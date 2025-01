«Τιτανομαχία» ανάμεσα σε Μάντσεστερ Σίτι και Ρεάλ – Όλα τα ζευγάρια των play off του Champions League

Σούπερ ζευγάρι στα play off του Champions League, καθώς η Μάντσεστερ Σίτι θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης για μία θέση στις «16» ομάδες της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η κληρωτίδα έβγαλε πρώτα τον γαλλικό «εμφύλιο» μεταξύ Παρί Σεν Ζερμέν και Μπρεστ, ενώ η Μίλαν θα παίξει με τη Φέγενορντ και η Γιουβέντους με την PSV. Όσον αφορά τους Έλληνες που μπήκαν στην κλήρωση του ενδιάμεσου γύρου, η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη θα παίξει με τη Μονακό, ενώ η Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη θα αντιμετωπίσει την Αταλάντα για την πρόκριση στους «16».

Σύμφωνα με το καλεντάρι της UEFA, οι πρώτοι αγώνες των play off θα διεξαχθούν το διήμερο 11-12 Φεβρουαρίου και οι ρεβάνς 18-19 του ίδιου μήνα. Στο πρώτο ματς είναι γηπεδούχες οι ομάδες που κατέλαβαν μία εκ των θέσεων 17-24 και στη ρεβάνς αυτές που τερμάτισαν στις θέσεις 9-16.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ολόκληρο το μονοπάτι μέχρι τον τελικό της 31ης Μαΐου στο Μόναχο θα γίνει γνωστό στις 21 Φεβρουαρίου, όταν και θα έχει ολοκληρωθούν τα playoffs και θα έχουν γίνει γνωστές οι 16 ομάδες που θα συνεχίσουν στα νοκ-άουτ με φόντο το βαρύτιμο τρόπαιο.

Oι ομάδες που τερμάτισαν στην πρώτη οκτάδα στη βαθμολογία της League Phase και πήραν απευθείας εισιτήριο για τους «16» του Champions League είναι: Λίβερπουλ, Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ, Ιντερ, Ατλέτικο, Λεβερκούζεν, Λιλ και Άστον Βίλα.

Αναλυτικά τα οκτώ ζευγάρια των playoffs του Champions League:

Μπρεστ – Παρί Σεν Ζερμέν

Μονακό – Μπενφίκα

Γιουβέντους – Αϊντχόφεν

Φέγενορντ – Μίλαν

Ρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι

Σέλτικ – Μπάγερν

Μπριζ – Αταλάντα

Σπόρτινγκ – Ντόρτμουντ

Οι διασταυρώσεις στη φάση των 16

Λίβερπουλ (1η) ή Μπαρτσελόνα (2η) vs Μπρεστ – Παρί ή Μονακό – Μπενφίκα

Άρσεναλ (3η) ή Ίντερ (4η) vs Γιουβέντους – Αϊντχόφεν ή Φέγενορντ – Μίλαν

Ατλέτικο (5η) ή Λεβερκούζεν (6η) vs Σίτι – Ρεάλ ή Σέλτικ – Μπάγερν

Λιλ (7η) ή Άστον Βίλα (8η) vs Μπριζ – Αταλάντα ή Σπόρτινγκ – Ντόρτμουντ

Συνοπτικά το πρόγραμμα των αγώνων έως τον τελικό:

Play Off: 11-12 Φεβρουαρίου 2025 | 18-19 Φεβρουαρίου 2025

Φάση των «16»: 4-5 Μαρτίου 2025 | 11-12 Μαρτίου 2025

Προημιτελικοί: 8-9 Απριλίου 2025 | 15-16 Απριλίου 2025

Ημιτελικοί: 29-30 Απριλίου 2025 | 6-7 Μαΐου 2025

Τελικός: 31 Μαΐου 2025