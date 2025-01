Όταν η Klavdia ήταν ξανά υποψήφια για τη Eurovision το 2023

Η Klavdia συστήθηκε στο μουσικό αλλά και τηλεοπτικό κοινό το 2018 μόλις σε ηλικία 15 ετών.

Ήταν τότε που η έφηβη Κλαυδία Παπαδοπούλου συμμετείχε στον μουσικό διαγωνισμό «The Voice of Greece» και με coach την Έλενα Παπαρίζου έφτασε μέχρι τον τελικό.

Το 2020 έρχεται η πρώτη δισκογραφική δουλειά με το το τραγούδι «Lonely Heart», το οποίο αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το ελληνικό κοινό.

Συνεργάζεται με την Panik Records και την ομάδα παραγωγών Arcade, με την οποία έχει κυκλοφορήσει επιτυχημένα singles όπως τα «Χαράματα», «Βασανίζομαι» και «Μαγεμένα».

Κάπως έτσι φτάνουμε στο 2023, όταν η Klavdia βρίσκεται για πρώτη φορά υποψήφια για τον διαγωνισμό της Eurovision με το τραγούδι «Holy Water».

Το κομμάτι αποτελεί μια μελωδική, slow μπαλάντα, με διακυμάνσεις. Αναδεικνύει τη μαγευτική φωνή της νεαρής τραγουδίστριας, ενώ υπάρχουν συναισθηματικές εκρήξεις. Τέλος, υπάρχει έντονο το θρησκευτικό, αλλά και το κοινωνικοπολιτικό στοιχείο.

Δυστυχώς όμως η Klavdia δεν καταφέρνει να πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο.

Ακούστε το «Holy Water»:

Δύο χρόνια μετά η Klavdia δηλώνει έτοιμη να δοκιμάσει ξανά την τύχη της και όπως αποδείχτηκε σχεδόν όλη η Ελλάδα ήταν στο πλευρό της.

Εχθές στον εθνικό τελικό της Eurovision η 22χρονη ερμήνευσε το τραγούδι «Αστερομάτα» και πήρε το εισιτήριο για τη Βασιλεία της Ελβετίας όπου θα διεξαχθεί ο 69ος διαγωνισμός Eurovision.

Η χθεσινή εμφάνιση της Klavdia:

Η ανακοίνωση της νικήτριας:

We have a winner, KLAVDIA will represent Greece in #Eurovision2025 🔥🔥🔥 #EthnikosTelikos pic.twitter.com/jtcAhf8iQN

— Wicked Boy 🐘 (@AlexSextasy) January 30, 2025