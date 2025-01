Ακόμα πιο κοντά στο Champions League ο Ολυμπιακός: Τι χρειάζεται για να μπει απευθείας στη League Phase

Ο Ολυμπιακός έγραψε για μία ακόμη φορά ιστορία, πήρε μεγάλη νίκη με σκορ 3-0 επί της Καραμπάγκ, μπήκε στην οκτάδα της League Phase και προκρίθηκε απευθείας στη φάση των «16» του Europa League!

Με αυτή τη… διπλή ουσιαστικά πρόκριση οι «ερυθρόλευκοι» κατέκτησαν ένα υπερπολύτιμο μπόνους και πρόσθεσαν 6.500 πόντους (2.000 η νίκη, 4.500 το μπόνους πρόκρισης!) στη δικιά τους βαθμολογία. Και πλέον έχει φτάσει στους 54.500 βαθμούς πενταετίας στο σχετικό ranking της UEFA.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να «εκτοξευτεί» από τη 41η θέση στην 38η και να προσπεράσει τις Σάλτσμπουργκ, Σλάβια Πράγας, Άλκμααρ και Σαχτάρ Ντόνετσκ. Αυτή η μεγάλη άνοδος στο ranking της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας έχει μεγάλο αντίκτυπο και στην προσπάθεια που κάνουν οι Πειραιώτες να κερδίσουν το απευθείας εισιτήριο για τη League Phase του Champions League της επόμενης σεζόν (2025/26).

‼Monster coefficient week for Rangers 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (+7.000) and Olympiacos 🇬🇷 (+6.500)💥

Especially important for Olympiacos 🇬🇷 who jumped over Shakhtar 🇺🇦 and came within 1.5 pts to Dinamo 🇭🇷.

Olympiacos now needs 1 win (or 2 draws) in R16 to overtake Dinamo.

Bodo/Glimt 🇳🇴 wasted a… pic.twitter.com/9eYoMnvzl9

— Football Meets Data (@fmeetsdata) January 30, 2025