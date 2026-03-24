Συνταγή: Ζυμαρικά με φέτα και ντοματίνια

Όταν δεν θέλουμε να περάσουμε όλη μας τη μέρα μέσα στην κουζίνα, η λύση είναι μια: τα ζυμαρικά. Ένα υλικό που αγαπούν μικροί και μεγάλοι, ενώ μπορούμε να πειραματιστούμε με διάφορες γεύσεις. Όπως η συνταγή που ακολουθεί.

Ζυμαρικά με φέτα και ντοματίνια. Μια συνταγή που ετοιμάζουμε σε 30 λεπτά, με λίγα υλικά και είναι πεντανόστιμη.

Τα υλικά

200 γρ φέτα

500 γρ ντοματίνια

1 μεγάλη σκελίδα σκόρδο, χοντροκομμένη

1 κουτ. σούπας αποξηραμένα ανάμεικτα μυρωδικά

2 κουτ. σούπας ελαιόλαδο

2 κουτ. σούπας ξηρό λευκό κρασί (προαιρετικά)

400 γρ ζυμαρικά της επιλογής σας

1 μικρό ματσάκι φρέσκο βασιλικό, χοντροκομμένο

αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Η διαδικασία

Προθερμάνετε το φούρνο στους 200°C / 180°C με αέρα.

Τοποθετήστε το κομμάτι φέτας στο κέντρο ενός μεγάλου ταψιού και τοποθετήστε γύρω γύρω τα ντοματίνια. Πασπαλίστε με το σκόρδο και τα αποξηραμένα μυρωδικά και ρίξτε από πάνω το ελαιόλαδο και το λευκό κρασί, αν χρησιμοποιείτε. Αλατοπιπερώστε.

Ψήστε για 25–30 λεπτά μέχρι η φέτα να μαλακώσει και οι ντομάτες να φουσκώσουν και να αρχίσουν να καραμελώνουν.

Στο μεταξύ, μαγειρέψτε τα ζυμαρικά σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Μόλις μαγειρευτούν, στραγγίστε τα, κρατώντας 100ml από το νερό των ζυμαρικών. Αφήστε τα στην άκρη.

Βγάλτε το ταψί από το φούρνο και χρησιμοποιήστε ένα πιρούνι για να λιώσετε τις ντομάτες, έπειτα ανακατέψτε μέσα τη ψημένη φέτα. Προσθέστε το νερό που κρατήσατε και ανακατέψτε καλά τις ντομάτες και τη φέτα για να φτιάξετε μια πλούσια, κρεμώδη σάλτσα.

Προσθέστε τα ζυμαρικά στη σάλτσα. Ρίξτε μέσα το μισό από τον βασιλικό και ανακατέψτε όλα τα υλικά μαζί.

Ολοκληρώστε το πιάτο με λίγο μαύρο πιπέρι και τον υπόλοιπο βασιλικό. Σερβίρετε και απολαύστε.

* Πηγή: Vita