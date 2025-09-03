newspaper
Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Κίνα: «Η αναγέννηση του κινεζικού έθνους είναι ασταμάτητη», δηλώνει ο Σι Τζινπίνγκ
Κόσμος 03 Σεπτεμβρίου 2025 | 05:50

Κίνα: «Η αναγέννηση του κινεζικού έθνους είναι ασταμάτητη», δηλώνει ο Σι Τζινπίνγκ

«Η αναγέννηση του κινεζικού έθνους είναι ασταμάτητη και η ευγενής υπόθεση της ειρήνης και της ανάπτυξης της ανθρωπότητας σίγουρα θα θριαμβεύσει», είπε ο Σι Τζινπίνγκ.

Σύνταξη
Spotlight

Ο Σι Τζινπίνγκ διαβεβαίωσε σήμερα Τετάρτη ότι η Κίνα είναι «ασταμάτητη», στη διάρκεια ομιλίας του κατά την έναρξη της τεράστιας στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο για την επέτειο του τέλους του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, με παρόντες πολλούς ξένους ηγέτες, ανάμεσά τους της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν.

«Η ανθρωπότητα έχει για ακόμη μια φορά μπροστά της την επιλογή μεταξύ της ειρήνης ή του πολέμου»

«Η αναγέννηση του κινεζικού έθνους είναι ασταμάτητη και η ευγενής υπόθεση της ειρήνης και της ανάπτυξης της ανθρωπότητας σίγουρα θα θριαμβεύσει», είπε.

«Σήμερα, η ανθρωπότητα έχει για ακόμη μια φορά μπροστά της την επιλογή μεταξύ της ειρήνης ή του πολέμου, του διαλόγου ή της σύγκρουσης», πρόσθεσε ο κινέζος πρόεδρος.

Η παρέλαση δεν αφορά μόνο το παρελθόν, αλλά λέει πολλά για τις δυνάμεις που αναδιαμορφώνουν τον κόσμο σήμερα και θα τον αναδιαμορφώσουν στο μέλλον, έγραψε ο Guardian.

Επίδειξη δύναμης

Ο Σι Τζινπίνγκ θα έχει δίπλα του τους ηγέτες ορισμένων από τις χώρες που έχουν υποστεί τις πιο αυστηρές κυρώσεις στον κόσμο – τη Ρωσία, τη Βόρεια Κορέα, το Ιράν και τη Μιανμάρ – καθώς και μια σειρά άλλων ηγετών του παγκόσμιου Νότου, αλλά σχεδόν κανέναν ηγέτη της Δύσης.

Η παρέλαση θεωρείται ως επίδειξη στρατιωτικής και διπλωματικής δύναμης από το Πεκίνο, εν μέσω των διαπραγματεύσεων υψηλού κινδύνου με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ σχετικά με το εμπόριο (περισσότερα εδώ).

Πηγή: ΑΠΕ

Economy
Σούπερ μάρκετ: Μεγαλώνει η πίεση για να ρίξουν τις τιμές σε 1.000 προϊόντα

Σούπερ μάρκετ: Μεγαλώνει η πίεση για να ρίξουν τις τιμές σε 1.000 προϊόντα

