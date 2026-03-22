Συνταγή: Ριζότο με πράσο και μανιτάρια
Μια συνταγή για ένα κρεμώδες και απολαυστικό πιάτο
- Αστυνομικός για το τροχαίο στη Βουλή: Ακολουθούσα ύποπτο όχημα – Αρνούμαι την κατηγορία θανατηφόρας επικίνδυνης οδήγησης
- Τροχαία: Ειδική επιχείρηση στη Δυτική Αττική – Αφαιρέθηκε το δίπλωμα από 38 οδηγούς
- Φωτιά σε κτήριο στη Λαμία – Απεγκλωβίστηκαν τρία άτομα
- Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή
Είναι ένα από τα αγαπημένα φαγητά στην Ιταλία και ένα πεντανόστιμο πιάτο. Ωστόσο, η συνταγή για ριζότο θέλει λίγο υπομονή. Το τελικό αποτέλεσμα όμως μας δικαιώνει, χάρη στην πλούσια γεύση και τη βελούδινη υφή του.
Για την ιστορία: το ριζότο είναι φαγητό με ρύζι από τη βόρεια Ιταλία, που μαγειρεύεται σε ζωμό έως ότου αποκτήσει κρεμώδη συνοχή. Πολλοί τύποι ριζότο περιέχουν βούτυρο, κρασί και κρεμμύδι. Είναι από τους πιο κοινούς τρόπους μαγειρέματος του ρυζιού στην Ιταλία.
Τα υλικά
25 γρ. βούτυρο ανάλατο
1 κ.σ. ελαιόλαδο
1/2 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένη
1 πράσο (το άσπρο μέρος), κομμένο
50 γρ. μανιτάρια καστανά, ψιλοκομμένα
100 γρ. ρύζι για ριζότο
50 ml λευκό κρασί
300 ml ζεστό ζωμό κοτόπουλου (ή ζωμό λαχανικών)
50 γρ. τυρί (παρμεζάνα, μαλακό κατσικίσιο ή γκοργκοντζόλα)
αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
Η διαδικασία
Ζεστάνετε το βούτυρο και το ελαιόλαδο σε μια κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά.
Προσθέστε το κρεμμύδι, το σκόρδο, το πράσο και τα μανιτάρια και σοτάρετε για περίπου 2 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν.
Προσθέστε το ρύζι και το λευκό κρασί και αφήστε να πάρει βράση. Χαμηλώστε λίγο τη φωτιά και σιγοβράστε μέχρι να απορροφηθεί τελείως το κρασί.
Προσθέστε τον ζεστό ζωμό σταδιακά, ανακατεύοντας συχνά. Αφήστε να σιγοβράσει για περίπου 12 λεπτά μέχρι να απορροφηθεί ο ζωμός και να μαγειρευτεί το ρύζι.
Προσθέστε το τυρί και ανακατέψτε μέχρι να λιώσει. Αλατοπιπερώστε κατά προτίμηση.
Για το σερβίρισμα, βάλτε το ριζότο σε πιάτο και σερβίρετε ζεστό.
* Πηγή: Vita
- Πάουελ: Γιατί επαίνεσε τον Βόλκερ
- Ινδία: Καταργεί από Δευτέρα τα ανώτατα όρια στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων εσωτερικού
- Τι λένε οι αναλυτές για την επίθεση του Ιράν στη βάση Ντιέγκο Γκαρσία
- Ο Τραμπ έδωσε διορία στο Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ ή θα χτυπήσει εργοστάσια παραγωγής ενέργειας
- ΠΟΥ: Περισσότεροι από 60 νεκροί εξαιτίας πλήγματος σε κέντρο υγείας στο Νταρφούρ του Σουδάν
- Το Ιράν υποστηρίζει ότι «καμία περιοχή δεν είναι ασφαλής» – Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τους εχθρούς μας λέει ο Νετανιάχου
- Σαρωτική η Έβερτον με Τσέλσι (3-0), βαθμός «ανάσα» για τη Λιντς με Μπρέντφορντ (0-0)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις