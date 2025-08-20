Κυβέρνηση σε αποδρομή και αδρανής καταγγέλλει η αντιπολίτευση – «Σε όλα έχουν βρεθεί αναξιόπιστοι»

Σφοδρά πυρά κατά της ΝΔ εξαπολύουν στελέχη της αντιπολίτευσης, τονίζοντας πως βρίσκεται σε αποδρομή. Παράλληλα, επισημαίνουν, εν όψει και της ΔΕΘ και των «θετικών αφηγημάτων» που αναζητεί ο πρωθυπουργός, πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αναξιόπιστος.

Μιλώντας στο MEGA το μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Βαγγέλης Τσόγκας, επισήμανε πως «η κυβέρνηση πλέον βρίσκεται σε μια κατάσταση αποδρομής. Έξι χρόνια μετά δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος και πολίτης να μπορεί να εμπιστευτεί μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό, οι οποίοι σε όλα τα ζητήματα έχουν βρεθεί αναξιόπιστοι».

Όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ επισήμανε πως «είναι μια καλή ευκαιρία η προσδοκία των πολιτών για να υπάρξει αυτό που λέμε εναλλακτική πρόταση εξουσίας, να αποτυπωθεί σε ένα συγκεκριμένο κυβερνητικό πρόγραμμα με συγκεκριμένες λύσεις και απαντήσεις στους πολίτες, ώστε να ξέρουν τι μέτρα θα έχουν, τι πολιτικές θα έχουν, σε μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη πρωθυπουργό».

«Δεν θα μας πει τίποτα ο πρωθυπουργός όπως και τις προηγούμενες έξι φορές για τη 13η σύνταξη»

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ από την πλευρά του, κατήγγειλε τη μη φορολόγηση των υπερκερδών, κατηγορώντας την κυβέρνηση για αδράνεια. «Είναι πράγματι η έβδομη φορά που ο πρωθυπουργός θα ανέβει στη ΔΕΘ και όπως και τις προηγούμενες έξι, δεν θα μας πει τίποτα ούτε για συλλογικές συμβάσεις εργασίας», σχολίασε ο Διονύσης Τεμπονέρας στο MEGA.

Συνέχισε λέγοντας πως «θυμίζω ότι η χώρα μας είναι ουραγός, με αποτέλεσμα πράγματι να είμαστε προτελευταία πλευράς αγοραστικής δύναμης χώρας στην Ευρώπη για τους πολίτες. Το 46% των πολιτών φέτος δεν κατόρθωσαν να πάνε διακοπές ούτε μία εβδομάδα. Δεν θα μας πει τίποτα ο πρωθυπουργός όπως και τις προηγούμενες έξι φορές για τη 13η σύνταξη στους συνταξιούχους, δεν θα μας πει τίποτα για το 13ο και 14ο μισθό στο Δημόσιο, δεν θα μας πει τίποτα για τη μείωση του ΦΠΑ, δεν θα μας πει τίποτα για τη ρύθμιση οφειλών σε εισφορές και ασφαλιστικά ταμεία αλλά και στην εφορία, κάτι το οποίο αφορά βεβαίως εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και βέβαια τα έσοδα τα οποία υπάρχουν από το υπερπλεόνασμα της φοροεπιδρομής της Νέας Δημοκρατίας».

Όσον αφορά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής με τη ΝΔ Βασίλης Οικονόμου τόνισε πως το κυβερνών κόμμα με την πολιτική του έχει διαμορφώσει δημοσιονομικό χώρο που είναι ικανό να δώσει κοινωνικό μέρισμα.

«Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με πολλούς τρόπους. Αυξάνουμε μισθούς, συντάξεις, μειώνουμε τη φορολογία. 72% φόροι μειώθηκαν το προηγούμενο έξι χρόνια. Όταν λοιπόν μειώνει το κράτος τους φόρους, δηλαδή αυτό που καλείσαι να πληρώσεις και δεν τα πληρώνεις και μένουν στην τσέπη σου, είναι το εισόδημα που έχεις», ανέφερε.

Κόντρα για το επίδομα επικινδυνότητας στους υπαλλήλους της Βουλής

Παράλληλα, τα πολιτικά στελέχη αναφέρθηκαν στο ζήτημα του επιδόματος επικινδυνότητας στους υπαλλήλους της Βουλής που προκάλεσε αλγεινή εντύπωση και αντιδράσεις.

Ο κ. Οικονόμου τόνισε πως «είναι μια συνολική αντιμετώπιση των θεμάτων των υπαλλήλων της Βουλής. Δεν ακούγεται ευχάριστο αλλά είναι εργαζόμενοι και αυτοί, έχουν τα ζητήματά τους, τα έχουν θέσει ως συνδικαλιστικό όργανο που έχουν στη Βουλή».

Ακολούθως συμπλήρωσε πως «αυτή τη στιγμή έχουμε 18.000 υπηρετούντες στην πυροσβεστική υπηρεσία, τους περισσότερους ανέκαθεν. Αλλά πραγματικά έχουμε τους περισσότερους πυροσβέστες και εποχικούς που υπηρετούν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας από τη συστάσεως Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Πραγματικά γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια στο κομμάτι της Πολιτικής Προστασίας, να έχουμε τουλάχιστον αυτή τη στιγμή τους περισσότερους υπηρετούντες στην Πυροσβεστική Υπηρεσία».

Προβληματικό χαρακτήρισε ο κ. Τσόγκας το επίδομα επικινδυνότητας των υπαλλήλων της Βουλής, τονίζοντας πως με το άνοιγμα του κοινοβουλίου θα ζητηθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις και από τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

«Υπήρξαν ειδικότητες μέσα στη Βουλή, όπως οι καθαρίστριες, οι καθαριστές, οι οποίοι πράγματι κάνουν βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και σωστά κατανόησή μας δίνεται το επίδομα αυτό. Αυτό που είναι παράδοξο όμως είναι ότι την ίδια ώρα που υπάρχουν τεράστιες ανάγκες στο υπόλοιπο δημόσιο», σχολίασε ο κ. Τεμπονέρας.

