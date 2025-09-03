newspaper
Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Κίνα – Στρατιωτική παρέλαση με νέα όπλα: Επίδειξη ισχύος από τον Σι υπό το βλέμμα Πούτιν και Κιμ – Ενοχλημένος ο Τραμπ
Κόσμος 03 Σεπτεμβρίου 2025

Κίνα – Στρατιωτική παρέλαση με νέα όπλα: Επίδειξη ισχύος από τον Σι υπό το βλέμμα Πούτιν και Κιμ – Ενοχλημένος ο Τραμπ

Η Κίνα παρουσίασε νέα όπλα στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση - Είμαστε ασταμάτητοι, δήλωσε ο Σι, υπό το βλέμμα Πούτιν και Κιμ Γιονγκ Ουν

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Η πελώρια στρατιωτική παρέλαση στην Κίνα για τα 80 χρόνια από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, αποτέλεσε αφορμή για επίδειξη της πολεμικής της ισχύος. Πλαισιωμένος από τον  Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας τον Κιμ Γιονγκ Ουν από τη Βόρεια Κορέα, ο Πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ προειδοποίησε ότι ο κόσμος βρίσκεται μπροστά σε μια επιλογή ανάμεσα στην ειρήνη και τον πόλεμο.

«Η αναγέννηση του κινεζικού έθνους είναι ασταμάτητη και η ευγενής υπόθεση της ειρήνης και της ανάπτυξης της ανθρωπότητας σίγουρα θα θριαμβεύσει», είπε. «Σήμερα, η ανθρωπότητα έχει για ακόμη μια φορά μπροστά της την επιλογή μεταξύ της ειρήνης ή του πολέμου, του διαλόγου ή της σύγκρουσης», πρόσθεσε ο κινέζος πρόεδρος, σε μια συγκέντρωση περισσότερων από 50.000 θεατών στην πλατεία Τιεν Αν Μεν, προσθέτοντας ότι οι Κινέζοι «στεκόμαστε σταθερά στη σωστή πλευρά της ιστορίας».

Σχεδιασμένη για να προβάλλει τη στρατιωτική δύναμη και την διπλωματική επιρροή της Κίνας, η μεγαλειώδης στρατιωτική παρέλαση έλαβε χώρα σε μια περίοδο που οι δασμολογικοί περιορισμοί και η ασταθής πολιτική του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβαρύνουν τις σχέσεις με συμμάχους και αντιπάλους, επισημαίνει το Reuters.

«Η αναγέννηση του κινεζικού έθνους είναι ασταμάτητη» διεμήνυσε ο Σι

YouTube thumbnail

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Σι παρουσίασε το όραμά του για μια νέα παγκόσμια τάξη σε μια περιφερειακή σύνοδο κορυφής για την ασφάλεια, καλώντας σε ενότητα ενάντια στον «ηγεμονισμό και την πολιτική της δύναμης», μια ελαφρώς καλυμμένη επίθεση στον αντίπαλό του από την άλλη πλευρά του Ειρηνικού Ωκεανού.

«Ο Σι αισθάνεται σίγουρος ότι η κατάσταση έχει αντιστραφεί. Τώρα είναι η Κίνα που έχει ξαναπάρει τα ηνία», δήλωσε ο Wen-Ti Sung, ερευνητής στο Global China Hub του Atlantic Council, με έδρα την Ταϊβάν.

«Όταν οι άνθρωποι μιλούν για την κύρια πηγή αβεβαιότητας στο διεθνές σύστημα, αναφέρονται στον μονομερή χαρακτήρα της πολιτικής του Τραμπ και όχι στη διπλωματία του «λύκου πολεμιστή» της Κίνας», πρόσθεσε.

Νέα υπερσύγχρονα όπλα

Ο Σι, προειδοποίησε για τον κίνδυνο επανάληψης «ιστορικών τραγωδιών», όπως αυτή η οποία στοίχισε τη ζωή σε εκατομμύρια συμπατριώτες του που πολεμούσαν τα ιαπωνικά αυτοκρατορικά στρατεύματα πριν από 80 και πλέον χρόνια. Δεν έκανε καμιά ρητή αναφορά στις ΗΠΑ, ή στα ζητήματα για τα οποία βρίσκονται σε διενέξεις οι δυο μεγάλες δυνάμεις, για παράδειγμα την τύχη της Ταϊβάν ή για τους τελωνειακούς δασμούς.

Ο Σι επιθεώρησε στη συνέχεια τις δυνάμεις και τα υπερσύγχρονα στρατιωτικά όπλα, όπως πύραυλοι, άρματα μάχης και drones. Ελικόπτερα και μαχητικά αεροπλάνα πετούσαν σε σχηματισμό κατά τη διάρκεια της 70λεπτης επίδειξης, η οποία ήταν γεμάτη συμβολισμούς και προπαγάνδα και κατέληξε στην απελευθέρωση 80.000 περιστεριών ειρήνης και χρωματιστών μπαλονιών.

Στην παρέλαση συμμετείχαν περισσότεροι από 10.000 στρατιώτες. Εκατοντάδες ήταν τα άρματα και τα σύγχρονα οπλικά συστήματα που παρέλασαν.

Την ίδια ώρα στον ουρανό πάνω από 100 αεροσκάφη –μαχητικά J-35, βομβαρδιστικά H-6 και ελικόπτερα– σχημάτισαν το «80» για να τιμήσουν την ιστορική επέτειο.

Η μεγαλύτερη έκπληξη ήταν η αποκάλυψη του διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου DF-61, ο οποίος παρουσιάστηκε για πρώτη φορά, mounted σε οκτακίνητη πλατφόρμα. Ο DF-61, μαζί με τον αεροεκτοξευόμενο JL-1, τον υποβρύχιο JL-3 και τη νέα εκδοχή του DF-31, αποτέλεσαν το τρίπτυχο της κινεζικής «στρατηγικής πυρηνικής δύναμης» ξηράς, θάλασσας και αέρα.

Όπως ανέφερε το πρακτορείο Xinhua, είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται δημόσια αυτή η ολοκληρωμένη διάταξη, που αποσκοπεί στην «υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας και αξιοπρέπειας». Αξίζει να σημειωθεί ότι το όνομα DF-61 είχε εμφανιστεί τελευταία φορά τη δεκαετία του ’70, σε ένα πρόγραμμα που τελικά ακυρώθηκε το 1978.

Επίδειξη πολεμικής ισχύος

O νέος διηπειρωτικός πύραυλος DF-5C, με δυνατότητα μεταφοράς μέχρι 12 πυρηνικών κεφαλών, επίσης απασχόλησε πολλούς. Αναλυτές, θεώρησαν τη συγκεκριμένη κίνηση ως ένα μήνυμα αποτροπής.

Η Κίνα παρουσίασε επίσης δύο νέους τύπους οπλικών συστημάτων λέιζερ: ένα χερσαίο, τοποθετημένο σε τεθωρακισμένο φορτηγό, και ένα θαλάσσιο, σχεδιασμένο για τοποθέτηση σε πολεμικά πλοία. Πρόκειται για όπλα «κατευθυνόμενης ενέργειας», που χρησιμοποιούν ηλεκτρομαγνητική ισχύ αντί για φυσικά βλήματα. Στόχος τους είναι η εξουδετέρωση drones, η τύφλωση αισθητήρων και η πρόκληση ζημιάς σε ηλεκτρονικά συστήματα. Σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές, κάθε βολή από λέιζερ κοστίζει κλάσμα ενός βλήματος, γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικά για παρατεταμένες επιχειρήσεις.

Για πρώτη φορά εμφανίστηκαν δημοσίως δύο υπερμεγέθη μη επανδρωμένα υποβρύχια (XLUUVs), στα οποία η Κίνα φαίνεται να πρωτοπορεί διεθνώς. Με μήκος 18-20 μέτρα και διαφορετικά μεγέθη διαμέτρου, τα drones αυτά μπορούν, σύμφωνα με ειδικούς, να χρησιμοποιηθούν είτε για αναγνώριση είτε να εξοπλιστούν με τορπίλες και νάρκες.

Ορισμένα μοντέλα φέρουν ιστούς, πιθανόν για επικοινωνίες ή αισθητήρες. Αναλυτές εκτιμούν ότι αποτελούν το αποτέλεσμα πολυετούς δοκιμαστικού προγράμματος και δείχνουν την πρόθεση της Κίνας να ενισχύσει τις δυνατότητες του πολεμικού της ναυτικού.

Ανάμεσα στα εκθέματα ήταν και ο YJ-17, μια νέα εκδοχή του DF-17 με υπερηχητικό όχημα ολίσθησης. Εκτοξευόμενο πιθανότατα από ναυτικά σκάφη, το όπλο αυτό θεωρείται απειλή για αμερικανικά αεροπλανοφόρα στην Ασία. Σύμφωνα με δοκιμές που επικαλούνται αμερικανικές πηγές, το DF-17 έχει ήδη δείξει ακρίβεια μέτρων και δυνατότητα ακραίων ελιγμών.

Ο Πούτιν και ο Κιμ

Την παρέλαση παρακολούθησαν ο Πούτιν, ο Κιμ και άλλοι περίπου 20 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Κανένας δυτικός ηγέτης πρώτης γραμμής δεν παρέστη στην εκδήλωση, ωστόσο στο Πεκίνο ταξίδεψε ο σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο, που χαρακτηρίζεται σύμμαχος του κ. Πούτιν στην ΕΕ.

Η παρουσία του Κιμ Γιονγκ Ουν  στην εκδήλωση με τους ηγέτες των δυο ισχυρών γειτόνων του ήταν πρώτη. Ταξίδεψε στο Πεκίνο με την κόρη του Ju Ae, την οποία οι νοτιοκορεατικές μυστικές υπηρεσίες θεωρούν ως την πιο πιθανή διάδοχό του. Ουδέποτε, αφότου ανέλαβε την εξουσία στα τέλη του 2011, ο βορειοκορεάτης ηγέτης, ο οποίος σπανίως βγαίνει από την ερμητικά κλειστή χώρα του που υφίσταται βαριές δυτικές κυρώσεις, δεν είχε εμφανιστεί σε τέτοια παρέλαση πλάι σε ξένους ηγέτες.

Παρά τις αμερικανικές πιέσεις, η Κίνα δείχνει πως έχει τη «δυνατότητα» και την «πολιτική επιρροή» να οργανώσει εκδήλωση με παρόντες «τον Πούτιν και τον Κιμ», συνόψισε ο Λαμ Πενγκ Ερ, ερευνητής στο εθνικό πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ. «Ο Σι Τζινπίνγκ επιδεικνύει στον υπόλοιπο κόσμο πως ο Κιμ Γιονγκ πάει να τον συναντήσει ενώ έχει επιφυλάξεις να συναντηθεί ξανά με τον πρόεδρο (των ΗΠΑ) Τραμπ και με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζε-μιουνγκ», σημείωσε ακόμη.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει εκφράσει την επιθυμία του να συναντηθεί ξανά με τον βορειοκορεάτη ηγέτη. Υποδέχθηκε τον κ. Πούτιν στην Αλάσκα την 15η Αυγούστου, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του με σκοπό να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ο κ. Κιμ είχε να βγει από τη χώρα του από τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν επισκέφθηκε τη Ρωσία.

Με το ταξίδι του στο Πεκίνο «δείχνει στους Βορειοκορεάτες και στον κόσμο ότι οι συμμαχικές δυνάμεις, η Ρωσία και η Κίνα, τον μεταχειρίζονται με σεβασμό», σχολίασε ο Λαμ Πενγκ Ερ.

Στην Κίνα, ο ρώσος πρόεδρος επέρριψε για άλλη μια φορά την ευθύνη για τον πόλεμο αυτόν στη Δύση, ενώ επέδειξε την καλή σχέση του με τον κ. Σι, με τον οποίο υπέγραψαν κάπου είκοσι συμφωνίες, ιδίως για το φυσικό αέριο.

Πέρα από την επισημότητα, οι αναλυτές παρακολουθούν αν ο Σι, ο Πούτιν και ο Κιμ θα σηματοδοτήσουν στενότερες αμυντικές σχέσεις μετά τη συμφωνία που υπέγραψαν η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα τον Ιούνιο του 2024 και μια παρόμοια συμμαχία μεταξύ Πεκίνου και Πιονγιάνγκ, ένα αποτέλεσμα που μπορεί να αλλάξει τους στρατιωτικούς υπολογισμούς στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, σχολιάζει το Reuters.

Ενόχληση Τραμπ

Ο  Τραμπ κατηγόρησε χθες βράδυ (τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας) τον κ. Σι πως «συνωμοτεί εναντίον των ΗΠΑ» με τους κ.κ. Πούτιν και Κιμ. Μερικές ώρες νωρίτερα διαβεβαίωνε πως «δεν ανησυχεί καθόλου» για τη σινορωσική συμμαχία. «Έχουμε τις πιο ισχυρές ένοπλες δυνάμεις στον κόσμο, μακράν, και δεν θα χρησιμοποιούσαν ποτέ τις δικές τους εναντίον μας. Πιστέψτε με, θα ήταν το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσαν να κάνουν ποτέ»,  είπε.

Τα ξημερώματα πάντως, ο Τραμπ δεν έκρυψε την ενόχλησή του: «Ας περάσουν ο πρόεδρος Σι και ο θαυμάσιος κινεζικός λαός μια υπέροχη μέρα εορτασμών», ευχήθηκε μέσω Truth Social.

«Παρακαλώ να δώσετε τους πιο θερμούς χαιρετισμούς μου στον Βλαντίμιρ Πούτιν και στον Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς συνωμοτείτε εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής», πρόσθεσε, σαρκαστικά.

Σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά την άκαρπη συνάντησή του ο κ. Τραμπ επανέλαβε πως είναι «πολύ απογοητευμένος» με τον κ. Πούτιν, χωρίς να ανακοινώσει πάντως νέες κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας.

Οι τρεις συναντήσεις του κ. Τραμπ και του κ. Κιμ το 2018 και το 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, για να εξουδετερωθεί αυτή που η Ουάσιγκτον και οι σύμμαχοί της θεωρούν «απειλή» της Βόρειας Κορέας, χώρας που διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, επίσης δεν είχαν συνέχεια.

Δείτε εικόνες από τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Κίνα

