«Επικοινωνιακή βιομηχανία τα μέτρα για τη ΔΕΘ», λέει η Τζάκρη – «Η κυβέρνηση δημιουργεί ψευδαισθήσεις»

Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε η ανεξάρτητη βουλεύτρια Πέλλας, αντιπρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Θεοδώρα Τζάκρη, σχετικά με τα «μέτρα» και τα «θετικά αφηγήματα» που θα αναζητήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.

«Από χθες η καλοπληρωμένη επικοινωνιακή βιομηχανία του Μαξίμου, άρχισε να διοχετεύει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης πληροφορίες περί δήθεν μέτρων για συντάξεις, μισθούς, δώρα που έρχονται δήθεν, όμως όλα αυτά είναι βαρύγδουποι τίτλοι για να δημιουργήσουν ψευδαισθήσεις στους πολίτες, είτε για μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί από τον Απρίλιο και έχουν ως εκ τούτου προεξοφληθεί, όπως για παράδειγμα το περιβόητο βοήθημα των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους και αυτό με προϋποθέσεις, ή η δήθεν επιστροφή του ενός ενοικίου, που δήθεν επιστρέφεται αλλά δεν θα επιστραφεί ποτέ», τόνισε η κ. Τζάκρη μιλώντας στο MEGA.

Σύμφωνα με την ίδια, συγκεντρώνονται υπερπλεονάσματα και ένα μικρό μέρος αυτών επιστρέφει στους πολίτες.

«Δηλαδή, συγκεντρώνουμε ματωμένα υπερπλεονάσματα, 10 δισεκατομμύρια ήδη τώρα που μιλάμε και η πρόβλεψη είναι για το τέλος του χρόνου 15 δισεκατομμύρια υπερπλεονάσματα, δίνουμε το 1/10 από αυτό στους πολίτες, γιατί επιλέξαμε εμείς ως χώρα να προεξοφλούμε δάνεια για τα οποία κανένας δεν μας ζήτησε να προεξοφλήσουμε το πρώτο μνημόνιο με 1% επιτόκιο, σε γερμανικές και γαλλικές τράπεζες. Δημιουργούμε δηλαδή ρευστότητα στις τράπεζες αυτές από το αίμα του ελληνικού λαού στην προκείμενη περίπτωση, και ξέρετε εγώ, αν ήμουν συνωμοσιολόγος ή καχύποπτη, θα έλεγα επειδή τίποτα δεν χαρίζεται στους μεγαλοτραπεζίτες, θα έλεγα ότι αυτό δεν γίνεται χωρίς ανταλλάγματα, έτσι;», είπε.

Συμπλήρωσε ότι «από εκεί και πέρα, σε κάθε περίπτωση, ό,τι σκηνοθεσία και να στήσει αυτή η κυβέρνηση, θα περάσει δύσκολα ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ, γιατί στην ομιλία μπορείς να πεις ό,τι θέλεις, όπου θα πρέπει να εξηγήσει στους πολίτες και σε όσα ΜΜΕ έχουν παραμείνει ανεξάρτητα, τι γίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την εμπλοκή των υπουργών και των βουλευτών τους, αυτό το τεράστιο σκάνδαλο, αυτήν τη συμμορία δηλαδή την εγκληματική, τι γίνεται με τη συνεχιζόμενη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών, τι γίνεται με το γεγονός ότι η χώρα μας καίγεται αβοήθητη και τι γίνεται βεβαίως με το γεγονός ότι στη χώρα μας αυτή, 8 στους 10 πολίτες δεν μπορούν να επιβιώσουν».

Καταληκτικά επισήμανε πως «δεν υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα, υπάρχει επικοινωνιακή βιομηχανία καλοπληρωμένη που θέλει δήθεν να μας πείσει ότι όλα αυτά έχουν συμβεί, ενώ δεν έχουν συμβεί και δεν θα συμβούν ποτέ».

«Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, αυτό και κάνουμε»

Στο MEGA για το ίδιο θέμα μίλησε και η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου, λέγοντας ότι δεν πρέπει να… καλλιεργούνται προσδοκίες.

«Η ελληνική κυβέρνηση έχει απόλυτη επίγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και το χρέος της κυβέρνησης, της Πολιτείας, είναι μεγάλο μέρος αυτών των δυσκολιών που αντιμετωπίζει να βρίσκει λύσεις και με έναν μόνιμο τρόπο και με έναν σχεδιασμό και με έναν πειστικό τρόπο και αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, τα τελευταία έξι χρόνια σε πάρα πολλούς τομείς, στην υγεία, στην παιδεία, στην οικονομία, στην ανάπτυξη, στη Δικαιοσύνη», ανέφερε η κ. Σδούκου, τονίζοντας πως «όταν μιλάμε για τις παροχές στην επικείμενη ΔΕΘ, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να μην καλλιεργούμε προσδοκίες και μετά τις προσδοκίες έρχονται και απογοητεύσεις».

Ακολούθως εξύμνησε τις πολιτικές του κ. Μητσοτάκη, λέγοντας πως «δεν είναι καθόλου αυτονόητο ότι το καλάθι έχει γεμίσει και ο τρόπος με τον οποίον έχει γεμίσει αυτό το καλάθι για να πας και να ανακοινώσεις μέτρα που επηρεάζουν, διευκολύνουν μετά την καθημερινότητα των πολιτών ή αυξάνουν το εισόδημα των ανθρώπων. Αυτό το δεν είναι καθόλου αυτονόητο, έχει απόλυτη σήμερα σημασία στην τρέχουσα συγκυρία, διότι αυτό που κατάφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το οικονομικό επιτελείο τα τελευταία χρόνια, είναι να δημιουργήσουν συνθήκες στη χώρα, στέρεες βάσεις μίας υγιούς δημοσιονομικής πορείας που μας επιτρέπει σιγά σιγά, σταθερά, με αυτό το νοικοκύρεμα που έχει γίνει σε αυτήν την εξαετία στα οικονομικά, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε πια με μέτρα και πολιτικές όπως είναι οι φορολογικές ελαφρύνσεις».

Πρόσθεσε πως «στην τσέπη ο πολίτης έχει δει πρόοδο τα τελευταία χρόνια από τις αυξήσεις που έχουν γίνει στους μισθούς, από τη μείωση των φόρων, έχουμε βοηθήσει τους χαμηλοσυνταξιούχους, τις οικογένειες με τις επιστροφές των ενοικίων. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, αυτό και κάνουμε, με σοβαρότητα, με συνέπεια και με υπευθυνότητα».

Τέλος, επισήμανε πως «το οικονομικό επιτελείο που προετοιμάζει τα μέτρα και τις ανακοινώσεις που θα ακούσετε από τον πρωθυπουργό, έχει βάλει όλα τα δημοσιονομικά δεδομένα πάνω στο τραπέζι».

