Έδωσε «τα ρέστα του» (τα οποία δεν φτάνουν πια) ο Μητσοτάκης για την πολιτική επιβίωση του

Προσπάθεια αντιστροφής του δυσμενούς κλίματος για την κυβέρνηση επιχείρησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της ΔΕΘ. Ξορκίζοντας τα σκάνδαλα, προσπερνώντας με υπερηχητική ταχύτητα την ακρίβεια και δείχνοντας να αγνοεί το μέγεθος της φθοράς που έχει υποστεί η «γαλάζια» παράταξη παρουσίασε ένα καλάθι με αυξήσεις και φοροελαφρύνσεις που θα εφαρμοστούν σε δόσεις.

Τα Τέμπη, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η αναιμική ανάπτυξη, η ακρίβεια και τα συνεχώς μειούμενα δημοσκοπικά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας έχουν χτυπήσει «κόκκινο συναγερμό» με τον πρωθυπουργό να δίνει «τα ρέστα του» για να αντιστραφεί το αρνητικό πολιτικό κλίμα.

Το «καλάθι» των παροχών που ανακοίνωσε ο Κυρ. Μητσοτάκης

Το φετινό «καλάθι», παρά τα θηριώδη υπερπλεονάσματα, περιορίστηκε στο πλαίσιο που ορίζουν «οι ευρωπαϊκοί κανόνες», δεν ξεπέρασε τα 1,6 δισ. ευρώ και στόχευσε στη μεσαία τάξη και με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά.

Οι εξαγγελίες αφορούν το έτος 2026 και το έτος 2027 και έρχονται για να κατευνάσουν τη δυσαρέσκεια της κοινωνίας.

Με τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις να γεμίζουν τις πλατείες όλης της χώρας ανακοίνωσε τη μείωση φορολογικών συντελεστών κατά 2 μονάδες και επιπλέον σημαντικές μειώσεις για κάθε παιδί και μηδενικός φόρος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ για τους πολύτεκνους. Μηδενικό φόρο για εργαζόμενους έως 25 ετών και εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ – μειωμένος συντελεστής 9%, αντί για 22%, μέχρι τα 30 τους για το ίδιο εισόδημα.

Ανακοίνωσε επίσης πως μειώνεται στο μισό η προσωπική διαφορά το 2026 και καταργείται πλήρως το 2027. Αυξήσεις αποδοχών για ένστολους και διπλωμάτες. Μείωση στο μισό του ΕΝΦΙΑ από το 2026, στα χωριά μέχρι 1.500 κατοίκους και κατάργηση το 2027. Μείωση κατά 30% του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά, κάτω των 20.000 κατοίκων. Μικρότερο φόρο από ενοίκια στους μικρούς ιδιοκτήτες. Διεύρυνση ευνοϊκών κριτηρίων για ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς έως και 1.500 κατοίκους.

