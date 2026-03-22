Συνταγή: Ριζότο με πράσο και μανιτάρια
Cooking 22 Μαρτίου 2026, 07:30

Συνταγή: Ριζότο με πράσο και μανιτάρια

Μια συνταγή για ένα κρεμώδες και απολαυστικό πιάτο

Είναι ένα από τα αγαπημένα φαγητά στην Ιταλία και ένα πεντανόστιμο πιάτο. Ωστόσο, η συνταγή για ριζότο θέλει λίγο υπομονή. Το τελικό αποτέλεσμα όμως μας δικαιώνει, χάρη στην πλούσια γεύση και τη βελούδινη υφή του.

Για την ιστορία: το ριζότο είναι φαγητό με ρύζι από τη βόρεια Ιταλία, που μαγειρεύεται σε ζωμό έως ότου αποκτήσει κρεμώδη συνοχή. Πολλοί τύποι ριζότο περιέχουν βούτυρο, κρασί και κρεμμύδι. Είναι από τους πιο κοινούς τρόπους μαγειρέματος του ρυζιού στην Ιταλία.

Τα υλικά

25 γρ. βούτυρο ανάλατο
1 κ.σ. ελαιόλαδο
1/2 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένη
1 πράσο (το άσπρο μέρος), κομμένο
50 γρ. μανιτάρια καστανά, ψιλοκομμένα
100 γρ. ρύζι για ριζότο
50 ml λευκό κρασί
300 ml ζεστό ζωμό κοτόπουλου (ή ζωμό λαχανικών)
50 γρ. τυρί (παρμεζάνα, μαλακό κατσικίσιο ή γκοργκοντζόλα)
αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Η διαδικασία

Ζεστάνετε το βούτυρο και το ελαιόλαδο σε μια κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά.

Προσθέστε το κρεμμύδι, το σκόρδο, το πράσο και τα μανιτάρια και σοτάρετε για περίπου 2 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν.

Προσθέστε το ρύζι και το λευκό κρασί και αφήστε να πάρει βράση. Χαμηλώστε λίγο τη φωτιά και σιγοβράστε μέχρι να απορροφηθεί τελείως το κρασί.

Προσθέστε τον ζεστό ζωμό σταδιακά, ανακατεύοντας συχνά. Αφήστε να σιγοβράσει για περίπου 12 λεπτά μέχρι να απορροφηθεί ο ζωμός και να μαγειρευτεί το ρύζι.

Προσθέστε το τυρί και ανακατέψτε μέχρι να λιώσει. Αλατοπιπερώστε κατά προτίμηση.

Για το σερβίρισμα, βάλτε το ριζότο σε πιάτο και σερβίρετε ζεστό.

* Πηγή: Vita

Μέση Ανατολή: Οι κερδισμένες και οι χαμένες χώρες του πολέμου

Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μια απλή αλλαγή στη διατροφή μπορεί να μειώσει τις θερμίδες που καταναλώνουμε, χωρίς να χρειαστεί να μικρύνουν οι μερίδες σας.

Η εκτόξευση των πυραύλων κατά του Ντιέγκο Γκαρσία δεν έχει στρατιωτική αξία, αλλά αποτελεί επίδειξη ισχύος του Ιράν και προπάντων δείχνει την μεταβολή της ισορροπίας δυνάμεων στην εξουσία της Τεχεράνης

Με μια ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε διορία 48 ωρών στο Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, αλλά το Ιράν απάντησε με απειλές εναντίον των χωρών του Κόλπου

Το Ιράν κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις και να παραδοθεί, μετά τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους στις πιο ευαίσθητες περιοχές του Ισραήλ.

H Λιντς που παλεύει για τη σωτηρία της πήρε βαθμό με 0-0 από τη Μπρέντφορντ που έχασε κι άλλο έδαφος για την Ευρώπη. Εντυπωσιακή η Έβερτον, συνέτριψε με 3-0 την Τσέλσι και «βλέπει» ακόμη και «4άδα».

Ο χρυσός στο παγκόσμιο κλειστού στίβου του Τορούν Αρμάντ Ντουπλάντις μίλησε με κολακευτικά λόγια τον ασημένιο και πολύ καλό του φίλο του Εμμανουήλ Καραλή μετά την ολοκλήρωση του τελικού.

Με μεγάλη πλειοψηφία πέρασε από την Κεντρική Επιτροπή η εισήγηση του προέδρου, καταψηφίστηκε το κείμενο με τις 35 υπογραφές της ομάδας Πολάκη.

Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός με ανάρτησή του απένειμε εύσημα στον αθλητή του Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου του Τορούν.

Ο Εμμανουήλ Καραλής αναφέρθηκε στην επιτυχία της κατάκτησης του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο κλειστού του Τορούν, αποθέωσε το τιμ του και τόνισε ότι στόχος του είναι το Παγκόσμιο ρεκόρ.

Πηγές που μίλησαν στην ισραηλινή δημόσια ραδιοτηλεόραση Kan, κάνουν λόγο πως οι Χούθι δέχονται μεγάλες πιέσεις από Ιράν και Χεζμπολάχ και μπορεί να μπουν στον πόλεμο μετά το τέλος της γιορτής Έιντ

Ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν ξανά σπουδαίος κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Δείτε τα μετάλλια που έχει κατακτήσει ο εξαιρετικός αθλητής του Ολυμπιακού.

«Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να αγνοεί τη Λέσβο και τον κτηνοτροφικό κόσμο. Δεν μπορεί να τους αφήνει στο έλεος της κατάστασης».

Το χτύπημα των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Νατάνζ και του Ιράν στην Ντιμόνα, δεν είχαν ως αποτέλεσμα το εφιαλτικό σενάριο της διαρροής ραδιενέργειας, όμως ο ΔΟΑΕ συνιστά αυτοσυγκράτηση.

Ο αθλητής του Ολυμπιακού Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο κλειστού στίβου του Τορούν με 6,05μ., μετά από σπουδαίο αγώνα. Πρώτος ο Ντουπλάντις με 6.25μ.

Όπως καταγγέλλει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης μέλη της νεολαίας της Νέας Αριστεράς τέθηκαν υπό κράτηση από την Αστυνομία κατά τη διάρκεια αντιπολεμικής – αντιιμπεριαλιστικής παρέμβασης στο Αμερικανικό προξενείο

