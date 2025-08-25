Με τραγικό τρόπο παίρνει τέλος το θρίλερ της εξαφάνισης του τούρκου επιχειρηματία και συνιδρυτή της Mazu Yachts, Χαλίτ Γιουκάι, του οποίου το σκάφος είχε βρεθεί μισοβυθισμένο και κατεστραμμένο, στη θάλασσα του Μαρμαρά (στην εικόνα πάνω από haberler.com).

Μετά από 19 ημέρες ερευνών, οι αρχές στην Τουρκία εντόπισαν τη σορό του Γιουκάι σε βάθος 68 μέτρων, στο σημείο όπου είχε βυθιστεί το σκάφος του

Η τοποθεσία προσδιορίστηκε μέσω ειδικής συσκευής Sonar του Λιμενικού, ενώ η επιβεβαίωση ήρθε από υποβρύχιο ρομπότ (ROV), το οποίο κατέγραψε εικόνες τόσο του άψυχου σώματος όσο και τμημάτων της μηχανής και των πλακών του σκάφους.

Τραγική κατάληξη

Τα ίχνη του τούρκου επιχειρηματία είχαν χαθεί στις 4 Αυγούστου, ενώ ο Γιουκάι κατευθύνονταν από τη Γιάλοβα της Τουρκίας προς την Μύκονο, όπως είχε δηλώσει η οικογένειά του. Τα συντρίμμια του σκάφους του, Graywolf , βρέθηκαν λίγο αργότερα.

Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μία μεγάλης κλίμακας επιχείρηση, με τη συμμετοχή δυνάμεων του Λιμενικού Νότιας Προποντίδας, της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας Ακτών και ειδικών τμημάτων της θαλάσσιας αστυνομίας από τη Σαμψούντα, τα Δαρδανέλια, τη Σμύρνη και τη Γιάλοβα. Οι έρευνες συνεχίστηκαν αδιάκοπα για περισσότερες από δύο εβδομάδες.

Τελικά, οι δύτες εντόπισαν προχθές τη σορό του άτυχου επιχειρηματία σε βάθος 68 μέτρων στο σημείο όπου είχε βρεθεί το σκάφος του.

Σε γραπτή δήλωση, το Γραφείο του Κυβερνήτη του Μπαλικεσίρ επιβεβαίωσε: «Ως αποτέλεσμα των επιχειρήσεων έρευνας που διεξήγαγαν η Διοίκηση του Λιμενικού Σώματος, η Διεύθυνση Λιμένων και η Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας των Παράκτιων Περιοχών, στις 23 Αυγούστου περίπου στις 7:00 μ.μ., ανακαλύφθηκε ένα πτώμα που πιστεύεται ότι ανήκει στο Χαλίτ Γιουκάι».