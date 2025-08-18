«Η κυβερνητική γραμμή ήταν μεταξύ ‘κλιματική κρίση’ και ‘πάρτε κουβάδες’» – Αντιπολιτευτικά πυρά για τις πυρκαγιές

Βολές κατά της κυβέρνησης για τη διαχείριση των καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν τη χώρα εξαπολύει η αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για ανεπάρκεια και για λάθος κατευθύνσεις στην πυροπροστασία.

Μιλώντας στο MEGA το μέλος της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Βάσια Αναστασίου, υπογράμμισε πως «η γραμμή της κυβέρνησης ήταν κάτι μεταξύ ‘κλιματική κρίση’ και ‘πάρτε κουβάδες και τρέξτε’».

Όπως είπε, «έχουμε ένα υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης. Στις αρμοδιότητες αυτού του υπουργείου λοιπόν δεν είναι και να επιβλέπει ότι γίνεται ορθώς η συντήρηση του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ ώστε κάθε χρόνο, ενώ ξέρουμε ότι αυτά τα καλώδια βραχυκυκλώνουν, να μην βραχυκυκλώνουν; Εγώ δεν θα πω υπογειοποίηση δικτύου σε όλη την Ελλάδα, δεν υπάρχουν οι πόροι, συμφωνώ. Σε περιοχές όπως η Ανατολική Αττική, συγκεκριμένες περιοχές της Ανατολικής Αττικής, δεν πρέπει να δοθεί μια προτεραιότητα; Δεύτερον, αντιπυρικές ζώνες, δεν έχουμε επαρκώς. Καθαρισμό οικοπέδων, δεν έχουμε επαρκή πέρασμα, πέρασε στην τοπική αυτοδιοίκηση».

Ακολούθως έστρεψε τα πυρά της στη ΝΔ για τις αμετροεπείς δηλώσεις της βουλεύτριας Β’3 Νοτίου Τομέα Αθηνών Σοφίας Βούλτεψη, που είχε δηλώσει στο MEGA ότι υπάρχει έλλειψη… εθελοντών για την κατάσβεση των πυρκαγιών.

«Και να πούμε και για τους εποχικούς πυροσβέστες, επειδή ήταν άδικο αυτό που ειπώθηκε από την κ. Βούτεψη. Από την τσέπη τους πληρώνουν τον εξοπλισμό. Από την τσέπη τους πληρώνουν τα διόδια. Δεν είναι ασφαλισμένοι. Δεν δικαιούνται άδεια από τη δουλειά και είναι εκεί με αυτοθυσία. Πρέπει η Νέα Δημοκρατία επίσημα να απαντήσει ότι δεν ενστερνίζεται τις δηλώσεις της κ. Βούλτεψη», τόνισε.

«Πηγαίνουμε σε λάθος κατεύθυνση»

Ο βουλευτής Πρεβέζης και αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Κώστας Μπάρκας έκανε λόγο για ανυπολόγιστες καταστροφές στη γεωργική παραγωγή στη Φιλιππιάδα, καταλογίζοντας ευθύνες στην κυβέρνηση.

«Είναι πολλά τα λάθη. Δεν είναι η ώρα της κριτικής, ακριβώς γιατί πρέπει να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί στον κόσμο, τι ζημιές έχουν πάθει. Όμως θυμάμαι σαν τώρα τη φράση του πρωθυπουργού όταν είχε επισκεφτεί πριν περίπου τέσσερις – πέντε μήνες το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που έλεγε ότι είμαστε έτοιμοι, καλύτερα από ποτέ», επισήμανε ο κ. Μπάρκας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «αν αυτή είναι η προετοιμασία του καλύτερα από ποτέ, δηλαδή να έχουμε την εκκένωση μεγάλων πόλεων, όπως αυτή της Πάτρας, να ζητείται δηλαδή η εκκένωση των μεγάλων πόλεων, νομίζω ότι πηγαίνουμε σε λάθος αντίθετη κατεύθυνση».

Η πυροσβεστική το επιχειρησιακό σχέδιο, λέει η κυβέρνηση

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα απόδημου ελληνισμού, Γιάννης Λοβέρδος, εξέφρασε τη θλίψη για τις πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα, τονίζοντας πως το επιχειρησιακό σχέδιο κατάσβεσης το εκπονεί η πυροσβεστική υπηρεσία.

«Υπάρχουν δύο επίπεδα, η πρόληψη, τα μέσα που διατίθενται και το επιχειρησιακό σχέδιο κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης. Το επιχειρησιακό σχέδιο δεν το εκπονεί ούτε η κυβέρνηση, ούτε ο υπουργός, ούτε ο πρωθυπουργός. Το εκπονεί η πυροσβεστική υπηρεσία και το εκτελεί η πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία χωρίς καμία αμφιβολία έκανε άψογα το καθήκον της», είπε ο κ. Λοβέρδος.

Ακολούθως πρόσθεσε πως «η πυροσβεστική υπηρεσία έκανε άψογα το καθήκον της και είμαστε ευγνώμονες προς τους πυροσβέστες και τους ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας. Ή το κράτος, η κυβέρνηση, το κράτος παρείχαν στην πυροσβεστική υπηρεσία τα μέσα που είχε για στην ανάγκη της; Ναι, φέτος δώσαμε τα περισσότερα μέσα που έχουν δοθεί ποτέ στην ιστορία της Ελλάδος για την κατάσβεση των πυρκαγιών».

Στο πλαίσιο της συζήτησης, οι κ.κ. Αναστασίου, Μπάρκας και Λοβέρδος αναφέρθηκαν και στη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλάντιμιρ Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Δείτε την πολιτική αντιπαράθεση στο MEGA: