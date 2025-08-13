Πλοίο εμβόλισε τη θαλαμηγό του τούρκου επιχειρηματία που αγνοείται – Τα στοιχεία που «έκαψαν» τον καπετάνιο

Συνελήφθη ο καπετάνιος του πλοίου μεταφοράς ξηρού φορτίου για το ναυτικό ατύχημα μετά το οποίο εξαφανίστηκε ο επιχειρηματίας Χαλίτ Γιουκάι που είχε αναχωρήσει από τη Γιάλοβα στη νοτιοδυτική Τουρκία με τη θαλαμηγό του, με προορισμό τη Μύκονο.

Υπενθυμίζεται ότι το σκάφος του επιχειρηματία βρέθηκε κατεστραμμένο από την τουρκική ακτοφυλακή ανοιχτά της Προκοννήσου με τις Αρχές να προσπαθούν να διαλευκάνουν την υπόθεση της εξαφάνισής του.

Αν και αρχικά ο καπετάνιος είχε αφεθεί ελεύθερος με αναστολή μετά την απολογία του, βίντεο και φωτογραφίες τον δείχνουν να επιθεωρεί το πλοίο του λίγες ώρες μετά την σύγκρουσή του με τη θαλαμηγό του Γιουκάι, η οποία βρέθηκε μισοβυθισμένη το μεσημέρι της 5ης Αυγούστου.

Στις φωτογραφίες που δημοσιεύει η Xurryiet ο καπετάνιος του πλοίο φαίνεται να επιθεωρεί τη ζημιά στο πλοίο του.

Στην κατάθεσή του ο καπετάνιος είχε ισχυριστεί πως ξαφνικά ένιωσε μία δόνηση και είδε γύρω του κομμάτια ξύλου.

«Ήταν περίπου 17:00 και είχα κατέβει για φαγητό. Είχα επικοινωνήσει με την εταιρεία. Ξαφνικά ένιωσα μια δόνηση, δεν κατάλαβα τι συνέβαινε, κοίταξα μπροστά μου και είδα δύο κομμάτια δεξιά και αριστερά μου.

«Δεν μπορούσα να καταλάβω τι συνέβαινε. Κοίταξα μπροστά μου και είδα δύο κομμάτια δεξιά και αριστερά μου. Είδα κάτι σαν κομμάτια ξύλου. Πέρασα από τη μέση, αλλά μετά από λίγο επέστρεψα με το πλοίο. Δεν ένιωθα άνετα. Εκείνη τη στιγμή, είδα μια σωσίβια λέμβο. Δεν κατάλαβα τι ήταν τα κομμάτια ξύλου που είδα δεξιά και αριστερά μου. Όταν συνειδητοποίησα ότι δεν είχε σχέση με μένα (το πλοίο μου), συνέχισα το ταξίδι μου», είπε.

«Μετά από λίγο, τηλεφώνησα στον εκπρόσωπο της εταιρείας και του εξήγησα την κατάσταση. Τότε μου είπαν ότι δεν είχε καμία σχέση με εμάς. Είπα: “Συνεχίζω το ταξίδι μου”. Κανονικά, όταν συναντάς μια τέτοια κατάσταση, ειδοποιείς την ακτοφυλακή. Αλλά στην ψυχολογική κατάσταση που βρισκόμουν εκείνη τη στιγμή, δεν μπορούσα να σκεφτώ. Μπροστά μου υπήρχαν δύο ή τρία πλοία. Δεν είδα ούτε υποψιάστηκα ότι ήταν σκάφος, επειδή ήταν ακυβέρνητο στη μέση της θάλασσας και δεν είχε καμία σχέση με εμάς. Δεν υπήρξε σύγκρουση. Θα ακούγαμε τον θόρυβο, θα το είχαμε παρατηρήσει», συνέχισε.

Όπως υποστηρίζουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ο καπετάνιος κατηγορείται για πρόκληση θανάτου από αμέλεια, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κανένα ίχνος ζωής του Τούρκου επιχειρηματία.

