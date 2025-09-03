Ο Σι Τζινπίνγκ διαβεβαίωσε σήμερα Τετάρτη ότι η Κίνα είναι «ασταμάτητη», στη διάρκεια ομιλίας του κατά την έναρξη της τεράστιας στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο για την επέτειο του τέλους του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, με παρόντες πολλούς ξένους ηγέτες, ανάμεσά τους της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν.

«Η ανθρωπότητα έχει για ακόμη μια φορά μπροστά της την επιλογή μεταξύ της ειρήνης ή του πολέμου»

BREAKING: Xi Jinping, Vladimir Putin, and Kim Jong Un have arrived for the start of China’s biggest ever military parade Watch live: https://t.co/95pL7zkMJV 📺 Sky 501, Virgin 602 pic.twitter.com/y4mkyVP4Ii — Sky News (@SkyNews) September 3, 2025

«Η αναγέννηση του κινεζικού έθνους είναι ασταμάτητη και η ευγενής υπόθεση της ειρήνης και της ανάπτυξης της ανθρωπότητας σίγουρα θα θριαμβεύσει», είπε.

«Σήμερα, η ανθρωπότητα έχει για ακόμη μια φορά μπροστά της την επιλογή μεταξύ της ειρήνης ή του πολέμου, του διαλόγου ή της σύγκρουσης», πρόσθεσε ο κινέζος πρόεδρος.

Η παρέλαση δεν αφορά μόνο το παρελθόν, αλλά λέει πολλά για τις δυνάμεις που αναδιαμορφώνουν τον κόσμο σήμερα και θα τον αναδιαμορφώσουν στο μέλλον, έγραψε ο Guardian.

Επίδειξη δύναμης

Ο Σι Τζινπίνγκ θα έχει δίπλα του τους ηγέτες ορισμένων από τις χώρες που έχουν υποστεί τις πιο αυστηρές κυρώσεις στον κόσμο – τη Ρωσία, τη Βόρεια Κορέα, το Ιράν και τη Μιανμάρ – καθώς και μια σειρά άλλων ηγετών του παγκόσμιου Νότου, αλλά σχεδόν κανέναν ηγέτη της Δύσης.

🇨🇳 Leader of the Multipolar World, President Xi Jingping and the People’s Liberation Army of China. pic.twitter.com/xtLMjzGTk4 — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) September 3, 2025

Η παρέλαση θεωρείται ως επίδειξη στρατιωτικής και διπλωματικής δύναμης από το Πεκίνο, εν μέσω των διαπραγματεύσεων υψηλού κινδύνου με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ σχετικά με το εμπόριο (περισσότερα εδώ).

Πηγή: ΑΠΕ