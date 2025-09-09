Οι «εκκρεμότητες» στην υπόθεση Έπσταϊν δεν φαίνεται να τελειώνουν καθώς νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Επιτροπή του Κογκρέσου δημοσίευσε ένα αντίγραφο του διαβόητου «βιβλίου γενεθλίων» του «επιτυχημένου επιχειρηματία» και μαστροπού ανήλικων κοριτσιών προς τέρψιν των πλούσιων και διάσημων φίλων του ανά τον κόσμο.

Το βιβλίο για τα πεντηκοστά γενέθλια του Έπσταϊν, κυκλοφόρησε μαζί με μια σειρά από έγγραφα που περιλαμβάνουν τη διαθήκη του εκλιπόντος καταδικασμένου παιδοβιαστή και το προσωπικό του βιβλίο διευθύνσεων – με επαφές που περιλαμβάνουν μέλη βασιλικών οικογενειών, πολιτικούς από όλο τον κόσμο, διασημότητες και μοντέλα.

Το βιβλίο – λεύκωμα των 238 σελίδων περιέχει μηνύματα και φωτογραφίες που έστειλαν πολλοί φίλοι του Έπσταϊν, συμπεριλαμβανομένης μιας επιστολής που φέρει μια υπογραφή που μοιάζει με του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η φερόμενη καταχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία εμφανίζεται στη σελίδα 165, περιέχει ένα υπογεγραμμένο σημείωμα, όπου στην τελευταία γραμμή γράφει: «Χρόνια πολλά – και είθε κάθε μέρα να είναι ένα ακόμα υπέροχο μυστικό».

Το σώμα μιας γυναίκας σχεδιάστηκε γύρω από το κείμενο. Αυτό συμφωνεί με τις περιγραφές της Wall Street Journal, η οποία ανέφερε πρώτη την επιστολή τον Ιούλιο.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο πρόεδρος «δεν ζωγράφισε αυτή την εικόνα και δεν την υπέγραψε».

Και μήνυμα από τον Μπιλ Κλίντον

Το βιβλίο περιείχε επίσης ένα μήνυμα που φαίνεται να έχει γραφτεί από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον. Το μήνυμα μιλάει για την «παιδική περιέργεια» του Έπσταϊν και την «προσπάθειά του να κάνει τη διαφορά».

Το γραφείο του Κλίντον δεν έχει απαντήσει σε αίτημα του BBC για σχολιασμό.

Η καταχώρηση του Λόρδου Πίτερ Μάντελσον, νυν πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ, αναφέρει τον Έπσταϊν ως «τον καλύτερό μου φίλο» και περιλαμβάνει αρκετές φωτογραφίες.

Μαζί με μια φωτογραφία του Λόρδου Μάντελσον με δύο γυναίκες, των οποίων τα πρόσωπα είναι κρυμμένα, γράφει για τη συνάντηση με τους ενδιαφέροντες – σε εισαγωγικά – φίλους του Έπσταϊν.

Δεν υπάρχει επιστολή από τον Πρίγκιπα Άντριου. Αλλά μια καταχώρηση από μια άγνωστη γυναίκα αναφέρει ότι χάρη στον Έπσταϊν γνώρισε τον Πρίγκιπα, τον Μπιλ Κλίντον και τον Τραμπ. Η γυναίκα συνεχίζει λέγοντας ότι «είδε τα ιδιωτικά δωμάτια του Παλατιού του Μπάκιγχαμ» και «κάθισε στο θρόνο της Βασίλισσας της Αγγλίας».

Το βιβλίο – λεύκωμα επιμελήθηκε η συνοδοιπόρος και συνεργάτιδα του Έπσταϊν, Γκίσλεϊν Μάγξουελ, η οποία έγραψε στον πρόλογο ότι ήθελε να «συλλέξει ιστορίες και παλιές φωτογραφίες για να αναζωογονήσει τη μνήμη σας σχετικά με μέρη, ανθρώπους και διαφορετικά γεγονότα».

«Μερικές από τις επιστολές σίγουρα θα επιτύχουν τον επιδιωκόμενο στόχο τους. Μερικές… θα πρέπει να τις διαβάσετε για να τις δείτε μόνοι σας. Ξέρω ότι θα απολαύσετε την περιήγηση στο βιβλίο και ελπίζω να απολαύσετε την περιήγησή σας όσο εγώ που το συνέταξα για εσάς», έγραψε η Maxwell.

Οι φίλοι και οι φίλες

Στην ενότητα περιεχομένων του βιβλίου, κάτω από μια επικεφαλίδα με τίτλο «ΦΙΛΟΙ», υπάρχει μια λίστα με περισσότερα από 20 ονόματα, συμπεριλαμβανομένου του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, του δικηγόρου Άλαν Ντέρσοβιτς και του Τραμπ. Κάτω από μια επικεφαλίδα με τίτλο «ΦΙΛΕΣ» (σ.σ. girlfriends στο πρωτότυπο), τα ονόματα είναι όλα κρυμμένα.

Η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων εξέδωσε τον περασμένο μήνα νομική κλήση προς τους εκτελεστές της περιουσίας του Έπσταϊν να προσκομίσουν μια σειρά από έγγραφα, συμπεριλαμβανομένου του βιβλίου γενεθλίων που περιέχει το σημείωμα που φέρεται να προέρχεται από τον Τραμπ.

Τη Δευτέρα, η επιτροπή δημοσίευσε το φερόμενο βιβλίο γενεθλίων καθώς και τη διαθήκη του Έπσταϊν, καταχωρίσεις από τα βιβλία επαφών του που περιείχαν διευθύνσεις από το 1990 έως το 2019, και μια συμφωνία μη δίωξης του 2007 μεταξύ του Έπσταϊν και του Γραφείου του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Φλόριντα.

Η δημοσίευση συνοδεύτηκε από ένα σημείωμα του προέδρου της επιτροπής, Τζέιμς Κόμερ, το οποίο επέκρινε τα Δημοκρατικά μέλη της επιτροπής, τα οποία νωρίτερα τη Δευτέρα δημοσίευσαν σελίδες του βιβλίου που φέρεται να περιείχαν την υπογραφή του Τραμπ.

Ο Κόμερ είπε ότι οι Δημοκρατικοί «διαλέγουν έγγραφα και πολιτικοποιούν πληροφορίες που λαμβάνονται από την Κληρονομιά Έπσταϊν».