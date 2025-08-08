Συνεχίζονται για 6η συνεχόμενη μέρα οι έρευνες για τον 43χρονο τούρκο επιχειρηματία ο οποίος αναχώρησε από τη Γιάλοβα στη νοτιοδυτική Τουρκία με τη θαλαμηγό του, με προορισμό τη Μύκονο.

Το σκάφος του επιχειρηματία βρέθηκε κατεστραμμένο από την τουρκική ακτοφυλακή ανοιχτά της Προκοννήσου με τις οι αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν την υπόθεση της εξαφάνισής του.

Οι αρχές ενημερώθηκαν για την εξαφάνιση του Τούρκου Χαλίτ Γιουκάι από την οικογένειά του η οποία έχασε επαφή μαζί με του μετά την αναχώρηση το περασμένο Σάββατο με το γιοτ του για τη Μύκονο.

Την περασμένη Τρίτη, το πλήρωμα ενός πλοίου βρήκε τα συντρίμμια ενός σκάφους και όπως αποδείχθηκε ήταν του 43χρονου.

Επαγγελματίες δύτες, ελικόπτερο και σκάφη της ακτοφυλακής κινητοποιήθηκαν για να τον αναζητήσουν, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος του.

Συνελήφθη καπετάνιος πλοίου

Για την υπόθεση συνελήφθη καπετάνιος φορτηγού πλοίου, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με αναστολή μετά την απολογία του.

Ο καπετάνιος ανέφερε στην κατάθεσή του πως ξαφνικά ένιωσε μία δόνηση και είδε γύρω του κομμάτια ξύλου.

«Ήταν περίπου 17:00 και είχα κατέβει για φαγητό. Είχα επικοινωνήσει με την εταιρεία. Ξαφνικά ένιωσα μια δόνηση, δεν κατάλαβα τι συνέβαινε, κοίταξα μπροστά μου και είδα δύο κομμάτια δεξιά και αριστερά μου.

«Δεν μπορούσα να καταλάβω τι συνέβαινε. Κοίταξα μπροστά μου και είδα δύο κομμάτια δεξιά και αριστερά μου. Είδα κάτι σαν κομμάτια ξύλου. Πέρασα από τη μέση, αλλά μετά από λίγο επέστρεψα με το πλοίο. Δεν ένιωθα άνετα. Εκείνη τη στιγμή, είδα μια σωσίβια λέμβο. Δεν κατάλαβα τι ήταν τα κομμάτια ξύλου που είδα δεξιά και αριστερά μου. Όταν συνειδητοποίησα ότι δεν είχε σχέση με μένα (το πλοίο μου), συνέχισα το ταξίδι μου», είπε.

«Μετά από λίγο, τηλεφώνησα στον εκπρόσωπο της εταιρείας και του εξήγησα την κατάσταση. Τότε μου είπαν ότι δεν είχε καμία σχέση με εμάς. Είπα: “Συνεχίζω το ταξίδι μου”. Κανονικά, όταν συναντάς μια τέτοια κατάσταση, ειδοποιείς την ακτοφυλακή. Αλλά στην ψυχολογική κατάσταση που βρισκόμουν εκείνη τη στιγμή, δεν μπορούσα να σκεφτώ. Μπροστά μου υπήρχαν δύο ή τρία πλοία. Δεν είδα ούτε υποψιάστηκα ότι ήταν σκάφος, επειδή ήταν ακυβέρνητο στη μέση της θάλασσας και δεν είχε καμία σχέση με εμάς. Δεν υπήρξε σύγκρουση. Θα ακούγαμε τον θόρυβο, θα το είχαμε παρατηρήσει», συνέχισε.

Ποιος είναι ο Χαλίτ Γουκάι

Ο Χαλίτ Γιουκάι γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1982 και είναι ιδρυτής της εταιρείας Mazu Yachts, που ειδικεύεται στην κατασκευή πολυτελών σκαφών αναψυχής

Ο Γιουκάι, από μικρός ήταν λάτρης της θάλασσας, είχε εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για τα σκάφη ήδη από την ηλικία των 6 ετών, σχεδιάζοντας το πρώτο του σκάφος σε ένα σχολικό τετράδιο. Η αγάπη του για την ιστιοπλοΐα και η οικογενειακή παράδοση με σκάφη φαίνεται να έχουν διαμορφώσει τον χαρακτήρα του και την επαγγελματική του πορεία.

Ο Τούρκος επιχειρηματίας είναι παντρεμένος με Ελληνίδα, η οποία εργάζεται ως υπεύθυνη Μάρκετινγκ και Δημοσίων Σχέσεων στην εταιρεία του. Μαζί έχουν ένα παιδί, όπως φαίνεται από το προφίλ της συζύγου του στα social media. Η προσωπική του σύνδεση με την Ελλάδα προσθέτει ακόμη ένα ενδιαφέρον στοιχείο στην ήδη περίπλοκη υπόθεση.