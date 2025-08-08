newspaper
Σημαντική είδηση:
08.08.2025 | 10:14
Φωτιά σε δασική έκταση στην Κεφαλονιά - Μήνυμα 112 για εκκένωση οικισμών
Χαλίτ Γιουκάι: Αφαντος ο τούρκος επιχειρηματίας που ταξίδευε προς τη Μύκονο
Κόσμος 08 Αυγούστου 2025 | 09:44

Χαλίτ Γιουκάι: Αφαντος ο τούρκος επιχειρηματίας που ταξίδευε προς τη Μύκονο

Επαγγελματίες δύτες, ελικόπτερο και σκάφη της ακτοφυλακής κινητοποιήθηκαν για να αναζητήσουν τον τούρκο επιχειρηματία αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος του.

Σύνταξη
Vita.gr
Θάλασσα VS πισίνα: Το γνωστό δίλημμα κάθε καλοκαίρι

Θάλασσα VS πισίνα: Το γνωστό δίλημμα κάθε καλοκαίρι

Spotlight

Συνεχίζονται για 6η συνεχόμενη μέρα οι έρευνες για τον 43χρονο τούρκο επιχειρηματία ο οποίος αναχώρησε από τη Γιάλοβα στη νοτιοδυτική Τουρκία με τη θαλαμηγό του, με προορισμό τη Μύκονο.

Το σκάφος του επιχειρηματία βρέθηκε κατεστραμμένο από την τουρκική ακτοφυλακή ανοιχτά της Προκοννήσου με τις οι αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν την υπόθεση της εξαφάνισής του.

Οι αρχές ενημερώθηκαν για την εξαφάνιση του Τούρκου Χαλίτ Γιουκάι  από την οικογένειά του η οποία έχασε επαφή μαζί με του μετά την αναχώρηση το περασμένο Σάββατο με το γιοτ του για τη Μύκονο.

Την περασμένη Τρίτη, το πλήρωμα ενός πλοίου βρήκε τα συντρίμμια ενός σκάφους και όπως αποδείχθηκε ήταν του 43χρονου.

Επαγγελματίες δύτες, ελικόπτερο και σκάφη της ακτοφυλακής κινητοποιήθηκαν για να τον αναζητήσουν, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος του.

Συνελήφθη καπετάνιος πλοίου

Για την υπόθεση συνελήφθη καπετάνιος φορτηγού πλοίου, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με αναστολή μετά  την απολογία του.

Ο καπετάνιος ανέφερε στην κατάθεσή του πως ξαφνικά ένιωσε μία δόνηση και είδε γύρω του κομμάτια ξύλου.

«Ήταν περίπου 17:00 και είχα κατέβει για φαγητό. Είχα επικοινωνήσει με την εταιρεία. Ξαφνικά ένιωσα μια δόνηση, δεν κατάλαβα τι συνέβαινε, κοίταξα μπροστά μου και είδα δύο κομμάτια δεξιά και αριστερά μου.

«Δεν μπορούσα να καταλάβω τι συνέβαινε. Κοίταξα μπροστά μου και είδα δύο κομμάτια δεξιά και αριστερά μου. Είδα κάτι σαν κομμάτια ξύλου. Πέρασα από τη μέση, αλλά μετά από λίγο επέστρεψα με το πλοίο. Δεν ένιωθα άνετα. Εκείνη τη στιγμή, είδα μια σωσίβια λέμβο. Δεν κατάλαβα τι ήταν τα κομμάτια ξύλου που είδα δεξιά και αριστερά μου. Όταν συνειδητοποίησα ότι δεν είχε σχέση με μένα (το πλοίο μου), συνέχισα το ταξίδι μου», είπε.

«Μετά από λίγο, τηλεφώνησα στον εκπρόσωπο της εταιρείας και του εξήγησα την κατάσταση. Τότε μου είπαν ότι δεν είχε καμία σχέση με εμάς. Είπα: “Συνεχίζω το ταξίδι μου”. Κανονικά, όταν συναντάς μια τέτοια κατάσταση, ειδοποιείς την ακτοφυλακή. Αλλά στην ψυχολογική κατάσταση που βρισκόμουν εκείνη τη στιγμή, δεν μπορούσα να σκεφτώ. Μπροστά μου υπήρχαν δύο ή τρία πλοία. Δεν είδα ούτε υποψιάστηκα ότι ήταν σκάφος, επειδή ήταν ακυβέρνητο στη μέση της θάλασσας και δεν είχε καμία σχέση με εμάς. Δεν υπήρξε σύγκρουση. Θα ακούγαμε τον θόρυβο, θα το είχαμε παρατηρήσει», συνέχισε.

Ποιος είναι ο Χαλίτ Γουκάι

Ο Χαλίτ Γιουκάι γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1982 και είναι ιδρυτής της εταιρείας Mazu Yachts, που ειδικεύεται στην κατασκευή πολυτελών σκαφών αναψυχής

Ο Γιουκάι, από μικρός ήταν λάτρης της θάλασσας, είχε εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για τα σκάφη ήδη από την ηλικία των 6 ετών, σχεδιάζοντας το πρώτο του σκάφος σε ένα σχολικό τετράδιο. Η αγάπη του για την ιστιοπλοΐα και η οικογενειακή παράδοση με σκάφη φαίνεται να έχουν διαμορφώσει τον χαρακτήρα του και την επαγγελματική του πορεία.

Ο Τούρκος επιχειρηματίας είναι παντρεμένος με Ελληνίδα, η οποία εργάζεται ως υπεύθυνη Μάρκετινγκ και Δημοσίων Σχέσεων στην εταιρεία του. Μαζί έχουν ένα παιδί, όπως φαίνεται από το προφίλ της συζύγου του στα social media. Η προσωπική του σύνδεση με την Ελλάδα προσθέτει ακόμη ένα ενδιαφέρον στοιχείο στην ήδη περίπλοκη υπόθεση.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο πιο «καυτός» Αύγουστος της τελευταίες 25ετίας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο πιο «καυτός» Αύγουστος της τελευταίες 25ετίας

Χρυσός: Δασμούς επιβάλουν οι ΗΠΑ στις ράβδους ενός κιλού πλήττοντας την Ελβετία

Χρυσός: Δασμούς επιβάλουν οι ΗΠΑ στις ράβδους ενός κιλού πλήττοντας την Ελβετία

Economist: Το Ισραήλ ακυρώνει τον εαυτό του
«Εθνοκάθαρση» 08.08.25

Economist: Το Ισραήλ ακυρώνει τον εαυτό του

Το βρετανικό μέσο κάνει λόγο για την εθνοκάθαρση που διεξάγουν οι Ισραηλινοί και προειδοποιεί πως η χώρα κινδυνεύει να μην θεωρείται πια δημοκρατική.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Δια χειρός Τραμπ: Ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν
Στην Ουάσινγκτον 08.08.25

Δια χειρός Τραμπ: Ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν

Το κείμενο της συμφωνίας δίνει στις ΗΠΑ δικαιώματα διαμόρφωσης ενός διαδρόμου 43 χιλιομέτρων στο έδαφος της Αρμενίας ο οποίος θα ονομασθεί «Οδός Τραμπ για τη διεθνή ειρήνη και ευημερία»

Σύνταξη
Πυρηνικός αντιδραστήρας στη Σελήνη – Αυτή είναι η νέα «κούρσα» Ρωσίας – ΗΠΑ – Κίνας
Διάστημα 08.08.25

Πυρηνικός αντιδραστήρας στη Σελήνη – Αυτή είναι η νέα «κούρσα» Ρωσίας – ΗΠΑ – Κίνας

Ο νέος ψυχρός πόλεμος ξαναβάζει τον πλανήτη σε ανταγωνισμούς του παρελθόντος, με τη Ρωσία, της ΗΠΑ και την Κίνα να εντείνουν μετά από δεκαετίες την κόντρα για την κατάκτηση της Σελήνης

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αντιδράσεις μετά το «πράσινο» για τη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο
Ανησυχούν οι κάτοικοι 08.08.25

Αντιδράσεις μετά το «πράσινο» για τη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

Η ιταλική κυβέρνηση ενέκρινε έργο ύψους 13,5 δισ. ευρώ για τη σύνδεση της Σικελίας με την ηπειρωτική χώρα - Γιατί απορρίπτεται από την ΕΕ ο χαρακτηρισμός της ως «γέφυρα στρατηγικής σημασίας»

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Ισραήλ: Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας
Εξόντωση των Παλαιστινίων 08.08.25 Upd: 06:45

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας - Λευκή επιταγή από Τραμπ

Το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας εγκρίθηκε παρά τις διαφωνίες του στρατού του Ισραήλ - Ο Τραμπ φέρεται να μην αντιτίθεται στα σχέδια του Νετανιάχου

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Αξιολύπητη» και «γελοία» η αύξηση από τις ΗΠΑ του ποσού της επικήρυξης για τον Μαδούρο
Βενεζουέλα 08.08.25

«Αξιολύπητη» και «γελοία» η επικήρυξη του Μαδούρο από τις ΗΠΑ

«Η αξιολύπητη ‘αμοιβή’ που δίνει η Πάμελα Μπόντι είναι το πιο γελοίο παραπέτασμα καπνού που έχουμε δει ποτέ», αναφέρει το Καράκας για την αύξηση από τις ΗΠΑ του ποσού της επικήρυξης για τον Μαδούρο.

Σύνταξη
Σουδάν: Σχεδόν 100.000 κρούσματα χολέρας καταγράφηκαν σε έναν χρόνο
Σουδάν 08.08.25

Σχεδόν 100.000 κρούσματα χολέρας σε έναν χρόνο

«Στο Σουδάν, η ακατάπαυστη βία προκάλεσε λιμό, επιδημίες και γενικευμένα δεινά» για τους αμάχους, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ενώ καταγράφηκαν σχεδόν 100.000 κρούσματα χολέρας μέσα σ' έναν χρόνο.

Σύνταξη
Ιορδανία: «Οι Άραβες δεν θα καθαρίσουν το χάος που προκάλεσε ο Νετανιάχου», λέει αξιωματούχος
Στο Reuters 07.08.25

«Οι Άραβες δεν θα καθαρίσουν το χάος που προκάλεσε ο Νετανιάχου», λέει Ιορδανός αξιωματούχος

Oι Άραβες «θα υποστηρίξουν μόνο ό,τι συμφωνήσουν και αποφασίσουν οι Παλαιστίνιοι» δήλωσε αξιωματούχος από την Ιορδανία, σχολιάζοντας τα σχέδια Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας

Σύνταξη
Το χρήμα, τα botox, τα like και τα νεκρά κουτάβια: Γιατί το South Park παραμένει ένα καλά ακονισμένο «μαχαίρι» των ΗΠΑ
Culture Live 08.08.25

Το χρήμα, τα botox, τα like και τα νεκρά κουτάβια: Γιατί το South Park παραμένει ένα καλά ακονισμένο «μαχαίρι» των ΗΠΑ

Το δεύτερο επεισόδιο του South Park απέδειξε για ακόμη μια φορά πως, παρά τις κριτικές, εξακολουθεί να διαθέτει αιχμηρή σάτιρα και πολιτικό σθένος απέναντι στην αμερικανική κοινωνία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί τα σταφύλια είναι «υπερτροφή»
Υγεία 08.08.25

Γιατί τα σταφύλια είναι «υπερτροφή»

Νέα μελέτη δείχνει ότι τα σταφύλια περιέχουν περισσότερες από 1.600 ουσίες ευεργετικές για την καρδιά, τον εγκέφαλο, το δέρμα και το έντερο - συνδέονται με οφέλη ακόμη και σε γενετικό επίπεδο

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
