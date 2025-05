Στρατιωτική παρέλαση, εκδηλώσεις, πικνίκ, εκθέσεις και η βασιλική οικογένεια από το μπαλκόνι του Μπάκιγχαμ: η Βρετανία γιορτάζει από σήμερα τα 80 χρόνια από το τέλος του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου στην Ευρώπη.

Τέσσερις ημέρες εορτασμών ξεκινούν σήμερα με μια μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Λονδίνο στην οποία θα συμμετάσχουν και ουκρανικά στρατεύματα, σε ένδειξη υποστήριξης προς την εμπόλεμη Ουκρανία, αλλά και αυτά του ΝΑΤΟ παρουσία της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας και του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

