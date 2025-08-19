newspaper
Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
«Επικοινωνιακή βιομηχανία τα μέτρα για τη ΔΕΘ», λέει η Τζάκρη – «Η κυβέρνηση δημιουργεί ψευδαισθήσεις»
Πολιτική Γραμματεία 19 Αυγούστου 2025 | 11:43

«Επικοινωνιακή βιομηχανία τα μέτρα για τη ΔΕΘ», λέει η Τζάκρη – «Η κυβέρνηση δημιουργεί ψευδαισθήσεις»

«Ό,τι σκηνοθεσία και να στήσει αυτή η κυβέρνηση, θα περάσει δύσκολα ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ», τόνισε ο αντιπρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Θεοδώρα Τζάκρη

Σύνταξη
A
A
Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε η ανεξάρτητη βουλεύτρια Πέλλας, αντιπρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Θεοδώρα Τζάκρη, σχετικά με τα «μέτρα» και τα «θετικά αφηγήματα» που θα αναζητήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.

«Από χθες η καλοπληρωμένη επικοινωνιακή βιομηχανία του Μαξίμου, άρχισε να διοχετεύει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης πληροφορίες περί δήθεν μέτρων για συντάξεις, μισθούς, δώρα που έρχονται δήθεν, όμως όλα αυτά είναι βαρύγδουποι τίτλοι για να δημιουργήσουν ψευδαισθήσεις στους πολίτες, είτε για μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί από τον Απρίλιο και έχουν ως εκ τούτου προεξοφληθεί, όπως για παράδειγμα το περιβόητο βοήθημα των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους και αυτό με προϋποθέσεις, ή η δήθεν επιστροφή του ενός ενοικίου, που δήθεν επιστρέφεται αλλά δεν θα επιστραφεί ποτέ», τόνισε η κ. Τζάκρη μιλώντας στο MEGA.

Σύμφωνα με την ίδια, συγκεντρώνονται υπερπλεονάσματα και ένα μικρό μέρος αυτών επιστρέφει στους πολίτες.

«Δηλαδή, συγκεντρώνουμε ματωμένα υπερπλεονάσματα, 10 δισεκατομμύρια ήδη τώρα που μιλάμε και η πρόβλεψη είναι για το τέλος του χρόνου 15 δισεκατομμύρια υπερπλεονάσματα, δίνουμε το 1/10 από αυτό στους πολίτες, γιατί επιλέξαμε εμείς ως χώρα να προεξοφλούμε δάνεια για τα οποία κανένας δεν μας ζήτησε να προεξοφλήσουμε το πρώτο μνημόνιο με 1% επιτόκιο, σε γερμανικές και γαλλικές τράπεζες. Δημιουργούμε δηλαδή ρευστότητα στις τράπεζες αυτές από το αίμα του ελληνικού λαού στην προκείμενη περίπτωση, και ξέρετε εγώ, αν ήμουν συνωμοσιολόγος ή καχύποπτη, θα έλεγα επειδή τίποτα δεν χαρίζεται στους μεγαλοτραπεζίτες, θα έλεγα ότι αυτό δεν γίνεται χωρίς ανταλλάγματα, έτσι;», είπε.

Συμπλήρωσε ότι «από εκεί και πέρα, σε κάθε περίπτωση, ό,τι σκηνοθεσία και να στήσει αυτή η κυβέρνηση, θα περάσει δύσκολα ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ, γιατί στην ομιλία μπορείς να πεις ό,τι θέλεις, όπου θα πρέπει να εξηγήσει στους πολίτες και σε όσα ΜΜΕ έχουν παραμείνει ανεξάρτητα, τι γίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την εμπλοκή των υπουργών και των βουλευτών τους, αυτό το τεράστιο σκάνδαλο, αυτήν τη συμμορία δηλαδή την εγκληματική, τι γίνεται με τη συνεχιζόμενη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών, τι γίνεται με το γεγονός ότι η χώρα μας καίγεται αβοήθητη και τι γίνεται βεβαίως με το γεγονός ότι στη χώρα μας αυτή, 8 στους 10 πολίτες δεν μπορούν να επιβιώσουν».

Καταληκτικά επισήμανε πως «δεν υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα, υπάρχει επικοινωνιακή βιομηχανία καλοπληρωμένη που θέλει δήθεν να μας πείσει ότι όλα αυτά έχουν συμβεί, ενώ δεν έχουν συμβεί και δεν θα συμβούν ποτέ».

«Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, αυτό και κάνουμε»

Στο MEGA για το ίδιο θέμα μίλησε και η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου, λέγοντας ότι δεν πρέπει να… καλλιεργούνται προσδοκίες.

«Η ελληνική κυβέρνηση έχει απόλυτη επίγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και το χρέος της κυβέρνησης, της Πολιτείας, είναι μεγάλο μέρος αυτών των δυσκολιών που αντιμετωπίζει να βρίσκει λύσεις και με έναν μόνιμο τρόπο και με έναν σχεδιασμό και με έναν πειστικό τρόπο και αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, τα τελευταία έξι χρόνια σε πάρα πολλούς τομείς, στην υγεία, στην παιδεία, στην οικονομία, στην ανάπτυξη, στη Δικαιοσύνη», ανέφερε η κ. Σδούκου, τονίζοντας πως «όταν μιλάμε για τις παροχές στην επικείμενη ΔΕΘ, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να μην καλλιεργούμε προσδοκίες και μετά τις προσδοκίες έρχονται και απογοητεύσεις».

Ακολούθως εξύμνησε τις πολιτικές του κ. Μητσοτάκη, λέγοντας πως «δεν είναι καθόλου αυτονόητο ότι το καλάθι έχει γεμίσει και ο τρόπος με τον οποίον έχει γεμίσει αυτό το καλάθι για να πας και να ανακοινώσεις μέτρα που επηρεάζουν, διευκολύνουν μετά την καθημερινότητα των πολιτών ή αυξάνουν το εισόδημα των ανθρώπων. Αυτό το δεν είναι καθόλου αυτονόητο, έχει απόλυτη σήμερα σημασία στην τρέχουσα συγκυρία, διότι αυτό που κατάφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το οικονομικό επιτελείο τα τελευταία χρόνια, είναι να δημιουργήσουν συνθήκες στη χώρα, στέρεες βάσεις μίας υγιούς δημοσιονομικής πορείας που μας επιτρέπει σιγά σιγά, σταθερά, με αυτό το νοικοκύρεμα που έχει γίνει σε αυτήν την εξαετία στα οικονομικά, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε πια με μέτρα και πολιτικές όπως είναι οι φορολογικές ελαφρύνσεις».

Πρόσθεσε πως «στην τσέπη ο πολίτης έχει δει πρόοδο τα τελευταία χρόνια από τις αυξήσεις που έχουν γίνει στους μισθούς, από τη μείωση των φόρων, έχουμε βοηθήσει τους χαμηλοσυνταξιούχους, τις οικογένειες με τις επιστροφές των ενοικίων. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, αυτό και κάνουμε, με σοβαρότητα, με συνέπεια και με υπευθυνότητα».

Τέλος, επισήμανε πως «το οικονομικό επιτελείο που προετοιμάζει τα μέτρα και τις ανακοινώσεις που θα ακούσετε από τον πρωθυπουργό, έχει βάλει όλα τα δημοσιονομικά δεδομένα πάνω στο τραπέζι».

Δείτε την πολιτική αντιπαράθεση στο MEGA:

ΣΥΡΙΖΑ για Χαλάνδρι: Ακόμη μια γυναικοκτονία – Ο Φλωρίδης αρνείται πεισματικά την νομική αναγνώριση του όρου
Της 47χρονης 19.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για Χαλάνδρι: Ακόμη μια γυναικοκτονία – Ο Φλωρίδης αρνείται πεισματικά την νομική αναγνώριση του όρου

«Ακόμα ένα τραγικό περιστατικό γυναικοκτονίας στην Ελλάδα», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και τονίζει μέτρα για την «ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών προστασίας των γυναικών»

Σύνταξη
Σε δύο τηλεδιασκέψεις για την Ουκρανία θα συμμετάσχει ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 19.08.25

Σε δύο τηλεδιασκέψεις για την Ουκρανία θα συμμετάσχει ο Μητσοτάκης

Οι διαδικτυακές συσκέψεις θα πραγματοποιηθεί στον απόηχο των χθεσινών συναντήσεων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο και τους Ευρωπαίους ηγέτες

Σύνταξη
Στην Πάτρα ο Κασσελάκης, στον απόηχο των καταστροφικών πυρκαγιών – Συναντήσεις με φορείς
Κίνημα Δημοκρατίας 19.08.25

Στην Πάτρα ο Κασσελάκης, στον απόηχο των καταστροφικών πυρκαγιών – Συναντήσεις με φορείς

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στην Αχαΐα, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης θα έχει σειρά συναντήσεων με τοπικούς φορείς και εκπροσώπους της κοινωνίας

Σύνταξη
Σαν το φτωχό συγγενή η Ευρώπη στην αυλή του Τραμπ για την Ουκρανία και ο λαός στου Μητσοτάκη τα δημόσια νοσοκομεία
in Confidential 19.08.25

Σαν το φτωχό συγγενή η Ευρώπη στην αυλή του Τραμπ για την Ουκρανία και ο λαός στου Μητσοτάκη τα δημόσια νοσοκομεία

Στη χώρα που ο Μητσοτάκης περιγράφει με δημόσιες αναρτήσεις θα 'παιρνε 50%, σε αυτή που έχει φτιάξει και έτσι όπως την έχει καταντήσει το 20% σε λίγο θα παίζεται και αυτό. Πολλά χαμόγελα από τον Τραμπ, με μαύρα ο Ζελένσκι, αρχαίου δράματος χορός οι Ευρωπαίοι

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Φουντώνει η συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης για αλλαγή του εκλογικού νόμου, προδίδοντας τον φόβο του Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 19.08.25

Φουντώνει η συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης για αλλαγή του εκλογικού νόμου, προδίδοντας τον φόβο του Μαξίμου

Υπό το βάρος του αρνητικού κλίματος και των δημοσκοπικών ποσοστών της ΝΔ, το Μαξίμου έχει αφήσει τη συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης για αλλαγή του εκλογικού νόμου να φουντώσει εκ νέου. Θα εμφανιστεί εντέλει ανακόλουθος ο πρωθυπουργός με τις κατηγορηματικές διαψεύσεις του;

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
ΣΥΡΙΖΑ: Σε επιφυλακή για την αλλαγή του εκλογικού νόμου – εκλογική ατζέντα ενόψει ΔΕΘ
Πολιτική Γραμματεία 19.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Σε επιφυλακή για την αλλαγή του εκλογικού νόμου – εκλογική ατζέντα ενόψει ΔΕΘ

Ο Αλέξης Τσίπρας κάνει τον πρόλογο της ΔΕΘ, κυβερνητικό πρόγραμμα από Φάμελλο με παροχές σε συνταξιούχους, ενεργά τα εκλογικά σενάρια για την Κουμουνδούρου.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη για το ΕΣΥ: «Στην εικονική πραγματικότητα του Μαξίμου, όλα βαίνουν καλώς στην υγεία»
«Καμουφλάζ αποτυχίας» 18.08.25

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη για το ΕΣΥ: «Στην εικονική πραγματικότητα του Μαξίμου, όλα βαίνουν καλώς στην υγεία»

Επίθεση του ΠΑΣΟΚ στον πρωθυπουργό για την ανάρτησή του σχετικά με το ΕΣΥ. Καλεί τον Κ.Μητσοτάκη να σταματήσει τις «θριαμβολογίες» και να δείξει «πολιτική βούληση για ανασυγκρότηση» του συστήματος.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Προκλητική η προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να παρουσιάσει ωραιοποιημένη εικόνα για το ΕΣΥ
Επικαιρότητα 18.08.25

ΚΚΕ: Προκλητική η προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να παρουσιάσει ωραιοποιημένη εικόνα για το ΕΣΥ

«Το πραγματικά ανθρώπινο και αποτελεσματικό ΕΣΥ μπορεί να είναι μόνο ένα σύστημα αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν, καθολικό, με πλήρη στελέχωση και χρηματοδότηση από το κράτος, χωρίς καμία επιχειρηματική δράση», σημειώνει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Φάμελλος: Ο πρωθυπουργός εργαλειοποιεί την ευγένεια, το ήθος και το φιλότιμο των υγειονομικών
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 18.08.25

Φάμελλος: Ο πρωθυπουργός εργαλειοποιεί την ευγένεια, το ήθος και το φιλότιμο των υγειονομικών

Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη έκανε ο Σωκράτης Φάμελλος, μετά την ανάρτηση του πρωθυπουργού για το ΕΣΥ. Και τον εγκάλεσε, λέγοντας ότι «προσπαθεί να δικαιολογήσει την ιδιωτικοποίησή του»

Σύνταξη
Le Monde: Διαλυμένο το ελληνικό εθνικό σύστημα υγείας – «Έλλειψη επενδύσεων και προσωπικού, χαμηλές αμοιβές»
Στην Κυριακάτικη έκδοση 18.08.25

Le Monde: Διαλυμένο το ελληνικό εθνικό σύστημα υγείας – «Έλλειψη επενδύσεων και προσωπικού, χαμηλές αμοιβές»

Ηχηρό ράπισμα από τη γαλλική εφημερίδα, που τονίζει πως ο τομέας της υγείας στην Ελλάδα υποφέρει από έλλειψη επενδύσεων και προσωπικού, ενώ κάνει λόγο «για χαμηλές αμοιβές που ωθούν τους γιατρούς να στραφούν στον ιδιωτικό τομέα»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η Νέα Δημοκρατία χορηγός της ακρίβειας – Αναγκαία η πολιτική αλλαγή
Δήλωση Νικητιάδη 18.08.25

ΠΑΣΟΚ: Η Νέα Δημοκρατία χορηγός της ακρίβειας – Αναγκαία η πολιτική αλλαγή

«Αντί η κυβέρνηση να στηρίξει τους πολίτες, αρνείται -όπως προκύπτει από τις ίδιες τις διαρροές της- να εξετάσει τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα», τονίζει ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Γιώργος Νικητιάδης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης σκέφτεται την τυπική επιστροφή Δημητριάδη – Σύμπτωμα φόβου, κίνηση πανικού και αδυναμία ελέγχου
«Ηττοπάθεια» 18.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης σκέφτεται την τυπική επιστροφή Δημητριάδη – Σύμπτωμα φόβου, κίνηση πανικού και αδυναμία ελέγχου

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκτιμά ότι με την «τυπική επιστροφή» Δημητριάδη στο στενό επιτελείο του πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης «προσπαθεί να διαμορφώσει τους καλύτερους όρους για την πτώση του»

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Να σταματήσει το πάρτι με το δημόσιο χρήμα – Κατέρρευσε το αφήγημα της κυβέρνησης ότι μειώνει φόρους
ΠΑΣΟΚ 18.08.25

Τσουκαλάς: Να σταματήσει το πάρτι με το δημόσιο χρήμα – Κατέρρευσε το αφήγημα της κυβέρνησης ότι μειώνει φόρους

«Αυτό που βλέπουμε επί ημερών της ΝΔ είναι να διευρύνονται οι κοινωνικές ανισότητες και αυτή η υποτυπώδης ανάπτυξη να μην φτάνει στις τσέπες των πολιτών», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Πάνω από έξι στους δέκα παραμένει έως 4 ώρες στα επείγοντα – «Ενθαρρυντική εικόνα» για τον Μητσοτάκη
ΕΣΥ 18.08.25

Πάνω από έξι στους δέκα παραμένει έως 4 ώρες στα επείγοντα – «Ενθαρρυντική εικόνα» για τον Μητσοτάκη

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την κατάσταση του ΕΣΥ και η... «ενθαρρυντική εικόνα» παρά τη μεγάλη πίεση στα επείγοντα - Τα προβλήματα στα νοσοκομεία παραμένουν, με τον πρωθυπουργό να επιχειρεί να τα ωραιοποιήσει

Σύνταξη
«Νέα Γιάλτα», «στάση κομπάρσου», «εποχές αναστάτωσης» – Πώς βλέπουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση τις διεθνείς εξελίξεις
Στο πλαίσιο του Ουκρανικού 18.08.25

«Νέα Γιάλτα», «στάση κομπάρσου», «εποχές αναστάτωσης» – Πώς βλέπουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση τις διεθνείς εξελίξεις

Ο υφυπουργός Γιάννης Λοβέρδος, το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Βάσια Αναστασίου και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Κώστας Μπάρκας αναφέρθηκαν στις εξελίξεις γύρω από το Ουκρανικό στο φόντο των συναντήσεων του Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
«Η κυβερνητική γραμμή ήταν μεταξύ ‘κλιματική κρίση’ και ‘πάρτε κουβάδες’» – Αντιπολιτευτικά πυρά για τις πυρκαγιές
Σφοδρά πυρά 18.08.25

«Η κυβερνητική γραμμή ήταν μεταξύ ‘κλιματική κρίση’ και ‘πάρτε κουβάδες’» – Αντιπολιτευτικά πυρά για τις πυρκαγιές

Βάσια Αναστασίου από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και Κώστας Μπάρκας από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκτόξευσαν βέλη κατά της κυβέρνησης για τη διαχείριση των πυρκαγιών - Τι είπε ο υφυπουργός Γιάννης Λοβέρδος

Σύνταξη
Ηράκλειο: Απόπειρα ασέλγειας από οδηγό ταξί κατήγγειλε 30χρονη – Ο άνδρας αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ.
Στην Κρήτη 19.08.25

Απόπειρα ασέλγειας από οδηγό ταξί κατήγγειλε 30χρονη - Ο άνδρας αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ.

Η γυναίκα κατήγγειλε ότι ο αυτοκινητιστής άλλαξε πορεία οδηγώντας την σε χώρο στάθμευσης στο Ηράκλειο και εκεί προσπάθησε να την ακινητοποιήσει και να την φιλήσει κάνοντας σαφείς τις προθέσεις του

Σύνταξη
Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως στον 28χρονο που δολοφόνησε τη 47χρονη στο Χαλάνδρι
Γυναικοκτόνος 19.08.25

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως στον 28χρονο που δολοφόνησε τη 47χρονη στο Χαλάνδρι

Ο 28χρονος που δολοφόνησε τη 47χρονη στο Χαλάνδρι οδηγήθηκε σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Χαλάνδρι: Ακόμη μια γυναικοκτονία – Ο Φλωρίδης αρνείται πεισματικά την νομική αναγνώριση του όρου
Της 47χρονης 19.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για Χαλάνδρι: Ακόμη μια γυναικοκτονία – Ο Φλωρίδης αρνείται πεισματικά την νομική αναγνώριση του όρου

«Ακόμα ένα τραγικό περιστατικό γυναικοκτονίας στην Ελλάδα», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και τονίζει μέτρα για την «ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών προστασίας των γυναικών»

Σύνταξη
Η Ελλάδα έχει το superfood που όλοι αγνοούν!
Τα Νέα της Αγοράς 19.08.25

Η Ελλάδα έχει το superfood που όλοι αγνοούν!

Κρυμμένη μέσα στον καρπό της αγουρομάζωχτης ελιάς υπάρχει μια ουσία με τόσο ισχυρή βιολογική δράση που οι επιστήμονες τη χαρακτηρίζουν ως ένα από τα πιο ελπιδοφόρα φυσικά μόρια προστασίας του οργανισμού.

Σύνταξη
Μοντέλο του OnlyFans αποκαλεί αποτυχημένους όσους εργάζονται οκτάωρο και το διαδίκτυο τη «δικάζει»
Καλύτερα να μασάς 19.08.25

Μοντέλο του OnlyFans αποκαλεί αποτυχημένους όσους εργάζονται οκτάωρο και το διαδίκτυο τη «δικάζει»

Η Lil Tay, μουσικός και μοντέλο του OnlyFans, αποφάσισε να στρέψει τους πάντες εναντίον της, αποκαλώντας «αποτυχημένες» τις γυναίκες άνω των 25 που συνεχίζουν να εργάζονται οκτάωρο και δεν ακολουθούν τα βήματά της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
To 53,5% της… ντροπής του Αμορίμ
On Field 19.08.25

To 53,5% της… ντροπής του Αμορίμ

«Σπάει» το ένα αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Αμορίμ. Η νέα ανεπιθύμητη πρωτιά…

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
«Πάει να κλέψει τον Ντουναρούμα από τη Σίτι η Γιουνάιτεντ» (pic)
Ποδόσφαιρο 19.08.25

«Πάει να κλέψει τον Ντουναρούμα από τη Σίτι η Γιουνάιτεντ» (pic)

Όλα έδειχναν ότι ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα θα κατέληγε στο Μάντσεστερ και τη Σίτι, ωστόσο σύμφωνα με το τελευταίο ρεπορτάζ από την Αγγλία, η άλλη ομάδα της πόλης -η Γιουνάιτεντ- είναι αυτή που πάει να κάνει το μεγάλο «κόλπο»!

Σύνταξη
Άδωνι Γεωργιάδη το ΕΣΥ που υπονομεύεις το κρατούν όρθιο οι γιατροί και οι νοσηλευτές
Editorial 19.08.25

Άδωνι Γεωργιάδη το ΕΣΥ που υπονομεύεις το κρατούν όρθιο οι γιατροί και οι νοσηλευτές

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ουσιαστικά καπηλεύεται την εκτίμηση των πολιτών για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που στηρίζουν το δημόσιο σύστημα υγείας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
