχνουμε το αλεύρι και τη σόδα. Προσθέτουμε λίγο αλάτι και ανακατεύουμε πολύ καλά με το σύρμα.
Το μυστικό είναι ότι ρίχνουμε στο μείγμα και λίγα παγάκια, ώστε το κουρκούτι να είναι κρύο και να γίνει πιο τραγανό.
Μόλις το μείγμα είναι έτοιμο, ρίχνουμε μέσα τα κομμάτια μπακαλιάρο και φροντίζουμε να καλυφθεί καλά το ψάρι με το κουρκούτι.
Σε μια κατσαρόλα με λάδι που έχει κάψει, ρίχνουμε τα κομμάτια μπακαλιάρο και τα αφήνουμε να τηγανιστούν.
Για την σκορδιαλιά. Βράζουμε τις πατάτες πρώτα σε νερό και αλάτι. Τις σουρώνουμε και μετά ρίχνουμε μέσα το λάδι, το ξύδι, το σκόρδο (που το έχουμε αλέσει), το αλάτι και μετά με ένα σύρμα διαλύουμε τα υλικά στο μείγμα. Χτυπάμε με το χέρι πολύ καλά, μέχρι η σκορδαλιά να είναι έτοιμη.
- 25η Μαρτίου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα – Κλειστό από τις 8 το Μετρό στο Σύνταγμα
- Νέες ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο – Ο στρατός του Ιράν απορρίπτει τον ισχυρισμό Τραμπ περί διαπραγματεύσεων
- Μήνυμα Τραμπ για 25η Μαρτίου: Τιμούμε τη σοφία και την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού
- Το μπρόκολο κάνει περισσότερο καλό στην υγεία από όσο πιστεύουμε
- Αγριεύει ο καιρός με καταιγίδες: Βροχές και στην Αττική – Πού θα έχουμε έντονα φαινόμενα
- Αδριανός Γολέμης: Ο πρώτος Έλληνας που θα ταξιδέψει στο Διάστημα
- Αλλάζουν προς τα κάτω τα όρια σύνταξης διαθήκης
