newspaper
Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
13.08.2025 | 11:02
Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ τον Δεκαπενταύγουστο
Σημαντική είδηση:
13.08.2025 | 01:29
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Πλοίο εμβόλισε τη θαλαμηγό του τούρκου επιχειρηματία που αγνοείται – Τα στοιχεία που «έκαψαν» τον καπετάνιο
Κόσμος 13 Αυγούστου 2025 | 12:41

Πλοίο εμβόλισε τη θαλαμηγό του τούρκου επιχειρηματία που αγνοείται – Τα στοιχεία που «έκαψαν» τον καπετάνιο

Στην κατάθεσή του ο καπετάνιος είχε ισχυριστεί πως ξαφνικά ένιωσε μία δόνηση και είδε γύρω του κομμάτια ξύλου.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φωτιές: Θα μας «καίνε» 10 χρόνια οι επιπτώσεις τους

Φωτιές: Θα μας «καίνε» 10 χρόνια οι επιπτώσεις τους

Spotlight

Συνελήφθη ο καπετάνιος του πλοίου μεταφοράς ξηρού φορτίου για το ναυτικό ατύχημα μετά το οποίο εξαφανίστηκε ο επιχειρηματίας Χαλίτ Γιουκάι που είχε αναχωρήσει από τη Γιάλοβα στη νοτιοδυτική Τουρκία με τη θαλαμηγό του, με προορισμό τη Μύκονο.

Υπενθυμίζεται ότι το σκάφος του επιχειρηματία βρέθηκε κατεστραμμένο από την τουρκική ακτοφυλακή ανοιχτά της Προκοννήσου με τις  Αρχές να προσπαθούν να διαλευκάνουν την υπόθεση της εξαφάνισής του.

Αν και αρχικά ο καπετάνιος είχε αφεθεί ελεύθερος με αναστολή μετά την απολογία του,  βίντεο και φωτογραφίες τον δείχνουν να επιθεωρεί το πλοίο του λίγες ώρες μετά την σύγκρουσή του με τη θαλαμηγό του Γιουκάι, η οποία βρέθηκε μισοβυθισμένη το μεσημέρι της 5ης Αυγούστου.

Στις φωτογραφίες που δημοσιεύει η Xurryiet ο καπετάνιος του πλοίο φαίνεται να επιθεωρεί τη ζημιά στο πλοίο του.

Στην κατάθεσή του ο καπετάνιος είχε ισχυριστεί πως ξαφνικά ένιωσε μία δόνηση και είδε γύρω του κομμάτια ξύλου.

«Ήταν περίπου 17:00 και είχα κατέβει για φαγητό. Είχα επικοινωνήσει με την εταιρεία. Ξαφνικά ένιωσα μια δόνηση, δεν κατάλαβα τι συνέβαινε, κοίταξα μπροστά μου και είδα δύο κομμάτια δεξιά και αριστερά μου.

«Δεν μπορούσα να καταλάβω τι συνέβαινε. Κοίταξα μπροστά μου και είδα δύο κομμάτια δεξιά και αριστερά μου. Είδα κάτι σαν κομμάτια ξύλου. Πέρασα από τη μέση, αλλά μετά από λίγο επέστρεψα με το πλοίο. Δεν ένιωθα άνετα. Εκείνη τη στιγμή, είδα μια σωσίβια λέμβο. Δεν κατάλαβα τι ήταν τα κομμάτια ξύλου που είδα δεξιά και αριστερά μου. Όταν συνειδητοποίησα ότι δεν είχε σχέση με μένα (το πλοίο μου), συνέχισα το ταξίδι μου», είπε.

«Μετά από λίγο, τηλεφώνησα στον εκπρόσωπο της εταιρείας και του εξήγησα την κατάσταση. Τότε μου είπαν ότι δεν είχε καμία σχέση με εμάς. Είπα: “Συνεχίζω το ταξίδι μου”. Κανονικά, όταν συναντάς μια τέτοια κατάσταση, ειδοποιείς την ακτοφυλακή. Αλλά στην ψυχολογική κατάσταση που βρισκόμουν εκείνη τη στιγμή, δεν μπορούσα να σκεφτώ. Μπροστά μου υπήρχαν δύο ή τρία πλοία. Δεν είδα ούτε υποψιάστηκα ότι ήταν σκάφος, επειδή ήταν ακυβέρνητο στη μέση της θάλασσας και δεν είχε καμία σχέση με εμάς. Δεν υπήρξε σύγκρουση. Θα ακούγαμε τον θόρυβο, θα το είχαμε παρατηρήσει», συνέχισε.

Όπως υποστηρίζουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ο καπετάνιος κατηγορείται για πρόκληση θανάτου από αμέλεια, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κανένα ίχνος ζωής του Τούρκου επιχειρηματία.

Δείτε φωτογραφίες

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
Πετρέλαιο: Υπερπροσφορά με νέο ρεκόρ το 2026 βλέπει ο ΙΕΑ

Πετρέλαιο: Υπερπροσφορά με νέο ρεκόρ το 2026 βλέπει ο ΙΕΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φωτιές: Θα μας «καίνε» 10 χρόνια οι επιπτώσεις τους

Φωτιές: Θα μας «καίνε» 10 χρόνια οι επιπτώσεις τους

Business
ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ: Πώς αντιμετωπίστηκε η πυρκαγιά στο Επιχειρηματικό Πάρκο Πάτρας

ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ: Πώς αντιμετωπίστηκε η πυρκαγιά στο Επιχειρηματικό Πάρκο Πάτρας

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τακτικές λαθρεμπόρων ναρκωτικών στο πιο τολμηρό χτύπημα με drones των Ουκρανών – Βοήθησαν ανυποψίαστοι Ρώσοι
Νέες πληροφορίες 13.08.25

Τακτικές λαθρεμπόρων ναρκωτικών στο πιο τολμηρό χτύπημα με drones των Ουκρανών - Βοήθησαν ανυποψίαστοι Ρώσοι

Οι αρχιτέκτονες της ουκρανικής επίθεσης «Επιχείρηση Ιστός της Αράχνης» μελέτησαν τα καρτέλ ναρκωτικών για να περάσουν λαθραία drones στη Ρωσία

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Διχασμός στο μέτωπο και παραιτήσεις αξιωματικών: Οι Ουκρανοί στρατιώτες κόντρα στην ηγεσία
The Wall Street Journal 13.08.25

Διχασμός στο μέτωπο και παραιτήσεις αξιωματικών: Οι Ουκρανοί στρατιώτες κόντρα στην ηγεσία

Ουκρανοί αξιωματικοί είναι τόσο αποηγοητευμένοι, που δηλώνουν δημοσίως ότι «δεν μπορούμε να νικήσουμε τη Ρωσία με τους πόρους μας. Είναι μεγαλύτερη — πρέπει να είμαστε καλύτεροι».

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βολιβία: Μαζί με τον λαό θα δώσουμε μάχη στους δρόμους αν εκλεγεί η Δεξιά, λέει ο Μοράλες
Απευθύνει κάλεσμα 13.08.25

Βολιβία: Μαζί με τον λαό θα δώσουμε μάχη στους δρόμους αν εκλεγεί η Δεξιά, λέει ο Μοράλες

Δυο υποψήφιοι της δεξιάς προηγούνται, κατά δημοσκοπήσεις, ενόψει των προεδρικών εκλογών στη Βολιβία - «Δεν θα εγκαταλείψω τον βολιβιανό λαό», τονίζει ο Έβο Μοράλες

Σύνταξη
Κολομβία: Χιλιάδες αποτίουν ύστατο φόρο τιμής στον δολοφονημένο γερουσιαστή Ουρίμπε
Στρατιωτική τελετή 13.08.25

Κολομβία: Χιλιάδες αποτίουν ύστατο φόρο τιμής στον δολοφονημένο γερουσιαστή Ουρίμπε

Σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές αναμονής γύρω από το κοινοβούλιο στη Μπογκοτά καθώς χιλιάδες άνθρωποι περίμεναν τη σειρά τους για να πλησιάσουν το φέρετρο, καλυμμένο με τη σημαία της Κολομβίας

Σύνταξη
Γιατί αδειάζουν οι παραλίες στην Ιταλία;
Κόσμος 13.08.25

Γιατί αδειάζουν οι παραλίες στην Ιταλία;

Πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η πτώση έως 25% στην κίνηση των ιταλικών πλαζ, με την αντιπολίτευση να μιλάει για κρίση εισοδημάτων και την κυβέρνηση να επικαλείται... ορεινό τουρισμό

Κατερίνα Τζαβάρα
Το μεγαλύτερο του κόσμου!
Σούπερ-αεροπλάνο 13.08.25

Το μεγαλύτερο του κόσμου!

Το WindRunner, το «σούπερ cargo» κατασκευάζεται στην Ιταλία για να μεταφέρει γιγαντιαίες ανεμογεννήτριες

Γεώργιος Μαζιάς
Νότια Κορέα: Μετά τον πρόεδρο σύλληψη της πρώην πρώτης κυρίας με βαρύτατο κατηγορητήριο
Κόσμος 13.08.25

Μετά τον πρόεδρο σύλληψη της πρώην πρώτης κυρίας της Νότιας Κορέας με βαρύτατο κατηγορητήριο

Με κατηγορίες για διαφθορά, δωροδοκία, παρέμβαση στις εκλογές, εσωτερική πληροφόρηση και χειραγώγηση μετοχών, η Νότια Κορέα παρακολουθεί την πρώην Πρώτη Κυρία να προφυλακίζεται.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Χειριστικός» Πούτιν εναντίον «συναισθηματικού» Τραμπ – Τι δείχνουν οι παλιές συναντήσεις τους για την Αλάσκα
Financial Times 13.08.25

Το ιστορικό των παράξενων συναντήσεων Πούτιν-Τραμπ και η σύνοδος στην Αλάσκα

Οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ρωσίας έχουν ήδη συναντηθεί κι άλλες φορές στο παρελθόν, σε άλλες, ίσως καλύτερες εποχές. Εν όψει της συνόδου στην Αλάσκα ίσως μπορούν να γίνουν προγνώσεις

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράκ: Το λίκνο του πολιτισμού «πεθαίνει» από λειψυδρία και όλα συγκλίνουν πως ευθύνεται η Τουρκία
Κόσμος 13.08.25

Ιράκ: Το λίκνο του πολιτισμού «πεθαίνει» από λειψυδρία και όλα συγκλίνουν πως ευθύνεται η Τουρκία

Ο Τίγρης και ο Ευφράτης, οι πηγές ζωής που παρέχουν το 86% των επιφανειακών υδάτων του Ιράκ, οι ποταμοί που έχτισαν και γκρέμισαν αυτοκρατορίες, συρρικνώνονται με ταχείς ρυθμούς.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βόρεια Κορέα – Ρωσία: Πούτιν και Κιμ υπόσχονται να «ενισχύσουν» τη συνεργασία τους
Β. Κορέα - Ρωσία 13.08.25

Πούτιν και Κιμ υπόσχονται να «ενισχύσουν» τη συνεργασία τους

Πούτιν και Κιμ «επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να ενισχύσουν τη συνεργασία στο μέλλον», στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας τους λίγες ημέρες πριν τη συνάντηση του ρώσου προέδρου με τον Τραμπ.

Σύνταξη
Γουατεμάλα: Ποινές φυλάκισης από 6 έως 25 έτη σε έξι πρώην υπαλλήλους για το θάνατο 41 κοριτσιών
«Γυναικοκτονίες» 13.08.25

Γουατεμάλα: Ποινές φυλάκισης από 6 έως 25 έτη σε έξι πρώην υπαλλήλους για το θάνατο 41 κοριτσιών

Έξι πρώην υπάλληλοι καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης για την πυρκαγιά σε ξενώνα στη Γουατεμάλα. Τα κορίτσια είχαν εξεγερθεί καταγγέλλοντας σεξουαλική εκμετάλλευση και κακομεταχείριση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιράν: Συνεχίζει να διαθέτει 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου, εκτιμά ο Νετανιάχου
Εκτίμηση Νετανιάχου 13.08.25

«Το Ιράν συνεχίζει να διαθέτει 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εκτιμά πως το Ιράν συνεχίζει να διαθέτει 400 και πλέον κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου κατά 60%, καθώς δεν καταστράφηκαν από τους πρόσφατους βομβαρδισμούς του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Ισπανία: Γιοτ έπιασε φωτιά κοντά στην Ίμπιζα και βούλιαξε – Επέζησαν πλήρωμα και επιβάτες [Βίντεο]
Βαλεαρίδες νήσοι 13.08.25

Γιοτ έπιασε φωτιά κοντά στην Ίμπιζα και βούλιαξε

Το 29μετρο γιοτ Astondoa Da Vinci υπέστη σοβαρές ζημιές από πυρκαγιά στη Φορμεντέρα και βυθίστηκε. Το πλήρωμα και οι επιβαίνοντες διασώθηκαν από την Ισπανική Ακτοφυλακή

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νέα Αριστερά: Να αποπεμφθεί η Βούλτεψη από τη ΝΔ – Ο Μητσοτάκης παρακολουθούσε τις πυρκαγιές από τη βίλα του
Σφοδρά πυρά 13.08.25

Νέα Αριστερά: Να αποπεμφθεί η Βούλτεψη από τη ΝΔ – Ο Μητσοτάκης παρακολουθούσε τις πυρκαγιές από τη βίλα του

«Η ανεκδιήγητη Σοφία Βούλτεψη, με προκλητικό τρόπο, επιχειρεί να ρίξει την ευθύνη για τις καταστροφικές πυρκαγιές στην έλλειψη εθελοντών», υπογράμμισε η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Γκιόκας για πυρκαγιές: Η ΝΔ να σταματήσει να κρύβεται πίσω από καιρικά φαινόμενα, ατομική ευθύνη και 112
Στις πυρκαγιές 13.08.25

Γκιόκας: Η ΝΔ να σταματήσει να κρύβεται πίσω από καιρικά φαινόμενα, ατομική ευθύνη και 112

«Το ΚΚΕ δεν πιστεύει ούτε στις "παθογένειες" ούτε στη μοιρολατρία για την κλιματική αλλαγή», υπογράμμισε ο βουλευτής Α' Ανατολικής Αττικής με το ΚΚΕ Γιάννης Γκιόκας

Σύνταξη
Γούνες βίδρας, ορθόδοξοι ιερείς και μια συμφωνία 7,2 εκατομμυρίων δολαρίων – Πώς η Ρωσία πούλησε την Αλάσκα στις ΗΠΑ
«Έρημος χιονιού» 13.08.25

Γούνες βίδρας, ορθόδοξοι ιερείς και μια συμφωνία 7,2 εκατομμυρίων δολαρίων - Πώς η Ρωσία πούλησε την Αλάσκα στις ΗΠΑ

Η παρουσία της Ρωσίας στην Αλάσκα δεν ξεκίνησε με στρατούς, αλλά με γούνες. Στα μέσα του 18ου αιώνα, έμποροι και τυχοδιώκτες προχώρησαν ανατολικά διασχίζοντας τη Σιβηρία, παρακινούμενοι από την υπόσχεση των κερδοφόρων γουναρικών από θαλάσσιες ενυδρίδες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τακτικές λαθρεμπόρων ναρκωτικών στο πιο τολμηρό χτύπημα με drones των Ουκρανών – Βοήθησαν ανυποψίαστοι Ρώσοι
Νέες πληροφορίες 13.08.25

Τακτικές λαθρεμπόρων ναρκωτικών στο πιο τολμηρό χτύπημα με drones των Ουκρανών - Βοήθησαν ανυποψίαστοι Ρώσοι

Οι αρχιτέκτονες της ουκρανικής επίθεσης «Επιχείρηση Ιστός της Αράχνης» μελέτησαν τα καρτέλ ναρκωτικών για να περάσουν λαθραία drones στη Ρωσία

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΠΑΣΟΚ: Απαιτείται αναμορφωμένο σύστημα Πολιτικής Προστασίας – Να μπει τέλος στον φαύλο κύκλο της καταστροφής
Πυρκαγιές 13.08.25

ΠΑΣΟΚ: Απαιτείται αναμορφωμένο σύστημα Πολιτικής Προστασίας – Να μπει τέλος στον φαύλο κύκλο της καταστροφής

«Με την ένταση της πίεσης, ο πρωθυπουργός επέστρεψε τελικά από τις διακοπές του στην Αθήνα. Σωστά έπραξε — αλλά άργησε πολύ, και φάνηκε ότι αναγκάστηκε να το πράξει», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Εργατικό Κέντρο Πάτρας: Ενώ η ΒΙΠΕ καίγεται επιχειρήσεις λειτουργούν θέτοντας σε κίνδυνο εργαζομένους
«Να εκκενωθεί» 13.08.25

Καταγγελία από Εργατικό Κέντρο Πάτρας: Ενώ η ΒΙΠΕ καίγεται επιχειρήσεις λειτουργούν θέτοντας σε κίνδυνο εργαζομένους

Τη σοβαρή καταγγελία έκανε το Εργατικό Κέντρο Πάτρας που καλεί τους εργαζόμενους να επικοινωνούν σε κάθε περίπτωση εργοδοτικής αυθαιρεσίας

Σύνταξη
Η αντίδραση της Σάρα Φέργκιουσον στην απιστία του πρίγκιπα Άντριου με «περισσότερες από 12 γυναίκες»
«Ήμουν πληγωμένη» 13.08.25

Η αντίδραση της Σάρα Φέργκιουσον στην απιστία του πρίγκιπα Άντριου με «περισσότερες από 12 γυναίκες»

Ένα νέο βιβλίο αναφέρει επίσης ότι η Φέργκιουσον συνειδητοποίησε γρήγορα ότι ήταν προορισμένη να γίνει «χήρα της ακτής» και ότι αυτό «την πόνεσε πολύ».

Σύνταξη
Καρυστιανού: Η κυβέρνηση δεν άγγιξε κανέναν πολιτικό για κακούργημα – Όλα καλώς καμωμένα για τους δολοφόνους των παιδιών μας
«Απόλυτη απαξίωση» 13.08.25

Καρυστιανού: Η κυβέρνηση δεν άγγιξε κανέναν πολιτικό για κακούργημα – Όλα καλώς καμωμένα για τους δολοφόνους των παιδιών μας

«Άλλη μία τρανή δήλωση αποκάλυψης των υπεύθυνων για το έγκλημα των Τεμπών και για τη συγκάλυψή του, η δήλωση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέα, Λάουρα Κοβέσι», τόνισε η Μαρία Καρυστιανού

Σύνταξη
Σακελλαρίδης: Ο Μητσοτάκης «πουλάει» ασφάλεια και αφήνει στάχτες – Μόνο οργή για την κυβέρνηση
Βολές 13.08.25

Σακελλαρίδης: Ο Μητσοτάκης «πουλάει» ασφάλεια και αφήνει στάχτες – Μόνο οργή για την κυβέρνηση

«Μονό οργή απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση, που για ακόμα μια χρονιά παρακολουθεί αμήχανη την προδιαγεγραμμένη καταστροφή», τονίζει ο γραμματέας της ΚΕ της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδης

Σύνταξη
Πόσες τηγανητές πατάτες «εγκυμονούν» διαβήτη;
Υγεία 13.08.25

Πόσες τηγανητές πατάτες «εγκυμονούν» διαβήτη;

Νέα μελέτη δείχνει ότι οι αγαπημένες μικρών και μεγάλων τηγανητές πατάτες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2, αλλά δεν ισχύει το ίδιο για τις βραστές ή τις ψητές πατάτες καθώς και για τον πουρέ

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Θεσσαλονίκη: 50χρονη παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και βρέθηκαν πάνω της… ναρκωτικά και μαχαίρια
Στο Κορδελιό 13.08.25

Θεσσαλονίκη: 50χρονη παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και βρέθηκαν πάνω της… ναρκωτικά και μαχαίρια

Η 50χρονη συνελήφθη και με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος της αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
Απόρρητο